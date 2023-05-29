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Нападение на девочку в подъезде новосибирского дома: обвиняемого отправили в СИЗО до конца июля

преступление произошло 18 мая

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Мужчину отправил СИЗО Ленинский районный суд

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29 мая в Новосибирске суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Он будет в СИЗО до 23 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента в Новосибирской области. Мужчине предъявили обвинение по ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия).


— Постановлением Ленинского районного суда г. Новосибирска от 29.05.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2023 года в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ,

Постановление не вступило в силу.

Следователи сообщали, что 18 мая в Ленинском районе мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы. Это произошло в подъезде дома, где жила девочка.

22 мая в Горском микрорайоне мужчина напал на девочку. Она закричала, после чего он убежал. Инцидент попал на видео.

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