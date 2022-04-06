Житель Камчатки обманул покупательницу 22 килограммов икры — он должен был отправить товар в Новосибирск, но пропал

Полиция Камчатского края ищет пострадавших от действий 29-летнего жителя Елизовского района. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В интернете он пытался продавать икру.

Как рассказали в полиции, в августе прошлого года женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа решила купить икры с Дальнего Востока. Ее муж нашел объявление в интернете.

— Мужчина, ответивший на звонок, сообщил, что в продаже имеется икра без документов и с документами, но по более высокой стоимости. Кроме того, нужно будет дополнительно заплатить за куботейнеры. Покупатели решили приобрести 22 килограмма икры с документами и 22 килограмма без них на общую сумму более 142 тысяч рублей. Икру продавец должен был отправить в Новосибирск, откуда супруги планировали забрать ее курьерской доставкой, — объяснили в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю.