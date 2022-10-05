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Экс-председателя Новосибирского областного суда Римму Шатовкину приговорили к 3 годам условно

Приговор собираются обжаловать

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По версии следствия, Шатовкина предупредила подозреваемых в мошенничестве о грядущих обысках

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Центральный суд Барнаула вынес решение по делу бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность». Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина получила материалы уголовного дела о мошенничестве в региональном управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Его руководство силовики заподозрили в махинациях с поставками оргтехники на сумму более 4,5 млн рублей.

Шатовкина поручила своему помощнику отправить документы в правительство Новосибирской области. Впоследствии материалы дела обнаружили у одного из фигурантов — замруководителя управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергея Соколова. Правоохранители уверены, что действия Шатовкиной помогли подозреваемым уничтожить доказательства совершения преступления.

— Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную систему, — отметили в прокуратуре.

В результате суд приговорил Римму Шатовкину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также на протяжении двух лет она не имеет права занимать должности представителя власти.

Адвокат Риммы Шатовкиной Александр Сергеев в разговоре с журналистом НГС отметил, что защита экс-председателя Новосибирского областного суда намерена обжаловать решение.

— Приговор является незаконным. Стороной обвинения не представлено никаких доказательств наличия причинно-следственной связи между теми действиями, которые Шатовкина совершила по направлению документов, и последствиями, которые ей вменяются, — подчеркнул юрист.

Приговор в законную силу не вступил.

В июне 2020 года Сергея Соколова приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно по делу о растрате. Начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова осудили на 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.

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