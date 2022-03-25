Женщина разбилась в шахте лифта на стройке общежития НГТУ в Новосибирске

Новосибирские следователи выясняют обстоятельства гибели 61-летней женщины, тело которой обнаружили 23 марта в шахте лифте на стройплощадке общежития Новосибирского государственного технического университета.
— Устанавливаются обстоятельства случившегося. После доследственной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.
В пресс-службе НГТУ заявили НГС, что им ничего не известно об этом инциденте. За комментарием редакции предложили обратиться к подрядчику общежития — ООО ПФК «Агросервис». Правда, директор фирмы Сергей Григорьев сейчас находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве на 21 миллион рублей. Дозвониться до офиса «Агросервиса» на момент публикации не удалось.
Стоимость нового общежития для студентов университета на 800 мест оценивается в два миллиарда рублей.