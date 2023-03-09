Экс-чиновник заперся в квартире с трехлетним сыном и начал стрелять из окна по людям — кадры с места

Стали известны подробности утренней стрельбы в Нижневартовске. Мужчиной, стрелявшим из окна многоквартирного дома, оказался 44-летний бывший чиновник и один из лидеров городского отделения «Молодой гвардии» Владимир Широков. Он требовал расправы над некоторыми чиновниками, настаивал на личном разговоре с главой Следственного комитета Бастрыкиным и угрожал суицидом. Вместе с ним дома находился трехлетний сын.
Какие еще требования выдвинул мужчина? И как удалось спасти ребенка? Всё, что известно о ЧП, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
В ходе переговоров полицейские сначала убедили Широкова отпустить ребенка, а позже уговорили сложить оружие и сдаться. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Следственный комитет Югры возбудил в отношении Владимира Широкова уголовное дело по факту захвата заложника и стрельбы по полицейским.
Последним местом работы Широкова было муниципальное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска», откуда его уволили в феврале 2023 года. По неофициальным данным, причиной увольнения стало злоупотребление алкоголем. Также Широков с 2013 года состоял в партии «Единая Россия». После инцидента со стрельбой его исключили из партии.
Всю информацию о стрельбе и задержании Широкова наши коллеги рассказывали в онлайн-репортаже.