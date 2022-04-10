Еда против алкоголизма: 9 продуктов, которые помогут снизить тягу к спиртному

Понятно, что лучше всего справиться с алкогольной зависимостью поможет нарколог. Но однажды мы нашли продукты, которые помогут бросить курить, и задумались: а вдруг есть и такие, с которыми легче отказаться от спиртного. Оказалось, что эта мысль не лишена здравого смысла. И продукты, которые уменьшают тягу к алкоголю, мы едим (почти) каждый день.



Важное уточнение: перечисленные в материале продукты — не панацея, здесь работают общедиетические принципы, еда не лечит от алкоголизма, за серьезной помощью в борьбе с алкогольной зависимостью обращайтесь к специалистам.

