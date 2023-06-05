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Физику Звегинцеву запретили прогулки по Новосибирску — его обвиняют в госизмене

Ученый пробудет под домашним арестом до 7 сентября

Валерий Звегинцев уже провел под арестом несколько месяцев

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Советский районный суд Новосибирска не разрешил прогулки ученому Валерию Звегинцеву, который сегодня находится под домашним арестом. Ходатайство его адвоката о смягчении режима отклонили.

— Постановлением Советского районного суда продлен срок нахождения под домашним арестом до 7 сентября 2023 года, — отметили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

На решение суда жалоб не поступало, добавили в управлении.

Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе 1 монографии и 10 патентов.

О задержании Валерия Звегинцева стало известно в мае, хотя ученый находится под арестом с 7 апреля. Известно, что ему предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В середине мая коллеги известного новосибирского физика опубликовали на сайте Института прикладной механики СО РАН открытое письмо, в котором попросили защитить ученых от уголовного преследования. По их мнению, состава преступления в действиях Звегинцева нет. В письме также упомянули задержанных по аналогичным обвинениям ученых Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

Еще одно задержание новосибирского ученого закончилось трагедией. Дмитрия Колкера силовики увезли на следственные действия в Москву, где он скончался, находясь на четвертой стадии рака.

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