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«Он начал называть меня извращенкой»: директор клуба нашла мобильник и принесла в полицию — на нее надели наручники и унизили

Силовики уверены, что всю историю она выдумала, чтобы избежать уголовной ответственности

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Как директор клуба, Анастасия хорошо знала, где подвыпившие гости теряют свои вещи

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Жительница Барнаула решила помочь правоохранителям, а в итоге оказалась на весь вечер заперта в отделе полиции — так утверждает сама женщина. По словам Анастасии Райковой, полицейские посчитали, что найденный телефон она украла и начали выбивать из нее признание в буквальном смысле слова: вышла из участка она в синяках и с четкой уверенностью, что побои — не самое страшное из того, что ей пришлось пережить. В свою очередь оперативник, которого Анастасия обвинила в превышении полномочий, уверен: у правоохранителей есть основания подозревать Райкову в воровстве, а жуткие подробности избиения и угрозы она придумала. Корреспондент НГС Анна Скок выслушала обе стороны конфликта.

«Здесь камер нет»

Общаться с полицейскими Анастасии Райковой приходилось далеко не единожды: девушка — директор барнаульского ночного клуба «Черника».

Управлять ночным заведением непросто. Девушке и ее подчиненным неоднократно приходилось и общаться с выпившими лишнего гостями, и самим вызывать росгвардейцев.

Обычно общение с правоохранителями проходило корректно, но две недели назад ситуация резко и неожиданно изменилась. В половине двенадцатого дня Райкову вызвали в полицию: одна из посетительниц клуба написала заявление, что в «Чернике» у нее украли мобильник.

Директор пообещала прийти, но прежде решила уточнить подробности истории у подчиненных: накануне Анастасия ночевала в родном Томске и на работе в Барнауле, естественно, не появлялась.

— Охранник сказал, что этой девушки в клубе вообще ночью не было: у нее в гардеробе проверили паспорт и внутрь не пустили, — вспоминает Райкова. — Тогда я решила осмотреть территорию вокруг клуба: она могла выронить телефон где-то рядом, пока ждала такси.

Анастасии приходилось общаться с полицией и раньше, но в роли потенциальной подозреваемой она оказалась впервые

Анастасии приходилось общаться с полицией и раньше, но в роли потенциальной подозреваемой она оказалась впервые

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Такие случаи в практике работников увеселительного заведения происходили не единожды: «Черника» располагается на окраине местного парка «Арлекино», рядом со зданием, в цоколе которого устроен клуб, растут кусты и стоят уютные скамейки. Кто-то действительно дожидается здесь такси, другие используют зеленую зону в качестве бесплатного туалета, но так или иначе персонал «Черники» регулярно находит здесь потерянные мобильники, сумки и карты.

Не стал исключением и этот раз. Анастасия уверяет: телефон в желтоватом чехле на фоне увядающей травы действительно потерялся, и нашла его она только потому, что внимательно осматривала территорию. Девушка вовсе не была уверена, что найденный телефон — именно тот, что числится украденным, поэтому сфотографировала его и при помощи мессенджера отправила полицейскому. Тот якобы подтвердил: мобильник — тот самый, похищенный. И девушка отправилась в отдел полиции по Ленинскому району Барнаула.

Сотрудника, который ее вызывал, на месте не оказалось, но Анастасию встретил человек, представившийся оперативником Дмитрием Ш. (редакции известно его полное имя). И в этот момент привычная рутина, по словам девушки, обернулась театром абсурда.

По словам Анастасии, общение с полицейскими обернулось нескончаемым кошмаром

По словам Анастасии, общение с полицейскими обернулось нескончаемым кошмаром

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— Я не понимала суть претензии девушки к клубу и попросила показать мне заявление, — вспоминает Анастасия Райкова. — В ответ полицейский начал мне грубить и материться, говорил, что ничего показывать не будет, спрашивал, кто я такая, чтобы мне хоть что-то показывать… Я стесняюсь повторять те слова, которые он говорил мне.

