Томский бомж напал на таксистку в Новосибирске: он оплатил проезд, а потом потребовал деньги назад

Полицейские задержали грабителя
Инцидент произошел 29 марта. Женщина подвезла пассажира, взяла с него оплату за проезд — 250 рублей. Мужчина, передав деньги, напал на водителя.
— Внезапно гражданин обхватил ее руками, применив физическую силу, потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. Женщина обратилась за помощью к прохожим, которые вызвали полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Подозреваемого по горячим следам задержали сотрудники патрульно-постовой службы — он прятался недалеко от места преступления во дворах. При себе у него нашлись 1800 рублей и мобильный телефон, принадлежащие таксистке.
— Установлено, что ранее
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