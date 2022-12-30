Маньяк, убивший двух сестер, дал интервью из-за решетки. С их матерью он познакомился в соцсетях

В последние дни декабря вынесли приговор маньяку из Рыбинска (Ярославская область) Виталию Молчанову. Человеку, убившему и расчленившему двух девочек-сестер 8 и 13 лет. Его приговорили к самому суровому наказанию — пожизненному лишению свободы.
Из-за решетки в зале суда Виталий Молчанов дал интервью. Он рассказал, как познакомился с матерью девочек и почему убил их. Подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Ранее наши коллеги из 76.RU публиковали большой репортаж с приговора. Его можно почитать тут.
На суде Молчанов пытался всех убедить, что надругался уже над мертвыми детьми. По его мнению, это принципиально важный факт:
— Я думаю, для матери девочек это важно. Одно дело просто убить, а другое дело — убить и изнасиловать. Это большая разница. В тот день произошло убийство, изнасилование... И действия насильственного характера, они были по отношению к мертвым. Телам. Насилие к человеку, который находится в памяти, в сознании, — это одна ситуация. Другое дело, когда какое-то насилие по отношению к мертвому телу. Это уже не личность, это просто мертвое тело.
Преступление произошло в сентябре 2020 года. Виталий Молчанов познакомился с матерью девочек в соцсетях. А после того как они решили жить вместе и съехались, он убил, изнасиловал и расчленил своих маленьких падчериц. За 10 лет до этого он был осужден за аналогичное преступление, только жертвы тогда были совершеннолетние. Молчанова выпустили досрочно. Он должен был постоянно отмечаться, но это не помешало ему совершить зверство вновь. Все новости о случившемся можно прочитать в специальном сюжете.