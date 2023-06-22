Экс-глава сельсовета в НСО попал под статью: он переселил людей из аварийного жилья в квартиры с трещинами

Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.



По версии следствия, в декабре 2021 года администрация Баганского сельсовета приобрела две двухкомнатные квартиры в селе Гнедухино, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья. Акты приема-передачи подписал исполняющий обязанности главы Сергей Ярославцев.