Как «Олеся Мясо» кинула сибирячку на 3,2 миллиона рублей. Обман длился 8 дней подряд — послушайте короткое аудио

Сотрудница РЖД из Новосибирска Светлана Иванова попала в мошенническую схему, несмотря на то, что в какой-то момент заподозрила обман. Женщина выполняла все указания мошенников, которые те озвучивали ей по телефону. В итоге Светлана Иванова набрала кредитов и отдала преступникам сумму почти в 3,2 миллиона рублей. Длился этот обмен целых восемь дней. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал кажущуюся нереальной историю обмана женщины — только ее рассказ об этом занял четыре часа — и выяснил у психолога, как мошенникам удается обманывать вполне адекватных людей и можно ли этому противостоять.
«Специальная операция ФСБ и Центробанка»
Жительнице Новосибирска Светлане Ивановой 56 лет (фамилия изменена. — Прим. ред.). Она работает инспектором в новосибирском отделении РЖД. В начале февраля женщина находилась на больничном. Так совпало, что именно в этот период ей позвонили мошенники. Звонок раздался вечером 4 февраля. Незнакомый голос представился сотрудником Центрального Банка России. Женщина говорит, что обратила внимание на аватарку с орлом и надписью про Центробанк (разговор происходил по WhatsApp).
— И он мне рассказал, что на меня был сделан перевод… Новиковым Дмитрием Александровичем. Мол, знаю ли я такого? Я ответила, что не знаю. А у меня было два кредита на тот момент: в Сбербанке, ипотечный, и в ВТБ — потребительский. Я сразу насторожилась в связи с этим. Он тогда спросил, а не передавала ли я кому данные своего лицевого счета по открытым источникам, на что я ответила, что ничего никому никогда не передавала. Тогда я вообще в шоковое состояние впала: как это, ничего себе, какие данные находятся! А он говорит, мол, подождите, сейчас с вами свяжется ведущий специалист Центрального банка, который расскажет, как вам надо дальше поступать, — рассказывает корреспонденту НГС Светлана Иванова.
Ведущий «сотрудник» Центрального банка Антипов Даниил Александрович даже прислал фотографию своего удостоверения, чтобы женщина не сомневалась в том, что он — это он. И также стал пугать женщину мошенниками из банков, мол, якобы на нее через Новикова в «Альфа-Банке» оформлен какой-то денежный перевод, а потом еще огорошил, что с Ивановой будет говорить сотрудник ФСБ.
— Тут я вообще в шок впала: что к чему — сотрудник УФСБ, почему на меня такие люди вышли? Буквально же сразу перезванивают, и мужчина представляется сотрудником УФСБ. Говорит таким ровным, спокойным голосом, таким поставленным, представительным. Представился, что он майор УФСБ по Томской области Савченко Алексей Леонидович, — вспоминает события того вечера Светлана Иванова.
Человек, представившийся эфэсбэшником, рассказал женщине о нечестных банковских сотрудниках, которые подделывают данные клиентов и оформляют на них большие кредиты. И так как у Ивановой — подобная ситуация, то Савченко просить помочь ее отследить мошенников. Сама Иванова, мол, платить по этим кредитам не будет, надо лишь придерживаться четкой инструкции сотрудника ЦБ.
По словам мошенников, на женщину якобы были оформлены кредиты через ВТБ, Сбербанк, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «МТС Банк», «Почта Банк» и «Совкомбанк».
— Он (лжесотрудник ФСБ. — Прим. ред.) говорит мне: «На вас оформлен кредит, и в любой момент мошенники могут деньги снять. Вот чтобы этого не произошло, вы деньги снимите и тут же сразу их переведете на банковские ячейки банка ВТБ. Номера ячеек я вам буду говорить». Я собралась и пошла, — рассказывает Иванова.
Мошенники отправили женщину к ближайшему банкомату, назвав его адрес. Женщина заметила, что это ее тоже удивило: откуда, мол, неместным знать адреса наших банкоматов? Позднее на вопрос корреспондента: а слышала ли ли она о существовании такой программы, как 2ГИС, Светлана Иванова заметила, что не интересуется этим.
В итоге женщина поздним вечером дошла до банкомата в ТЦ «Заря» на улице Забалуева, сняла 500 тысяч рублей и внесла их через другой банкомат на указанные «банковские ячейки». Перед этим Иванова через «банк-онлайн» оформила на себя в ВТБ кредит на эту сумму.
— «Сотрудник» УФСБ говорил, что, когда эта операция начнется, вот эти этапы предварительного расследования нельзя никому разглашать на основании 183 статьи УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». — Прим. ред.) и статьи 159 УК РФ («Мошенничество». — Прим. ред.). Что все телефоны будут прослушиваться и надо оставаться на связи: телефон должен быть всегда включен, — вспоминает обманутая женщина.
Потом в разговоре с корреспондентом НГС она не смогла объяснить логику: зачем нужно было оформлять новый кредит и с него снимать деньги, если мошенники, как убеждали ее телефонные собеседники, кредиты на нее уже оформили. Вопросы звонившим женщина тоже не задавала: ее же предупредил «майор ФСБ» строго выполнять все указания.
— Вот знаете, ничего не закралось… До такой степени они говорили убедительно, что даже я… Ведь из любого радио, из любой точки говорят, что мошенники всякие схемы придумывают. И вот до такой степени они замудрили мне голову, мозги запудрили, что я купилась. Жила бы с кем-нибудь, спросили бы, куда я пошла на ночь глядя, какие кредиты, какие деньги? — вздыхает обманутая Светлана.
