СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 83.35
eur 91.73
Тема дняШкола-дворец с электрокарами и роялем
Все новости
Все новости

Житель Камчатки обманул покупательницу 22 килограммов икры — он должен был отправить товар в Новосибирск, но пропал

Полиция ищет других пострадавших

2 591
12Обсудить

Поделиться

Договор на поставку заключен не был, но мужчина получил <nobr class="_">142 700</nobr> рублей

Договор на поставку заключен не был, но мужчина получил 142 700 рублей

Поделиться

Полиция Камчатского края ищет пострадавших от действий 29-летнего жителя Елизовского района. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В интернете он пытался продавать икру.

Как рассказали в полиции, в августе прошлого года женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа решила купить икры с Дальнего Востока. Ее муж нашел объявление в интернете.

— Мужчина, ответивший на звонок, сообщил, что в продаже имеется икра без документов и с документами, но по более высокой стоимости. Кроме того, нужно будет дополнительно заплатить за куботейнеры. Покупатели решили приобрести 22 килограмма икры с документами и 22 килограмма без них на общую сумму более 142 тысяч рублей. Икру продавец должен был отправить в Новосибирск, откуда супруги планировали забрать ее курьерской доставкой, — объяснили в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю.

Договор на поставку заключен не был, но ему заплатили 142 700 рублей.

— После получения средств продавец не торопился отправлять икру, на требования о возврате денег предлагал «подождать еще немного», а вскоре и вовсе перестал выходить на связь, — добавили в ведомстве.

Покупатели обратились в полицию.

— Злоумышленник пояснил, что более года назад начал размещать в интернете объявления о продаже различных товаров, в том числе рыбо- и морепродукции. Икра, которую он должен был оправить покупателям, оказалась непригодной к употреблению, замену рыбопродукции продавец так и не нашел, а деньги потратил на новый товар с целью последующей перепродажи. Понимая, что вернуть денежные средства он не сможет, перестал отвечать на звонки и СМС-сообщения клиента, — объяснили в полиции.

Сейчас правоохранители ищут других пострадавших. Если вас тоже обманули с доставкой икры с Камчатки, полиция просит позвонить по телефонам: +7 900 437-02-52, (4152) 42-44-01 или 102.

В Новосибирске сотрудница РЖД попала в мошенническую схему, несмотря на то, что в какой-то момент заподозрила обман. Женщина выполняла все указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону. В итоге Светлана Иванова набрала кредитов и отдала преступникам сумму почти в 3,2 миллиона рублей. Длился этот обман целых восемь дней.

По теме (5)

Камчаткаикрамошенничество
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2