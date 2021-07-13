Полиция не стала восстанавливать дверь, которую выбили по ошибке в квартире сибирячки

Новосибирские полицейские отказались возмещать ущерб многодетной матери, в квартире которой по ошибке выломали двери. Инцидент произошел 14 апреля , когда рано утром новосибирский ОМОН ворвался домой к жительнице Алтайского края и выломал дверь — они искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад. В тот же день женщине пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал.



— Дверь я восстановила за свой счет в день происшествия, поскольку дети дома и квартиру невозможно оставить без двери. Претензия была составлена адвокатом, приложены все необходимые документы, все чеки, все договоры и отправлены в МВД Новосибирска. Материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей. Хотя ущерб был больше, дверь поставили ту, которая была в наличии. Она проще и дешевле, чем была у меня, — рассказала Светлана Понкратьева.