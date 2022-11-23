«Выйдут, откопают и будут жить в свое удовольствие»: как новосибирцы отреагировали на суд над похитителями изумрудов

В комментариях под публикацией многие новосибирцы задались вопросом, куда грабители спрятали камни и почему их не нашли.



— Непонятно, почему не выяснили, где 342 кг камней — это, наверно, целый грузовик! Не на даче же они их зарыли! Или поделились с кем надо, — написал пользователь Гражданин.

