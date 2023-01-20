«Проголосуй за племянницу»: новосибирцы начали получать в телеграме рассылку от мошенников, которые крадут аккаунты

Новосибирцам в телеграм стали приходить рассылки с номеров знакомых с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за детский рисунок, выставленный на конкурс. Таким образом мошенники выманивают у пользователей мессенджера коды, чтобы украсть аккаунт.
Пришел код, я его ввел
О рассылке корреспонденту НГС сообщили сразу несколько жителей города. Один из таких обманутых, Андрей, получил в телеграме сообщение с аккаунта своего знакомого с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за детский рисунок, якобы выставленный на конкурс.
— Я обычно не хожу ни по каким ссылкам, а тут человека этого очень уважаю, да еще уставший был. Ну и
После этого в настройках телеграм-аккаунта, рассказывает Андрей, появился
— У меня не получается убрать этот ip-адрес: высвечивается такое сообщение, что мое устройство более свежее, нежели устройство мошенников. Судя по всему, он уже ввел свой пароль. Вот второй день я его не могу удалить, ситуация до сих пор не решена. Точной формулы, что делать, если не удаляется второй IP-адрес, в интернете я не нашел. А ребята из службы поддержки телеграм оперативно не отвечают, — рассказал Андрей.
Совет экспертов
Специалисты Минцифры Новосибирской области рассказали, как надо поступать, если не удается удалить внедрившегося к вам мошенника через функцию «Завершить все другие сеансы».
— Если к аккаунту получает доступ постороннее лицо, пользователю приходит оповещение о входе с нового устройства, который он не совершал, с указанием IP-адреса, местонахождением, датой и временем входа. В таком случае нужно незамедлительно зайти в «Настройки» мессенджера и перейти во вкладку «Устройства». Должны быть видны все активные сеансы. Далее следует нажать на кнопку «Завершить все другие сеансы». При этом от аккаунта должны отключиться все дополнительно подключенные устройства, — прокомментировала пресс-секретарь Минцифры Виктория Шмидт.
После указанных действий надо зайти в настройки безопасности и включить двухэтапную аутентификацию, при которой при входе в аккаунт с нового устройства помимо кода будет запрашиваться пароль, который знает только владелец аккаунта.
— Если это не дает эффекта, возможно, злоумышленники, получив доступ к аккаунту, уже привязали к нему новый номер телефона, а старый владелец его видит, только потому что они не завершили активные сеансы. В таком случае остается только удалить аккаунт и повторно зарегистрироваться через официальный сайт телеграм, — добавила Виктория Шмидт.
Мошенники, попавшие в телеграм, получают доступ ко всей информации, которая пересылалась через этот мессенджер. Важные файлы эксперты рекомендуют пересылать в секретном чате. Его можно создать в телеграм, а для дополнительной безопасности — поставить таймер самоуничтожения. По истечении этого времени чат удалится, и данные не сохранятся.
Последнее время мошенники активно используют для обмана телеграм. В конце декабря 2022 года НГС писал, как через этот мессенджер злоумышленники рассылали странные сообщения новосибирцам от имени экс-заместителя новосибирского губернатора.