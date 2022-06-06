Начальника управления капитального строительства Новосибирской области вызвали на допрос в СК
По информации источника НГС, речь может идти о подписанных документах на якобы выполненное строительство
Директора ГБУ НСО «Управление капитального строительства» Новосибирской области Юрия Бутримова вызвали в Следственный комитет.
Сегодня, 6 июня, «Прецедент», а также ряд других СМИ сообщили о задержании Бутримова. Но эту информацию опровергли в правительственном телеграм-канале «Новосибирь» со ссылкой на министерство строительства региона.
— Публикации средств массовой информации о задержании руководителя государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» не соответствуют действительности. Директор учреждения Юрий Бутримов в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования. В данный момент он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности, — сообщили в «Новосибирь».
Интерес силовиков к руководителю «Управления капитального строительства» подтвердил корреспонденту НГС источник из сферы строительства. По его данным, Бутримов якобы подписал подрядчику документы на сданный объект, хотя по факту работы выполнены не были.
В управлении капстроительства корреспонденту НГС сообщили, что их руководителя нет на месте. Причины отсутствия назвать не смогли.
— А почему вы у меня о задержании спрашиваете? У следователя и узнавайте. Это его (Бутримова. — Прим. ред.) личная жизнь, почему вы решили, что я вам буду раскрывать какие-то нюансы? — заметил корреспонденту НГС замдиректора Константин Ашифин и лишь уточнил, что его начальник сегодня был, но сейчас его на рабочем месте нет.
2 июня НГС рассказал о задержании чиновников и других лиц, причастных к строительству дорог и качеству дорожных работ. Позднее один из чиновников сообщил, что его просто вызывали на допрос в качестве свидетеля.