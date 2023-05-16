Стало известно об аресте еще одного новосибирского ученого из-за госизмены

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича 15 мая 2023 года опубликовали открытое письмо, из которого стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева. Сообщается, что его обвиняют в госизмене (статья 275 УК РФ).
В УФСБ по Новосибирской области и региональной прокуратуре уголовное дело Владимира Звегинцева комментировать отказались. Но по информации источника НГС, Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого еще 7 апреля 2023 года.
В письме также упоминаются новосибирские физики Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, которые были арестованы по похожим обвинениям прежде.
Авторы публичного обращения попросили защитить ученых от уголовного преследования. Коллеги арестованного Звегинцева уверены, что состава преступления в его действиях точно так же, как и в действиях Маслова и Шиплюка, не было:
— Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всём мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах, — указано в тексте открытого письма. — Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.
Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе 1 монографии и 10 патентов.
Ранее НГС писал об аресте новосибирского физика Дмитрия Колкера. Его заключили под стражу, несмотря на то, что он был болен раком, ученый скончался в СИЗО.