freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняНа что жаловаться в приложении «Госуслуги.Дом»
Все новости
Все новости

Экс-глава сельсовета в НСО попал под статью: он переселил людей из аварийного жилья в квартиры с трещинами

На непригодные квартиры потратили 4,3 миллиона рублей из бюджета

3 878

Квартиры в этом доме оказались непригодны для жилья

Поделиться

В Новосибирской области следователи завели уголовное дело на бывшего исполняющего обязанности главы Баганского сельсовета Сергея Ярославцева.

Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в декабре 2021 года администрация Баганского сельсовета приобрела две двухкомнатные квартиры в селе Гнедухино, чтобы переселить в них людей из аварийного жилья. Акты приема-передачи подписал исполняющий обязанности главы Сергей Ярославцев.

Несущие стены оказались все в трещинах

Несущие стены оказались все в трещинах

Поделиться

Как выяснилось позже, квартиры оказались непригодны для жилья: там отсутствовала система отопления, электроснабжение, санузел, несущие стены были все в трещинах и др.

— Ущерб бюджету оценивается в 4,3 миллиона рублей. Ровно столько было потрачено на приобретение не пригодных для жилья квартир, — сообщил собеседник.

«Система отопления» в «новых» квартирах

«Система отопления» в «новых» квартирах

Поделиться

В июне 2023 года в отношении Сергея Ярославцева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.

Перед тем как стать и. о. главы, Сергей Ярославцев был заместителем главы администрации.

— Он уволился по собственному желанию в январе 2022 года, — заявила корреспонденту НГС действующий замглавы Баганского сельсовета Ольга Пилипушка.

В апреле НГС рассказывал об экс-главе другого сельсовета — Мичуринского: Андрея Юрченко и его бывшего кадастрового инженера Александра Маньковского подозревали в переводе земли из государственной собственности в частную.

Аварийное жильеПереселениеПревышение полномочийУголовное делоСледственный комитет
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter