Дело о взятке в медуниверситете: преподаватель поставила студентке оценку без сдачи экзамена

В Новосибирске будут судить преподавателя кафедру НГМУ за взятку и служебный подлог. По версии следствия, за взятку она зачла экзамен студентке.
— По данным следствия установлено, что в июле 2022 года преподаватель кафедры учебного заведения получила через посредника взятку от студентки за оказание помощи в сдаче экзамена. В связи с чем, обвиняемая без фактического проведения необходимой процедуры сдачи предмета, внесла заведомо ложные сведения в экзаменационную ведомость о положительном результате проверки знаний студентки, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
В региональной прокуратуре уточнили, что обвиняемая работала профессором патологической физиологии и клинической патофизиологии медицинского университета. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Уголовное дело направили в Заельцовский районный суд. НГС направил запрос в новосибирский медуниверситет.
В декабре 2022 года начался суд над завкафедрой физического воспитания НГМУ. Ее обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год фигурантка дела осуществила фиктивное трудоустройство своего знакомого в университет на различные должности.