Девушка не сразу поняла: оперативник заподозрил, что она и есть воровка. Но толком оправдаться у Анастасии не получилось — она растерялась и опешила от манер собеседника, который, по словам Райковой, быстро перешел к прямым оскорблениям:

— Он усмехался и говорил, что не уверен, что я баба, может, я мужик, хотя у меня при себе был паспорт и мой внешний вид не похож на вид человека мужского пола, — с ужасом вспоминает девушка. — Я начала уточнять, какое отношение к делу имеет все, что он мне говорит, почему он оскорбляет меня… А он начал мне говорить: «Ты отказываешься возвращать украденный телефон?»

Возможно, причиной агрессии оперативников стала лояльная политика «Черники», которая хоть и не является специальным клубом для гомосексуалов, но демонстративно не смотрит на ориентацию гостей.

После вечера в отделе полиции девушка обратилась к психиатру за рецептами на антидепрессанты

После вечера в отделе полиции девушка обратилась к психиатру за рецептами на антидепрессанты

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Как рассказала девушка, свидетелями начала омерзительной сцены стали не менее четырех человек: сосед Дмитрия Ш. по кабинету, еще один мужчина, вероятно, задержанный, и полицейские, которые могли видеть и слышать происходящее, проходя по коридору мимо открытой двери кабинета.

Однако правоохранители делали вид, что не слышат возмущений девушки, а когда она сама попыталась снять происходящее на камеру собственного мобильника, из абсурдной ситуация превратилась в кошмарную. По словам Анастасии, Дмитрий вырвал телефон у нее из рук, а когда она пожаловалась, что ей больно, продолжил оскорблять ее:

— Он сказал, что нужно меньше … [мастурбировать] этой рукой. [...] Другой сотрудник объяснял мне, что я сама виновата, что начала снимать. [...] Потом Дмитрий начал заламывать мне руки, я не понимала, что происходит, начала плакать и просить меня отпустить, он сказал, что посадит меня в «обезьянник» и указал на мужчину, который сидел рядом, что посадит с ним, — с ужасом припоминает подробности Анастасия. — Я начала просить отпустить меня, а он силой вытолкнул меня из кабинета, заломил мне руки и попросил еще двоих сотрудников помочь меня увести…

В какой-то момент, уточнила Анастасия Райкова, кричать она перестала: от страха пропал голос. Впрочем, помочь, по словам девушки, ей все равно никто не пытался.

— Полицейский, который надел на меня наручники, сказал, если я буду пререкаться и пытаться вырваться, то он «оформит» на меня нападение на сотрудника. Я сказала, что по камерам же видно, что я ничего не сделала. Он матом ответил, что камер здесь нет. За решетку он засунул меня со словами: «Дайте этой лесбухе в рот, чтоб заткнулась».

По словам Анастасии, общение с полицейскими оставило на ее теле следы. Таких фото в распоряжении редакции с десяток

По словам Анастасии, общение с полицейскими оставило на ее теле следы. Таких фото в распоряжении редакции с десяток

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То, что камера камере рознь, Анастасия поняла довольно быстро. Оказавшись за решеткой, она пришла в ужас. Возможно, здесь полицейские и не оскорбляли ее специально... Но от этого девушке было не легче. По словам Райковой, правоохранитель курил, выпуская дым прямо в камеру, смеялся, когда у нее началась истерика. По словам девушки, отпустили ее лишь спустя несколько часов — после личного досмотра (проведенного, судя по рассказу девушки, по правилам, но все равно на редкость унизительно) и новой порции угроз:

— Он начал говорить о том, что может закрыть мое заведение, сказал, что ему надоело во всем этом [с правонарушениями, происходящими в клубе и возле него] разбираться, и я должна с ним дружить. Грозился, что каждый день будет приезжать с целым автобусом сотрудников в мой клуб, задерживать по 20 человек моих гостей, проводить подобные процедуры, как со мной, и тем самым распугает всех, и к нам не будут ходить, — рассказала Анастасия Райкова. — Он начал называть меня извращенкой [...]. Требовал, чтобы я рассказывала ему про влиятельных людей, которые к нам приходят. Вдруг они геи, а ему очень нужно это знать.

