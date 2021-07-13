Полиция не стала восстанавливать дверь, которую выбили по ошибке в квартире сибирячки

Новосибирские полицейские отказались возмещать ущерб многодетной матери, в квартире которой по ошибке выломали двери. Инцидент произошел
— Дверь я восстановила за свой счет в день происшествия, поскольку дети дома и квартиру невозможно оставить без двери. Претензия была составлена адвокатом, приложены все необходимые документы, все чеки, все договоры и отправлены в МВД Новосибирска. Материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей. Хотя ущерб был больше, дверь поставили ту, которая была в наличии. Она проще и дешевле, чем была у меня, — рассказала Светлана Понкратьева.
На претензию, посланную в МВД по Новосибирску, пришел ответ о том, что сотрудники МВД дверь не вскрывали и не повреждали.
Ранее редакция НГС получала официальное подтверждение о том, что в квартиру к учительнице английского языка из Алтайского края ворвался новосибирский ОМОН.
— В рамках работы по возбужденному уголовному делу сотрудники управления МВД России по НСО выехали в город Заринск Алтайского края для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области, — сообщил тогда корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артём Аверин.
По его словам, прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, поэтому было принято решение о силовом входе в жилище.
— После проникновения в квартиру в ходе беседы с находившейся там женщиной было установлено, что подозреваемый в совершении преступления по данному адресу отсутствует, — добавили в пресс-службе ГУ МВД.
Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
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