Завкафедрой НГМУ пойдет под суд за мошенничество на 1 миллион рублей — в чем ее обвиняют

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении завкафедрой физического воспитания Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ).
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ее обвинили в совершении преступления по
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год фигурантка дела осуществила фиктивное трудоустройство своего знакомого в университет на различные должности.
— Злоумышленница организовала сбор необходимых документов, заключение трудовых договоров и оформление банковских карт, на счета которых после фиктивного трудоустройства перечислялась заработная плата, — указано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, знакомый обвиняемой фактически работу не выполнял. Действия сотрудницы вуза причинили ущерб университету в размере более 1 миллиона рублей.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Отметим, ранее в Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката Виталия Роута. Юрист попросил 1,5 миллиона рублей за прекращение уголовного дела, силовики уличили его в мошенничестве.