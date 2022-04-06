Житель Камчатки обманул покупательницу 22 килограммов икры — он должен был отправить товар в Новосибирск, но пропал

Полиция Камчатского края ищет пострадавших от действий 29-летнего жителя Елизовского района. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В интернете он пытался продавать икру.
Как рассказали в полиции, в августе прошлого года женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа решила купить икры с Дальнего Востока. Ее муж нашел объявление в интернете.
— Мужчина, ответивший на звонок, сообщил, что в продаже имеется икра без документов и с документами, но по более высокой стоимости. Кроме того, нужно будет дополнительно заплатить за куботейнеры. Покупатели решили приобрести 22 килограмма икры с документами и 22 килограмма без них на общую сумму более 142 тысяч рублей. Икру продавец должен был отправить в Новосибирск, откуда супруги планировали забрать ее курьерской доставкой, — объяснили в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю.
Договор на поставку заключен не был, но ему заплатили
— После получения средств продавец не торопился отправлять икру, на требования о возврате денег предлагал «подождать еще немного», а вскоре и вовсе перестал выходить на связь, — добавили в ведомстве.
Покупатели обратились в полицию.
— Злоумышленник пояснил, что более года назад начал размещать в интернете объявления о продаже различных товаров, в том числе рыбо- и морепродукции. Икра, которую он должен был оправить покупателям, оказалась непригодной к употреблению, замену рыбопродукции продавец так и не нашел, а деньги потратил на новый товар с целью последующей перепродажи. Понимая, что вернуть денежные средства он не сможет, перестал отвечать на звонки и СМС-сообщения клиента, — объяснили в полиции.
Сейчас правоохранители ищут других пострадавших. Если вас тоже обманули с доставкой икры с Камчатки, полиция просит позвонить по телефонам:
В Новосибирске сотрудница РЖД попала в мошенническую схему, несмотря на то, что в какой-то момент заподозрила обман. Женщина выполняла все указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону. В итоге Светлана Иванова набрала кредитов и отдала преступникам сумму почти в 3,2 миллиона рублей. Длился этот обман целых восемь дней.