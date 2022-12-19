Экс-заместитель новосибирского губернатора подвергся атаке хакеров — от его имени разослали странный призыв

— Ночью мне написала Лена Шкарубо из Бишкека с таким вопросом: «Всё ли у вас нормально?» Когда мне задают такой вопрос, есть повод насторожиться. Потому что значит, чего-то я не заметил. И она мне сбросила вот эту ссылку. И потом сразу несколько человек — из Москвы, из Новосибирска и прочее — все, кто не спит по ночам, сразу начали мне присылать это дело. <…> Я посмотрел, где-то человек 170 получили такую рассылку [с моего аккаунта] от мошенников, — заметил Виктор Козодой.

