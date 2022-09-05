Совладелец Traveler’s coffee получил еще один срок — на этот раз за взятку полицейскому

Сегодня, 5 сентября, Дзержинский суд Новосибирска вынес приговор по делу Анвара Пириева — одного из создателей и совладельца сети кофеен Traveler’s coffee. Ранее предприниматель уже был осужден за создание организованной приступной группы и поджоги.



Анвар Пириев был взят под стражу еще в октябре 2018 года, он обвинялся в поджогах и вымогательстве. В 2021 году суд приговорил его к лишению свободы на семь лет за создание организованной преступной группы.

