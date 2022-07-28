Обвиняемого в жестокой расправе над
17-летней девушкой отправили в СИЗО
Арест назначен на два месяца
Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева (также известного под именем Роман. — Прим. ред.) в СИЗО на два месяца. Решение огласили сегодня, 28 июля. Хушнуда обвиняют в жестоком убийстве 17-летней девушки. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».
— Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. На основании изложенного суд постановил: избрать меру пресечения гражданину Республики Таджикистан Хамроеву Хушнуду в виде заключения под стражу на два месяца до 27 сентября, — решил суд.
Трагедия произошла на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке в ночь на 27 июля. Всё запечатлел видеорегистратор машины, и ролик был опубликован в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На нем мы видим, как девушку Кристину (имя изменено. — Прим. ред.) ловит преследующий ее мужчина, валит на землю и ожесточенно наносит не менее 15 ударов длинным ножом. Обвиняемый — ее 27-летний парень, с которым Кристина рассталась. Причиной знакомые назвали патологическую ревность и побои ухажера.
Мужчина пытался сбежать из России, но его задержали. По данным силовиков, в преступлении он признался.
Всё, что сейчас известно о преступлении, вы можете посмотреть в нашем видео.
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