Выйти из отдела Анастасия смогла только около половины девятого вечера. Напоследок оперативник, по словам девушки, потребовал, чтобы она записала его номер телефона и подписала контакт «Мой господин».

Как рассказала девушка, знакомство с основами оперативно-розыскной деятельности далось ей тяжело: она пострадала как физически, так и морально. И если синяки постепенно заживут сами (31 октября Анастасия сняла побои, справка из травмпункта есть в распоряжении редакции), то чтобы справиться с пережитым ужасом, ей пришлось обратиться к психологу. Специалист счел травму, полученную Райковой, слишком серьезной и перенаправил пациентку к психиатру, который выписал Анастасии антидепрессанты (соответствующие документы также есть в распоряжении редакции). Она написала заявления в прокуратуру и ФСБ, попросив проверить действия Дмитрия Ш. и его коллег на предмет признаков превышения должностных полномочий или других должностных преступлений.

После того как Анастасия сняла побои, полицейские, по словам девушки, начали караулить ее возле клуба и приезжать по домашнему адресу

После того как Анастасия сняла побои, полицейские, по словам девушки, начали караулить ее возле клуба и приезжать по домашнему адресу

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После этого полицейские начали звонить на мобильный телефон Райковой и приезжать к ней на квартиру в Барнауле. В том, что сыщики раскаиваются и хотят извиниться, Анастасия далеко не уверена.

«Это все не соответствует действительности»

Чтобы выяснить, как выглядят описанные Анастасией Райковой события со стороны полицейских, НГС отправил запрос в региональный главк МВД по Алтайскому краю и краевую прокуратуру, а также позвонил человеку, номер которого Анастасия записала как номер оперативника Дмитрия Ш.

По данным сервиса «GetContact», этот номер подписывали в телефонных книгах как «Дима Ш.», «Дмитрий Владимирович Ш.», «Дима опер Ленинский», «мусор».

Звонку журналистов Дмитрий не удивился и в подробности произошедшего вдаваться не стал, однако кратко пообщался с корреспондентом НГС:

— Информация, предоставленная вам [Анастасией Райковой], не соответствует действительности. Райкова причастна к ряду административных правонарушений, а также, возможно, к уголовному преступлению, — заявил он. — В том числе, по факту доставления в отдел полиции в тот день [27 октября 2022 года] [могу сказать, что…] у нее был изъят похищенный сотовый телефон, который находился при ней.

— Вы хотите сказать, что она была доставлена в отдел полиции, а не приехала туда сама?

— Нет, она сама приехала, однако отказалась добровольно выдать похищенный сотовый телефон.

Дмитрий Ш. заявил, что девушку никто не бил — во всяком случае, в отделе полиции.

— Насколько мне известно, [...] она обратилась в больницу через 5 дней после того, как в полиции у нее изъяли сотовый телефон. Где она была эти 5 дней и чем занималась, мне неинтересно.

На вопрос об угрозах изнасиловать, разбить телефон и закрыть клуб Дмитрий Ш. сначала начал отвечать, но затем стушевался:

Разговаривать о «Чернике» с журналистами оперативник не стал, по всем остальным вопросам переадресовав НГС в пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

НГС действительно отправил запрос в полицию, однако на момент публикации ответ получен не был.

Ранее мы писали о том, как в ночь на 15 сентября 2022 спецназ ворвался в дом сибирячки и заковал в наручники ее сына. Позже оказалось, что правоохранители ошиблись — теперь женщина добивается возбуждения дела о превышении должностных полномочий.

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