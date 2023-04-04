По следам Паука. Как искали маньяка, убившего детей, и о чём он написал в откровенном письме из «Полярной совы»

<...>



— Ему доставляло удовольствие унижать меня превращая в безвольное животное (пишет о сотруднике СИЗО. — Прим. ред.). <...> Я боялся спать по ночам. Часто ложился одетым вскакивая при любом шорохе на коридоре. Перед судом он сбрил мне брови и сказал, что теперь я точно похож на маньячину. Любой, с его слов, посмотрев на меня сразу поймет что я мразь. В таком виде я участвовал в суде и журналисты с операторами снимали меня. Это меня деморализовало и внушало страх. <...> Я уже не был человеком в полном смысле этого слова. Я стал существом.

<...>



— От окружающих людей я ожидал только побоев и унижений. Даже когда я прибыл в ИК-18 (21.03.2009г.) я не сразу, в некоторой степени, отошел от состояния в котором пребывал в Челябинске. И сейчас это состояние и страхи меня не отпустили, но сформировались в различные комплексы и фобии. После пережитого, мне с большим трудом дается общение (в любой его форме) не только с сотрудниками исправительных учреждений, СИЗО, ФСИН, прокуратуры, судов, но и с простыми людьми не имеющими отношения к правоохранительным органам. <...> Я понимаю что нужно как-то с этим работать, но как — не знаю. Жить с этим очень тяжело.