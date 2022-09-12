Лишитесь денег в два счета: проверьте, смогут ли вас обмануть телефонные мошенники
Сможете ли вы разобраться, где мошенник, а где настоящий сотрудник?
Телефонные мошенники постоянно находят новые способы обмануть людей и получить их деньги. Кем они только не представлялись — и службой поддержки сотовых операторов, и специалистами из банка, и даже сотрудниками полиции или ФСБ. Иногда некоторые новые схемы — это хорошо забытые старые, которые пришлось обновить (все-таки люди учатся на своих ошибках). А вы сможете разгадать их хитрые ходы и понять, обманывают вас или нет? А может, это не мошенники, вас вовсе не пытаются обмануть и на самом деле хотят выяснить что-то важное? Проверим!