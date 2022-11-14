Полицейские проверяют действия барнаульского оперативника — сибирячка обвинила его в превышении полномочий и угрозах
Она нашла мобильник и привезла его в отдел, но девушку заподозрили в том, что она и есть воровка
Алтайские полицейские проводят служебную проверку по факту событий, произошедших в Ленинском отделе полиции Барнаула в конце октября 2022 года. Сибирячка заявила, что стала жертвой издевательств со стороны одного из сотрудников отдела после того, как привезла в отдел потерянный телефон.
— Сообщаю, что по инциденту, имевшему место в октябре 2022 года, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результату будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — ответили на запрос редакции НГС в МВД по Алтайскому краю.
Директор барнаульского ночного клуба «Черника» Анастасия Райкова нашла мобильный телефон и привезла его отдать правоохранителям — в результате девушку саму заподозрили в краже. По словам Анастасии, один из полицейских, оперативник
— Он начал говорить о том, что может закрыть мое заведение, сказал, что ему надоело во всём этом [с правонарушениями, происходящими в клубе и возле него] разбираться и я должна с ним дружить. Грозился, что каждый день будет приезжать с целым автобусом сотрудников в мой клуб, задерживать по 20 человек моих гостей, проводить подобные процедуры, как со мной, и тем самым распугает всех и к нам не будут ходить, — рассказывала Анастасия Райкова НГС. — Он начал называть меня извращенкой [...]. Требовал, чтобы я рассказывала ему про влиятельных людей, которые к нам приходят. Вдруг они геи, а ему очень нужно это знать.
После вечера, проведенного в отделе полиции, Анастасии Райковой пришлось обратиться за медицинской помощью, в том числе к психиатру.
В свою очередь на обвинения Райковой оперативник ответил корреспонденту, что девушка выдумала жуткие подробности оскорблений для того, чтобы избежать уголовной ответственности за кражу.
Ранее НГС писал о том, что прокуратура потребовала наказать полицейских за бездействие по делу об избиении ребенка возле ГПНТБ.