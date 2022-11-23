«Выйдут, откопают и будут жить в свое удовольствие»: как новосибирцы отреагировали на суд над похитителями изумрудов

В Новосибирске суд вынес приговор двум мужчинам, которых обвинили в краже искусственных самоцветов почти на 600 миллионов рублей. Эпизод произошел еще в апреле 2019 года, но окончательную точку в деле поставили только сейчас. После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
По данным следствия, инцидент произошел 29 апреля 2019 года. Двое менеджеров компании ООО «Тайрус» Павел Хоменко и Максим Рябенький, которая занималась выращиванием искусственных изумрудов, украли кристаллы из автомобиля директора фирмы. Однако камни так и не нашли.
В комментариях под публикацией многие новосибирцы задались вопросом, куда грабители спрятали камни и почему их не нашли.
— Непонятно, почему не выяснили, где 342 кг камней — это, наверно, целый грузовик! Не на даче же они их зарыли! Или поделились с кем надо, — написал пользователь Гражданин.
— Наверняка где-то на кладбище зарыли или в огороде. Выйдут, откопают и будут жить в свое удовольствие, — отметил читатель МС.
А некоторые начали подсчитывать, сколько в итоге на грабеже заработали фигуранты уголовного дела.
—
— Украсть 600 миллионов равно 6 лет тюрьмы. А взять ипотеку 3 миллиона — придется платить 15 лет. Думайте сами, решайте сами, — отметил Гражданин.
— Нормально... 6 лет ничего не делать и иметь доход 45 лямов в год, — написал Аноним.
Ранее в Новосибирске к 6 годам колонии приговорили офицера, который украл 50 миллионов рублей.