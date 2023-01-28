«Еще раз придешь — поедешь в горы коз пасти». Как брачные аферисты в Абхазии разводят женщин из России, мечтающих купить квартиру у моря

Абхазия никого не оставляет равнодушным. Красота девственной природы, прекрасные широкие пляжи, не перегороженные заборами, горы, море, солнце. И отсутствие зимы. И даже заброшенность и запустение не портят эти пейзажи, наоборот, придают некую пикантность, самобытность. Что говорить, Страна души! Неспешная жизнь у моря, где нет толп народу, чистый воздух, — всё это можно найти в Абхазии. Вот и стремятся туда россияне не только на отдых, но и на ПМЖ. Иностранцам недвижимость не продают, получить гражданство почти нереально, поэтому придумываются разные схемы. Есть вполне законные варианты, хотя немного. Но об этом позже. Сейчас — о самых простых, по мнению обывателей, но самых опасных, на которые, как ни странно, ведутся.
Я тебе гражданство за два месяца сделаю
Не так давно моя подруга поделилась стопроцентно работающей схемой, по которой возможно купить недорогую квартиру в Абхазии. Ей приглянулась двухкомнатная в Сухуме стоимостью 3 миллиона рублей. Она ее уже посмотрела, с посредником встретилась. Всё на мази, осталось только с мужем развестись и брак с «посредником» зарегистрировать.
— Схема такая: я развожусь с мужем, с ним я уже договорилась, выхожу замуж за гражданина Абхазии. На его имя покупаю квартиру, отстегиваю ему 300 тысяч. У него связи, он мне быстро делает гражданство. Уверяет, что за два-три месяца управится, за это отдельно нужно заплатить. А когда я получу паспорт, переписывает квартиру на меня. Тут мы расходимся, я снова выхожу замуж за своего мужа — и все довольны, — заговорщицким шепотом говорит она.
Такого поворота событий я не ожидала, у меня не только глаз выпал, но и челюсть отвисла. А подруга сидит довольная: мол, зацени, какова схемка-то. Следующие два часа я обрисовывала ее дальнейшие безрадостные перспективы. Вкратце: у человека с абхазским паспортом остаются квартира, три миллиона рублей, 300 тысяч, которые его вознаграждение, и 500 тысяч за паспорт. У моей подруги не остается ничего. Этот человек с абхазским паспортом ищет еще одну такую же тетю из России и далее по той же схеме. В руках у него — золотая жила.
Тогда мне удалось отговорить близкого человека. Еще подумала: неужели есть такие дуры, которые реально ведутся на эти сказки? И очень быстро получила ответ на свой вопрос.
«Мне казалось, такой хороший человек точно не обманет»
Совсем недавно в телеграм мне написала неизвестная женщина. Объяснила, что меня ей порекомендовали как журналиста и человека, который в Абхазии вырос и часто бывает. А ей очень нужна помощь. Созвонились. И она поведала, как стала жертвой мошенника из Абхазии. Фамилию ее публиковать не будем, очень уж стыдно взрослой тетке, что она попала на такой развод. Будем просто называть ее по имени. Помочь ей нечем, но предупредить других мы просто обязаны.
Итак, Светлана до недавнего времени жила в Волгограде, всё у нее там было хорошо, бизнес — небольшой, но вполне доходный, денежные накопления, квартира и дом. Дети выросли, мужа нет. Но вот хотелось изменить ей что-то в своей жизни. Давно подумывала о переезде в Сочи или хотя бы о покупке квартиры. Летом 2021 года она приехала на курорт с твердой мыслью о поисках недвижимости. Чтоб развеяться, отправилась в Абхазию, наняла там трансфер, хотела посмотреть всё по максимуму. Водитель был учтив, галантен и предупредителен. Светлане настолько понравилось в Абхазии, что она поделилась этим чувством с водителем. И стала спрашивать его, реально ли купить квартиру в Гагре, например.
— Он так сразу оживился. Рассказал, что гражданам России недвижимость не продают, но есть варианты, нужно обсуждать. Повозил меня по жилым кварталам, показал дома, рассказал, где лучше жить. Я сказала, что нужно подумать и обсудить все варианты. Так мы стали переписываться каждый день. Я стала ему доверять. Это сейчас я понимаю, что он просто втирался в доверие. Тогда мне казалось, такой хороший человек точно не обманет, — говорит Светлана.
