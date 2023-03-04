«Супруга ржала надо мной»: как новосибирец месяц переписывался с красоткой из Парижа и попал на развод на деньги

Ее звали Кира. Возможно. Возможно, как-то иначе и аккаунт с именем Кира был создан специально для меня. Это же судьба: Кира и Кирилл...

Что интересно, профиль во «ВКонтакте» был создан не вчера. Ему как минимум несколько месяцев. У Киры были друзья. Они даже комментировали ее посты.

Правда, все посты были очень ограниченными. Фото Киры на фоне чего-то. Фото завтрака на фоне Киры...

— Привет! — написала она. — Ты мне в который раз в рекомендациях выпадаешь. И кстати, где-то я тебя видела. Бываешь в Казани?