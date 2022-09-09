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Новосибирцы стали в два раза реже умирать от отравления алкоголем

По словам главного врача наркодиспансера, уменьшилось число тех, кто употребляет

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При этом количество впервые выявленных пациентов с проблемами с алкоголем увеличилось

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В Новосибирской области на 51% уменьшилось количество людей, умерших от отравления алкоголем, и уменьшилось количество страдающих от зависимости и злоупотребления спиртным.

Об этом сегодня, 9 сентября 2022 года, рассказала главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Новосибирской области Ольга Кормилина в ходе пресс-конференции ТАСС.

— На учете состоит 20 437 человек, которые имеют наркологические заболевания, из них 73% страдают алкоголизмом, злоупотреблением алкоголем, перенесли алкогольные психозы. Однако за 21 год показатель общий заболеваемости алкоголизмом снизился на 3,7%, — озвучила статистику Ольга Кормилина. — Этот показатель ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Также по словам главного врача областного наркодиспансера, уменьшилось и количество людей, которые уже злоупотребляют алкоголем, но зависимость у них еще не сформировалась: показатель снизился по сравнению с 2020 годом на 8,5%.

— Показатель по отравлениям спиртосодержащей продукцией снизился на 0,3%, с летальным исходом — на 51%, — добавила Ольга Кормилина.

Такие успехи связали с профилактическими мероприятиями и своевременным выявлением пациентов, злоупотребляющих алкоголем, в том числе в ходе диспансеризации.

При этом впервые выявленных зависимых в 2021 году стало больше, чем в 2020-м, на 4%.

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