Нападение на девочку в подъезде новосибирского дома: обвиняемого отправили в СИЗО до конца июля

29 мая в Новосибирске суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Он будет в СИЗО до 23 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента в Новосибирской области. Мужчине предъявили обвинение по ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
— Постановлением Ленинского районного суда г. Новосибирска от 29.05.2023 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2023 года в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ,
Постановление не вступило в силу.
Следователи сообщали, что 18 мая в Ленинском районе мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы. Это произошло в подъезде дома, где жила девочка.
22 мая в Горском микрорайоне мужчина напал на девочку. Она закричала, после чего он убежал. Инцидент попал на видео.