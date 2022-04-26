На берегу Оби нашли тело женщины без головы
и рук — следователи начали проверку
По предварительной информации, женщина погибла прошлым летом
В Новосибирской области следователи начали проверку из-за найденного тела женщины без головы и рук на берегу Оби, недалеко от села Мочище.
Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что мужчина отдыхал на катере, когда обнаружил лежащее на берегу тело. По предварительной информации, женщина погибла прошлым летом. Личность погибшей не установлена.
Новосибирские следователи выясняют обстоятельства гибели