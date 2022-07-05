Брали комиссию по несуществующим кредитам: новосибирцев будут судить за мошенничество на 12,4 миллиона

В Новосибирске будут судить 14 человек за мошенничество. Им удалось похитить больше 12,4 миллиона рублей у 258 человек из разных регионов.



По версии следователей, обвиняемые создали сайты, которые якобы принадлежали кредитным организациям. На них предлагали потребительские кредиты на выгодных условиях, документы предлагали оформлять дистанционно.

— Обратившимся гражданам через организованные «колл-центры» сообщалось, что для получения кредита, который будет перечислен на банковскую карту заемщика или доставлен курьерской службой, необходимо предварительно компенсировать расходы на его оформление (оплатить комиссию банка за безналичный перевод заемных денежных средств, страховые взносы, услуги курьера и прочие расходы), — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.