Физику Звегинцеву запретили прогулки по Новосибирску — его обвиняют в госизмене

Советский районный суд Новосибирска не разрешил прогулки ученому Валерию Звегинцеву, который сегодня находится под домашним арестом. Ходатайство его адвоката о смягчении режима отклонили.
— Постановлением Советского районного суда продлен срок нахождения под домашним арестом до
На решение суда жалоб не поступало, добавили в управлении.
Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе
О задержании Валерия Звегинцева стало известно в мае, хотя ученый находится под арестом с
В середине мая коллеги известного новосибирского физика опубликовали на сайте Института прикладной механики СО РАН открытое письмо, в котором попросили защитить ученых от уголовного преследования. По их мнению, состава преступления в действиях Звегинцева нет. В письме также упомянули задержанных по аналогичным обвинениям ученых Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.
Еще одно задержание новосибирского ученого закончилось трагедией. Дмитрия Колкера силовики увезли на следственные действия в Москву, где он скончался, находясь на четвертой стадии рака.