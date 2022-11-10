«Он начал называть меня извращенкой»: директор клуба нашла мобильник и принесла в полицию — на нее надели наручники и унизили

Однако правоохранители делали вид, что не слышат возмущений девушки, а когда она сама попыталась снять происходящее на камеру собственного мобильника, из абсурдной ситуация превратилась в кошмарную. По словам Анастасии, Дмитрий вырвал телефон у нее из рук, а когда она пожаловалась, что ей больно, продолжил оскорблять ее:



— Он сказал, что нужно меньше … [мастурбировать] этой рукой. [...] Другой сотрудник объяснял мне, что я сама виновата, что начала снимать. [...] Потом Дмитрий начал заламывать мне руки, я не понимала, что происходит, начала плакать и просить меня отпустить, он сказал, что посадит меня в «обезьянник» и указал на мужчину, который сидел рядом, что посадит с ним, — с ужасом припоминает подробности Анастасия. — Я начала просить отпустить меня, а он силой вытолкнул меня из кабинета, заломил мне руки и попросил еще двоих сотрудников помочь меня увести…