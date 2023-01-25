Последние слова «банды амазонок»: «До конца своей никчемной жизни буду чувствовать стыд и боль»

Женщина уверяла, что обо всех убийствах узнавала из новостей и ничего не знала о преступных планах своих знакомых.



— Несправедливо и жестоко просить нам максимально строгое наказание — человеку, который совершил преступление и который даже не знал: куда пошли, что пошли, для чего пошли, — говорила Анастасия Синельник. — По поводу краж я прошу меня оправдать. Что они совершали, какие кражи… Если убийства громко звучали, то какие кражи, в каком объеме — я узнала из материалов дела.



Сергей Синельник вытянул шею к микрофону, чтобы все в зале смогли его расслышать. Подготовленную речь читал быстро, без запинок и эмоций.

