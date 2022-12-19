Экс-заместитель новосибирского губернатора подвергся атаке хакеров — от его имени разослали странный призыв

В ночь на 19 декабря с телеграм-аккаунта историка, писателя и бывшего заместителя губернатора (с мая 2012 года по апрель 2014) Виктора Козодоя прошла рассылка сообщений с просьбой помочь якобы его маленькому племяннику, обварившемуся кипятком. Практически сразу выяснилось, что это была мошенническая рассылка, уточнил корреспонденту НГС сам Козодой.
— Ночью мне написала Лена Шкарубо из Бишкека с таким вопросом: «Всё ли у вас нормально?» Когда мне задают такой вопрос, есть повод насторожиться. Потому что значит, чего-то я не заметил. И она мне сбросила вот эту ссылку. И потом сразу несколько человек — из Москвы, из Новосибирска и прочее — все, кто не спит по ночам, сразу начали мне присылать это дело. <…> Я посмотрел, где-то человек 170 получили такую рассылку [с моего аккаунта] от мошенников, — заметил Виктор Козодой.
В рассылке якобы сам владелец мессенджера сообщал, что его маленький племянник обварился кипятком и ежедневно требуются значительные суммы для поддержания его жизни. Тут же приводятся и номера карт, куда необходимо переводить деньги.
Судя по сообщениям в социальных сетях, мессенджер ночью был взломан еще у нескольких новосибирцев. Например, точно такая же рассылка разошлась через телеграм директора Новосибирского областного театра кукол Юрия Горлатых.
В Минцифры Новосибирской области сообщили, что в последние дни мошенники активизировались и рассылают через персональный контакт-лист в телеграме — якобы от ваших знакомых — различные просьбы: перейти по ссылке, чтобы, например, получить подарок или поддержать в конкурсе ребенка, проголосовав за него. Или сдать деньги на лечение.
Кстати, Виктор Козодой рассказал журналисту, что незадолго до взлома ему с номера знакомого пришла ссылка с просьбой проголосовать за рисунок племянника в каком-то конкурсе. И он прошел по ссылке, чтобы проголосовать.
— Если пришло подобное сообщение от знакомых — нужно позвонить им, чтобы убедиться, что это действительно они, а не мошенники. Если обнаружили рассылку со своего аккаунта или перешли по ссылке, нужно: зайти в «Настройки», после — «Активные сессии» и нажать «Завершить все другие сеансы», сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта, — рассказали в Минцифры.
Двухфакторная аутентификация, пояснили в Минцифры, устанавливается следующим образом: необходимо зайти в «Настройки», потом в «Конфиденциальность», далее выбрать раздел «Двухэтапная аутентификация» и включить ее. Далее ввести пароль, которым дополнительно будет защищен аккаунт, и нажать «Готово».
12 сентября НГС опубликовал тест, по которому станет понятно, сможете ли вы попасться на уловки телефонных мошенников.