Спецназ ворвался по ошибке: группа захвата в 5 утра нагрянула в дом к сибирячке и заковала в наручники ее сына
Женщина добивается возбуждения дела о превышении должностных полномочий
35-летняя Екатерина Овчинникова пожаловалась на незаконные, по ее словам, действия полицейских. В середине сентября в ее дом ворвались люди в форме с оружием в руках, заковали ее 17-летнего сына в наручники и потребовали признаться в мошенничестве. Позже силовики признались в «технической ошибке», вручили женщине
Силовая операция «Челябинск — Новосибирск»
В ночь на 15 сентября Екатерина Овчинникова вместе со своим
— Я подумала, естественно, что это грабители, убийцы. Очень страшно стало за себя, за сына. Всё происходило 7–10 секунд: я успела прикрыть дверь в спальню и крикнуть сыну, чтобы прыгал в окно. Потянулась за телефоном, чтобы вызвать полицию, в этот момент в комнату ворвались люди в камуфляже с надписью «Гром» с оружием в руках и приказали лечь на пол, — рассказала Екатерина.
По словам женщины, непрошенных гостей было около 15 человек: большинство — группа захвата и три оперативника. Двое показали удостоверения сотрудников уголовного розыска челябинского управления МВД, один держался в стороне — скорее всего, «местный», полагает Овчинникова. Правоохранители пояснили, что в Челябинской области было совершено преступление — телефонное мошенничество, суд выдал постановление на проведение обыска. В документе фигурировал домашний — новосибирский — адрес Екатерины.
— На сына надели наручники, начали кричать на него, спрашивать, где телефон конкретной модели, сим-карты. Требовали показать какие-то
Обыск в доме Овчинниковых результата не принес. Один из оперативников, по словам женщины, вдруг приказал отряду «Гром» покинуть здание, подошёл и заявил, что произошла техническая ошибка.
— Он пояснил, что изначально биллинг телефона мошенников привел полицейских в мой дом. Уже в ходе обыска он позвонил на известный ему номер подозреваемого, и трубку взял мужчина, которого, очевидно, в моем доме не было, — подчеркнула Екатерина.
Она в свою очередь спросила, кто возместит ей материальный вред: во время штурмы бойцы разбили окна в кухне, выломали ручку, разбили двери в комнате и погнули забор. Женщина попросила составить акт, который бы подтверждал, что в ее доме находились силовики. В ответ услышала, что никаких документов ей никто не даст, а один из оперативников сунул ей в руки
После этого силовики ретировались.
«Звоните коллегам»
Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой подтвердить или опровергнуть факт инцидента. В ответе от полицейского главка говорится, что «сотрудники оперативных подразделений» регионального управления «оперативно-розыскные мероприятия не организовывали и не принимали участия». При этом в полиции подтвердили, что новосибирские бойцы группы захвата участвовали в штурме.
— В настоящее время по изложенным в обращении обстоятельствам в ГУ МВД России по Новосибирской области организовано проведение проверки возможных нарушений сотрудников полиции Новосибирской области, оказавших силовую поддержку мероприятий, — говорится в ответе.
Материал проверки зарегистрирован в отделе полиции «Кировский». За подробностями по ситуации в новосибирском главке посоветовали обратиться к челябинским коллегам.
Редакция НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Челябинской области с просьбой прокомментировать инцидент.
«Не имели права трогать подростка»
Немного оправившись от шока после визита полиции, Екатерина Овчинникова решила добиться справедливости. Она обратилась к специалистам, которые должны оценить размер нанесенного ей материального ущерба. При этом больше всего женщину волнует моральный вред, который был нанесен ее сыну.
— У меня одаренный ребенок — победитель олимпиад по химии, отличник, гордость школы. Он никогда не совершал никаких преступлений. Произошедшее стало для него шоком. У него бронхиальная астма и еще непонятно, как нервное потрясение отразится на его здоровье, — отметила Екатерина.
Женщина написала обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором описала суть ситуации, и обратилась за помощью к адвокату. Юрист Андрей Росс имеет опыт ведения подобных дел: недавно он добился обвинительного приговора для сотрудников Росгвардии, которые по ошибке расстреляли автомобиль случайного очевидца спецоперации по захвату опасных преступников.
По словам Росса, в этой ситуации налицо признаки преступления по
— Сотрудник полиции имеет право применять спецсредства — наручники для отражения нападения, для пресечения сопротивления, для задержания лица, которое застигнуто при совершении преступления, и так далее. В этом конкретном случае применять наручники к несовершеннолетнему, к школьнику, они не имели права, потому что он находился у себя дома, со своим законным представителем — с мамой, не оказывал никакого сопротивления, при совершении преступления он застигнут не был, — подчеркнул адвокат.
По его словам, из показаний Овчинниковой следует, что силовики, возможно, совершили еще одно преступление — по
В июле прошлого года новосибирские полицейские отказались восстанавливать дверь, которую ОМОН выбил по ошибке в квартире сибирячки. В главке заявили, что силовики дверь «не вскрывали» и «не повреждали».