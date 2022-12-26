Отравились 74 клиента: до суда в НСО дошло дело против директора «Суши Хаус» из-за еды с сальмонеллой

Уголовное дело будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области.

В этом году в Новосибирской области на 51% уменьшилось количество людей, умерших от отравления алкоголем, и уменьшилось количество страдающих от зависимости и злоупотребления спиртным.

