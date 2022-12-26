Отравились 74 клиента: до суда в НСО дошло дело против директора «Суши Хаус» из-за еды с сальмонеллой

До суда дошло дело против руководителя «Суши Хаус», из-за еды которого в больнице оказалось
Роспотребнадзор Новосибирской области провел эпидрасследование и выяснил, что в суши были сальмонелла, рота- и норовирусы.
— Источник инфекции — персонал, у которого обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи — готовая продукция, — объяснял Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
Руководителя «Суши Хаус» обвиняют по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
— По версии следствия, руководитель предприятия нарушил ряд санитарно-эпидемиологических правил, ввиду чего реализуемые продукты питания были заражены различными инфекциями. Всего в ходе уголовно-процессуальной проверки установлено 74 потерпевших, у каждого из которых были выявлены заболевания, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.
Уголовное дело будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области.
В этом году в Новосибирской области на 51% уменьшилось количество людей, умерших от отравления алкоголем, и уменьшилось количество страдающих от зависимости и злоупотребления спиртным.