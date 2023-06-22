Экс-глава сельсовета в НСО попал под статью: он переселил людей из аварийного жилья в квартиры с трещинами

В Новосибирской области следователи завели уголовное дело на бывшего исполняющего обязанности главы Баганского сельсовета Сергея Ярославцева.
Ему предъявили обвинения по
По версии следствия, в декабре 2021 года администрация Баганского сельсовета приобрела две двухкомнатные квартиры в селе Гнедухино, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья. Акты приема-передачи подписал исполняющий обязанности главы Сергей Ярославцев.
Как выяснилось позже, квартиры оказались непригодны для жилья: там отсутствовала система отопления, электроснабжение, санузел, несущие стены были все в трещинах и др.
— Ущерб бюджету оценивается в 4,3 миллиона рублей. Ровно столько было потрачено на приобретение не пригодных для жилья квартир, — сообщил собеседник.
В июне 2023 года в отношении Сергея Ярославцева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.
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— Он уволился по собственному желанию в январе 2022 года, — заявила корреспонденту НГС действующий замглавы Баганского сельсовета Ольга Пилипушка.
В апреле НГС рассказывал об экс-главе другого сельсовета — Мичуринского: Андрея Юрченко и его бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского подозревали в переводе земли из государственной собственности в частную.