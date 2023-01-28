«Еще раз придешь — поедешь в горы коз пасти». Как брачные аферисты в Абхазии разводят женщин из России, мечтающих купить квартиру у моря

— Схема такая: я развожусь с мужем, с ним я уже договорилась, выхожу замуж за гражданина Абхазии. На его имя покупаю квартиру, отстегиваю ему 300 тысяч. У него связи, он мне быстро делает гражданство. Уверяет, что за два-три месяца управится, за это отдельно нужно заплатить. А когда я получу паспорт, переписывает квартиру на меня. Тут мы расходимся, я снова выхожу замуж за своего мужа — и все довольны, — заговорщицким шепотом говорит она.

Такого поворота событий я не ожидала, у меня не только глаз выпал, но и челюсть отвисла. А подруга сидит довольная: мол, зацени, какова схемка-то. Следующие два часа я обрисовывала ее дальнейшие безрадостные перспективы. Вкратце: у человека с абхазским паспортом остаются квартира, три миллиона рублей, 300 тысяч, которые его вознаграждение, и 500 тысяч за паспорт. У моей подруги не остается ничего. Этот человек с абхазским паспортом ищет еще одну такую же тетю из России и далее по той же схеме. В руках у него — золотая жила.