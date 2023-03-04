«Супруга ржала надо мной»: как новосибирец месяц переписывался с красоткой из Парижа и попал на развод на деньги

Новосибирскому писателю Кириллу Кудряшову несколько месяцев назад написала незнакомая красавица Кира, которая просто захотела дружить. Женатый мужчина сразу почувствовал, что в этом есть какой-то злой умысел, но общение продолжил. Много недель Кирилл ждал, что же предложит ему Кира, и наконец-то это свершилось: игры на бирже. О том, как новосибирца пыталась развести жительница Парижа, — в забавной колонке от первого лица.
Ее звали Кира. Возможно. Возможно, как-то иначе и аккаунт с именем Кира был создан специально для меня. Это же судьба: Кира и Кирилл...
Что интересно, профиль во «ВКонтакте» был создан не вчера. Ему как минимум несколько месяцев. У Киры были друзья. Они даже комментировали ее посты.
Правда, все посты были очень ограниченными. Фото Киры на фоне чего-то. Фото завтрака на фоне Киры...
— Привет! — написала она. — Ты мне в который раз в рекомендациях выпадаешь. И кстати, где-то я тебя видела. Бываешь в Казани?
В принципе, знакомилась она неплохо. Поддержала беседу о путешествиях, о городах, о Москве... Без конкретики, правда. Очень обще...
Но странности начались почти сразу. Черед пару дней вялой переписки во «ВКонтакте» она попросила номер телефона. Мол, ей так удобнее. Аккаунт в WhatsApp у нее был французский и коммерческий. Кира объяснила это тем, что живет она в Париже, куда приехала в статусе модели, но в итоге осела там как дизайнер интерьеров, открыв собственную компанию.
Даже фотографии своих работ присылала. Красиво.
С первых же минут общения Кира уточнила, что видит, что я женат, и на место жены не претендует. Просто хочет со мной дружить...
Ну ок. Давай дружить. Посмотрим, к чему это приведет.
Кира слала мне голосовые. Очень томные. Без эротического контекста, но определенно с подтекстом. Кира восхищалась мной. Что бы я ни написал, это было офигенно. У меня фантастический слог, я удивительный человек, неимоверно начитанный, образованный и интеллигентный. Со мной так интересно! Она так рада, что познакомилась со мной.
Я раздолбай, но не дурак. Фальшь в Кире была настолько явной, что, по-моему, на нее не купился бы никто на свете. Она переигрывала, как Семен Стругачев в «Особенностях национальной охоты»!
Я ждал подвоха. Мне было интересно, в чем разводка. Однажды я месяца два переписывался с представителем банка в Нигерии, у которого умер клиент из России и туча денег осталась невостребованной на счету в банке. Нигериец хотел выдать меня за наследника этого господина, а деньги — пополам...
Дождался я день на пятый. Кира поделилась со мной, что основные деньги она зарабатывает на бирже. Процентов 20 дохода в месяц имеет. Всё благодаря неимоверно клевому чуваку, ее крестному по имени Артем.
А не хочу ли я тоже?
Не хочу. Я честно рассказал свою печальную историю игры на бирже. На одной компании я потерял порядка 95%.
Кира пропала на два дня. Я думал, что насовсем. Но нет...
Пару дней спустя она вернулась, даже слегка обидевшись, что я ей не пишу. К теме акций мы больше не возвращались и проболтали с ней еще около месяца.
Меня никто и никогда не поддерживал как Кира! Что бы я ни сказал, я был великолепен. Пишу я так, что зачитаешься. Голос у меня фантастически красивый! Моя помятая морда за завтраком (да, мы обменивались фотографиями) была очаровательной! И пьесу я напишу самую лучшую! И дети у меня вырастут гениями! И жена у меня потрясающая!
Единственным минусом Киры было то, что нормально поговорить с ней было нельзя. С ней нельзя было обсудить фильмы: она практически ничего не видела. Про книги я вообще молчу. Она не читала, кажется, даже «Малыша и Карлсона».
Пер-Лашез для нее был лишь районом Парижа (говорила, что живет совсем недалеко), а парижская Опера — просто красивым зданием. А фото на фоне Оперы она мне так и не выслала. Зараза.
