Новосибирцы стали в два раза реже умирать от отравления алкоголем
По словам главного врача наркодиспансера, уменьшилось число тех, кто употребляет
В Новосибирской области на 51% уменьшилось количество людей, умерших от отравления алкоголем, и уменьшилось количество страдающих от зависимости и злоупотребления спиртным.
Об этом сегодня, 9 сентября 2022 года, рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Новосибирской области Ольга Кормилина в ходе пресс-конференции ТАСС.
— На учете состоит
Также по словам главного врача областного наркодиспансера, уменьшилось и количество людей, которые уже злоупотребляют алкоголем, но зависимость у них еще не сформировалась: показатель снизился по сравнению с 2020 годом на 8,5%.
— Показатель по отравлениям спиртосодержащей продукцией снизился на 0,3%, с летальным исходом — на 51%, — добавила Ольга Кормилина.
Такие успехи связали с профилактическими мероприятиями и своевременным выявлением пациентов, злоупотребляющих алкоголем, в том числе в ходе диспансеризации.
При этом впервые выявленных зависимых в 2021 году стало больше, чем в 2020-м, на 4%.
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