Речи о романтических отношениях не было, парень почти на 20 лет младше ее, и он не стал использовать свои мужские чары. Выбрал другую тактику. Полгода он кидал ей разные варианты квартир, показывал красивые картинки зимней Абхазии, а потом предложил свои услуги.
— Позвонил и сказал, что хочет исполнить мою мечту и помочь мне купить квартиру в Гагре, и он ее уже для меня нашел. Договорился с владельцами о скидке. И предложил нам оформить фиктивный брак, помочь мне получить абхазский паспорт совершенно бесплатно, а потом квартиру переписать на меня. И я приняла его предложение, — рассказывает Светлана.
И она решилась, а потом всё очень быстро завертелось, буквально за несколько месяцев продались квартира и дом в Волгограде. Поженились они в Сочи, российский паспорт у парня тоже был. Потом она купила квартиру в Сочи и в Гагре, ту, которые советовал «муж». За нее она отдала 4 миллиона рублей. На «сделке» собрались какие-то люди, все они, в том числе и ее «муж», говорили на абхазском, она ничего не понимала. Отдала деньги, получила ключи и уехала в Волгоград завершать дела. Больше дозвониться до «мужа» она не смогла.
— Я переживала, что с парнем что-то случилось, места себе не находила. Когда приехала на свою квартиру, мой ключ не подошел к замку. Его просто поменяли. На стук никто не открыл. Несколько дней я караулила во дворе, что он придет. Но в квартиру пришли незнакомые люди и сказали, что они ее купили и будут в ней жить. Только тогда до меня дошло, что я наделала, — всхлипывает Светлана.
В одном из кафе Гагры она всё же вычислила его, на это у Светланы ушло несколько дней. А «муж», увидев ее, даже не смутился. Только сказал: еще раз придешь — поедешь в горы коз пасти, и больше никто тебя не увидит. И добавил, что будет сочинскую квартиру с ней делить, ведь она куплена в браке. Светлана, конечно, подала на развод. Пыталась обратиться в прокуратуру Абхазии, да только там ей сказали, что сама виновата. Никто же ее не пытал, всё сама отдала и осознавала, на какие риски идет.
На самом деле таких случаев много, есть и положительный опыт приобретения жилья в Абхазии по доверенности, но в любом случае это всегда риск. А получение незаконного паспорта, даже если до этого дойдет, чревато. Сейчас Генпрокуратура РА расследует уголовное дело о незаконной выдаче абхазского паспорта. По версии следствия, бывший инспектор сухумского паспортного отдела Виктория Джинджолия приняла у россиянина Александра Лебедева пакет документов, среди которых была поддельная копия справки о предоставлении ему гражданства Абхазии. Подлинность справки никто не проверил, в августе 2021 года Александр Лебедев стал гражданином Абхазии. Наверняка он уже прикупил недвижимость — и теперь с ней придется расстаться. И скорее всего, паспорт ему тоже кто-то помогал получать.
Есть ли законные способы покупки недвижимости в Абхазии?
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб недавно озвучил, что сейчас 5863 объекта по генеральным доверенностям находятся в пользовании у иностранных граждан. Республика держит курс на развитие апарт-отелей, помещения в которых разрешено продавать россиянам.
Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский на официальном сайте приводит все варианты покупки недвижимости иностранцами. Квартиры и дома не продаются, это точно. Но можно оформить землю в Абхазии в долгосрочную аренду или пользование на юридическое лицо для строительства коммерческой недвижимости. Российский гражданин может зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью и получить совершенно законное право на пользование участком, а там построить, например, гостиницу. Можно ООО не оформлять, а оформить аренду как физическое лицо. Есть и в этой схеме подводные камни, главное — обратиться за помощью не к случайному Астамуру, который пообещал всё устроить, а к профессионалам. Нужно помнить, что кадастрового учета в Абхазии нет.
Но, есть более-менее работающая схема — это перевод жилья в коммерческий статус, квартиру перевести не удастся, а вот жилой дом — вполне, но не каждый, только если строение ветхое.
Непонятна пока ситуация в Абхазии с апартаментами, хотя они активно строятся. Законодательно они еще никак не прописаны, но их уже предлагают иностранцам, поскольку это нежилое помещение. Возможно, в ближайшее время власти внесут какие-то изменения в закон и продажа их россиянам будет официальной, но это не точно. В Абхазии всё так непредсказуемо.