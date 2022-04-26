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На берегу Оби нашли тело женщины без головы и рук — следователи начали проверку

По предварительной информации, женщина погибла прошлым летом

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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

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В Новосибирской области следователи начали проверку из-за найденного тела женщины без головы и рук на берегу Оби, недалеко от села Мочище.

Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что мужчина отдыхал на катере, когда обнаружил лежащее на берегу тело. По предварительной информации, женщина погибла прошлым летом. Личность погибшей не установлена.

Новосибирские следователи выясняют обстоятельства гибели 61-летней женщины, тело которой обнаружили 23 марта в шахте лифта на стройплощадке общежития Новосибирского государственного технического университета.

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