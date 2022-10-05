Спецназ ворвался по ошибке: группа захвата в 5 утра нагрянула в дом к сибирячке и заковала в наручники ее сына

По словам женщины, непрошенных гостей было около 15 человек: большинство — группа захвата и три оперативника. Двое показали удостоверения сотрудников уголовного розыска челябинского управления МВД, один держался в стороне — скорее всего, «местный», полагает Овчинникова. Правоохранители пояснили, что в Челябинской области было совершено преступление — телефонное мошенничество, суд выдал постановление на проведение обыска. В документе фигурировал домашний — новосибирский — адрес Екатерины.



— На сына надели наручники, начали кричать на него, спрашивать, где телефон конкретной модели, сим-карты. Требовали показать какие-то 100 тысяч рублей. При этом над ним буквально издевались: заставляли расставлять ноги шире, наклоняться. Я возмутилась, поскольку сын — несовершеннолетний и они не имеют права с ним так обращаться. В ответ я услышала, что мы мошенники, обманываем пенсионеров, — рассказала Екатерина.

