Обвиняемого в жестокой расправе над 17-летней девушкой отправили в СИЗО

Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Решение огласили сегодня, 28 июля. Хушнуда обвиняют в жестоком убийстве 17-летней девушки. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».



— Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. На основании изложенного суд постановил: избрать меру пресечения гражданину Республики Таджикистан Хамроеву Хушнуду в виде заключения под стражу на два месяца до 27 сентября, — решил суд.