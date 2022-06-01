СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 61.61
eur 62.74
СрочноЗачем чиновник мэрии ходил в полицию
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Ответственный за контроль дорожных работ чиновник мэрии объяснил, зачем ходил в полицию

Владислав Кондратьев опроверг, что его задерживали

1 391
Чиновник мэрии Владислав Кондратьев опроверг свое задержание

Чиновник мэрии Владислав Кондратьев опроверг свое задержание

Поделиться

Начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев опроверг информацию о своем задержании.

Сегодня, 1 июня, НГС опубликовал новость о задержании двух чиновников мэрии, связанных с контролем качества дорожных работ в Новосибирске. Эту информацию рассказал корреспонденту НГС общественник Владимир Кириллов и подтвердил источник в правоохранительных органах.

— На самом деле у меня всё хорошо, я на работе, никто меня не задерживал, — сообщил корреспонденту НГС руководитель отдела МКУ «УДС».

По словам Кондратьева, вчера его просто вызвали в полицию на опрос в качестве свидетеля и задавали вопросы на тему контроля дорожного строительства.

— Опрос проводили в качестве свидетеля. Пригласили [вчера в полицию], я приехал, мне задали несколько вопросов, и я уехал. Час максимум [пробыл там]. Это было примерно в обеденное время, — рассказал Владислав Кондратьев.

О чем конкретно был разговор в полиции, кого еще опрашивали на эту же тему и приходили ли в полицию его коллеги из мэрии, начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» уточнять не стал.

— Не готов прокомментировать. Говорили, не надо, — коротко пояснил журналисту Кондратьев.

В конце мая НГС опубликовал рейтинг самых крупных подрядчиков по дорожным работам, кто зарабатывает миллионы рублей на ремонте улиц Новосибирска.

По теме

дорожный ремонтмэрия Новосибирскаарест чиновников
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2