«Проголосуй за племянницу»: новосибирцы начали получать в телеграме рассылку от мошенников, которые крадут аккаунты

— Я обычно не хожу ни по каким ссылкам, а тут человека этого очень уважаю, да еще уставший был. Ну и какое-то умопомрачение со мной произошло. И я прошел по ссылке… Там мне нужно было набрать номер своего телефона, после чего мне сразу же пришел код, и я его ввел. Чтобы как бы проголосовать. То есть мошенники меня обманули и заставили ввести код от своего телеграма. Ну, я лошара, конечно, законченный, — смеется Андрей.

