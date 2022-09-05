Совладелец Traveler’s coffee получил еще один срок — на этот раз за взятку полицейскому
Анвар Пириев осужден на семь лет и семь месяцев
Сегодня, 5 сентября, Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор по делу Анвара Пириева — одного из создателей и совладельца сети кофеен Traveler’s coffee. Ранее предприниматель уже был осужден за создание организованной приступной группы и поджоги.
Анвар Пириев был взят под стражу еще в октябре 2018 года, он обвинялся в поджогах и вымогательстве. В 2021 году суд приговорил его к лишению свободы на семь лет за создание организованной преступной группы.
На этот раз речь шла о даче взятки сотруднику полиции Евгению Пушкареву. Как установило следствие, Пириев перечислил 320 тысяч рублей на банковские счета, реквизиты которых ему указал полицейский.
Как сказано в информационном сообщении, распространенном Дзержинским районным судом Новосибирска, Пириев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
История со взяткой Пушкареву стала одним из эпизодов корпоративного конфликта, который возник у Анвара Пириева сначала со его бывшим партнером, американцем Кристофером Тара-Брауном (основателем Traveler’s coffee), а затем и с руководителем компании Евгением Михиенко, который представлял интересы американских инвесторов этой сети кофеен.
Сам Михиенко недавно рассказал НГС, что уголовное дело против него лично, которое, по его данным, было возбуждено при участии Пириева, до сих пор не закрыто.