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Тема дняБомж напал на таксистку после поездки
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Томский бомж напал на таксистку в Новосибирске: он оплатил проезд, а потом потребовал деньги назад

Добычей преступника стали 1800 рублей и мобильник

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Пассажир передумал оплачивать поездку, прибыв к месту назначения

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Полицейские задержали грабителя 63-летней новосибирской таксистки. Нападавшим оказался 47-летний бомж, приехавший в Новосибирск из Томска.

Инцидент произошел 29 марта. Женщина подвезла пассажира, взяла с него оплату за проезд — 250 рублей. Мужчина, передав деньги, напал на водителя.

— Внезапно гражданин обхватил ее руками, применив физическую силу, потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. Женщина обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы — он прятался недалеко от места преступления во дворах. При себе у него нашлись 1800 рублей и мобильный телефон, принадлежащие таксистке.

— Установлено, что ранее 47-летний мужчина судим не был, в Новосибирск приехал из Томска, гражданин не имеет постоянного места жительства, — добавили в полиции.

Возбуждено уголовно дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Расследование продолжается.

На этой неделе полицейские задержали новосибирца, который дважды пытался украсть из бара упаковку с пивом, а потом ударил ей бармена по голове.

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