Лишь об одном произведении у нас состоялась содержательная беседа. Кто такой Тайлер Дарден она знала. Правда, только по фильму, что в общем-то уже неплохо.
Супруга ржала надо мной в голос. И стебалась, конечно. Подсаживалась ко мне и, целуя в щеку, голосом накидавшегося «Киндзмараули» голубя интересовалась:
— Милый, как прошел твой день? Устал? Бедненький! Но я уверена, ты справишься со всеми трудностями! Ты перевыполнишь план продаж в 42 раза! Твою пьесу поставят в «Табакерке»! Вас с Женей после выхода «Офиса живых мертвецов» пригласят в Канны! Мой герой! Мой рыцарь! Ну чего ты ржешь? Тебе же нравятся такие женщины? Хочешь я буду для тебя такой?
А я ждал... Ну и тешил свое самолюбие, конечно.
Дождался!
Незадолго до праздников Кира снова заговорила о деньгах.
Мы говорили о мечтах. О тех, что требуют для своего исполнения нехилых финансов. Я посетовал, что некоторые мечты, похоже, так и останутся мечтами, ибо у меня на одного ребенка больше, чем я могу прокормить.
— Ну почему же? — написала Кира.
— Ну наконец-то! — возликовал я, почувствовав, что дело наконец-то идет к разводу.
— Слушай, — написала моя парижанка. — У меня возникла идея! А давай я попрошу Марка помочь тебе так же, как он помогает мне. Он очень крутой специалист по биржевой торговле. Он тебя буквально поведет за руку. Скажет, что покупать и когда продавать. А ты за это будешь отдавать ему 19% от заработка! У меня точно такие же условия! Ты мой друг. Уверена, он согласится. Он тебе скажет сайт, на котором торгует, всё покажет и расскажет.
Схема развода стала понятной. Марк скинет мне ссылку липовой биржи, я введу туда деньги... И всё!
Тут я прям даже обиделся. Месяц подготовки, месяц втираться мне в доверие, чтобы вот так облажаться? Она меня что, за лоха держит?
И я даже не о том, что еще недавно крестный Марк был Артемом. Эту ошибку она исправила пару часов спустя.
— Ой, прикинь, Т9 отжигает. Опечатались. Надо же, второпях писала, ошиблась, и Т9 заменил Артема на Марка.
Я о деньгах.
Кира говорила, что имеет 20% в месяц со своих вложений. Это уже фантастические деньги. Любой, кто хоть мало-мальски понимает в биржевой торговле, знает, что 20% возможны при очень рискованных сделках. И возможны разово. То есть если ты один раз в год сделал 20% в месяц — ты уже очень крут. Доходность хорошего трейдера — порядка 5% в месяц.
Хорошего! Реально прокаченного трейдера с опытом и офигенной интуицией.
Кира имеет 20%. И еще 19% отстегивает Марку-Артему за консультации. То есть Марк-Артем настолько крут, что с его рекомендациями трейдер делает порядка 40% в месяц.
Это даже не уровень Мавроди. Тут даже Леня Голубков от зависти повесился бы на ковше своего экскаватора.
— Прости, милая, но нет! — ответил я. — Моя неимоверно развитая интуиция подсказывает мне, что трейдинг — не мое. И даже под руководством твоего удивительного крестного я туда лезть не хочу.
Да, знаю, нормальный человек на моем месте ответил бы: «Ну серьезно, неужели кто-то на этот развод поведется?» Но мне было интересно, как она поведет себя дальше. Будет ли пытаться еще убеждать в том, что схема вполне реальна? Или примет как данность, что я месяц стебался над ней и отстанет?
Оказалось, второе. Молчит Кира. Уже неделю молчит. Аккаунт во «ВКонтакте» заблокирован за какие-то нарушения. Коммерческий аккаунт в WhatsApp с французским номером всё так же активен. Но не пишет она мне больше.
Не желает доброго утра. Не сочувствует по поводу пробок и гололеда в Сибири. Не поддерживает, уверяя, что у меня получится всё, что бы я ни задумал.
Знаете, мне даже будет ее не хватать.
Но блин... Неужели все эти усилия окупаются? Разводка-то на лохов! Нормальный человек на это не поведется. А откуда у лоха солидная сумма на игру на бирже? Или ставка на то, что лох, почуяв халяву, возьмет кредит в банке?
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