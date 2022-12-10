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Завкафедрой НГМУ пойдет под суд за мошенничество на 1 миллион рублей — в чем ее обвиняют

По версии следствия, обвиняемая фиктивно устроила на работу в вузе своего знакомого

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Сотрудника вуза обвинили в особо крупном мошенничестве

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении завкафедрой физического воспитания Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ).

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ее обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год фигурантка дела осуществила фиктивное трудоустройство своего знакомого в университет на различные должности.

— Злоумышленница организовала сбор необходимых документов, заключение трудовых договоров и оформление банковских карт, на счета которых после фиктивного трудоустройства перечислялась заработная плата, — указано в сообщении.

При этом, по данным ведомства, знакомый обвиняемой фактически работу не выполнял. Действия сотрудницы вуза причинили ущерб университету в размере более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Отметим, ранее в Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката Виталия Роута. Юрист попросил 1,5 миллиона рублей за прекращение уголовного дела, силовики уличили его в мошенничестве.

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