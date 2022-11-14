Полицейские проверяют действия барнаульского оперативника — сибирячка обвинила его в превышении полномочий и угрозах

— Он начал говорить о том, что может закрыть мое заведение, сказал, что ему надоело во всём этом [с правонарушениями, происходящими в клубе и возле него] разбираться и я должна с ним дружить. Грозился, что каждый день будет приезжать с целым автобусом сотрудников в мой клуб, задерживать по 20 человек моих гостей, проводить подобные процедуры, как со мной, и тем самым распугает всех и к нам не будут ходить, — рассказывала Анастасия Райкова НГС. — Он начал называть меня извращенкой [...]. Требовал, чтобы я рассказывала ему про влиятельных людей, которые к нам приходят. Вдруг они геи, а ему очень нужно это знать.