В какой-то момент телефон у женщины сел, и она пошла домой его заряжать, а после снова отправилась к банкомату переводить остатки денег на указанные номера — то ли непонятных «ячеек», то ли на банковские карты, то ли на Qiwi-кошельки. Все деньги Иванова переводила маленькими суммами — по 10–15 тысяч рублей.
Во время своего рассказа женщина вспомнила эпизод, как звонившие убеждают собеседника, что они — не мошенники. Лже-сотрудник ЦБ постоянно повторял Светлане Ивановой, что ФСБ подключается к видеокамерам на всех точках с банкоматами для контроля ситуации. И в самый первый вечер возле одного из банкоматов к женщине подошел какой-то подозрительный человек и что-то стал спрашивать про свою карту. Практически тут же голос по телефону — а мошенники в такие моменты всегда были на связи — отреагировал на подозрительного человека.
— И вот этот Антипов говорит по телефону: «Светлана Дмитриевна, что там от вас этот молодой человек хочет?» А на этом молодом человеке был то ли красная водолазка, то ли шарф, и Антипов в вопросе ко мне упомянул эту красную деталь одежды. И тогда я поверила, что за мной действительно следят по камерам в залах, где стоят банкоматы.
Обман длиною в восемь дней
Участие женщины в «спецоперации ФСБ и Центробанка» в тот вечер не закончилось. Освободилась Светлана Иванова только в районе шести утра 5 февраля, внеся на указанные счета более 400 тысяч рублей, которые до этого получила по оформленному онлайн-кредиту.
Через несколько часов паузы на сон мошенники снова позвонили Ивановой и отправили ее и дальше оформлять на себя кредиты, получать деньги и переводить их «для сохранности» на какие-то счета. Некоторые из них женщина озвучила корреспонденту НГС: они оказались номерами виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл», работающего на сетях «Т2 РТК холдинга».
В очередной раз звонившие поручили ей взять кредит через онлайн-банк в Сбербанке, получить деньги в офисе и внести их на указанные счета. Таким образом женщина рассталась еще с 200 тысячами рублей. Заканчивала вносить эти деньги она уже через банкомат банка «Открытие» на Qiwi-кошелек.
— Я не спрашивала, почему туда, почему сюда — следовала четко указаниям Антипова. Так как и этот «эфэсбэшник» сказал, чтобы я его указаниям следовала. Выполняла все указания: сказали идти туда — иду туда. А почему — не задавала вопросы, — рассказала женщина.
Телефонные мошенники провели таким образом женщину почти по всем банкам Новосибирска: помимо Сбербанка и ВТБ она оформила на себя кредиты в «МТС Банке», Почта Банке, «Совкомбанке», «Тинькофф Банке» и «Альфа-Банке». Причем в каждом отделении банка женщина честно рассказывала обо всех оформленных ранее кредитах, в том числе и самых старых — ипотечном и потребительском, и сообщала каждому банковскому работнику, что живет только на зарплату в 30–35 тысяч рублей.
Такую инструкцию ей выдали сами лжесотрудники ФСБ и ЦБ, пояснив, что честные банковские работники после информации о небольшой зарплате и куче кредитов новые ей не выдадут, а нечестные обязательно оформят на нее очередной кредит. И это срабатывало, замечает женщина: в некоторых банках после всей выданной информации ей отказывали в кредите. Отказывали Светлане Ивановой только трижды: в «МТС Банке», Сбербанке, где она появилась уже повторно, и в «Сетелем Банке», куда заехала впервые. В остальных случаях кредиты выдавали, не обращая внимания на низкую зарплату и высокую закредитованность заемщицы.
Самый большой кредит Иванова получила 5 февраля в офисе банка ВТБ, расположенного на улице Фрунзе. Женщина назвала корреспонденту НГС даже имя сотрудницы банка, которая расспросила ее обо всех кредитах и даже увидела в истории взятый накануне кредит в полмиллиона рублей. Однако новый кредит Ивановой в ВТБ всё равно одобрили и выдали наличными один миллион пятьдесят рублей. Которые она тут же перевела мошенникам.
Между банками и банкоматами женщина иногда передвигалась на такси. Мошенники разрешили Ивановой оставить себе 5000 рублей на продукты и проезд. Расходы на такси звонившие фиксировали и якобы заносили, как пояснила женщина, в свои отчеты.
Как 500 тысяч должны были «пройти по Новосибирску»
В какой-то момент мошенники сообщили, что изъятие денежных средств в рамках спецоперации закончилось, но теперь женщине нужно «подтвердить свою финансовую активность», а для этого следует найти 500 тысяч рублей. И вот тут, как выразилась сама женщина, у нее «что-то щелкнуло в голове»: она удивилась и спросила звонившего, почему ей следует подтверждать какую-то «финансовую активность» за свой счет? Но мошенник убедил женщину в том, что в России такие законы: 500 тысяч обязательно должны «пройти сегодня по Новосибирску».
Найти полмиллиона женщина в этот же вечер не смогла. Звонивший дал отсрочку и предложил занять деньги у знакомых (в банках кредиты ей уже не выдавали) или сдать ценные вещи в ломбард. В ломбарде у женщины ничего не взяли, так как по указанному адресу ломбард специализировался не на украшениях, а на дорогой оргтехнике. В итоге ей удалось занять немного денег в офисах микрозаймов (в одном офисе, на удивление, ей отказали), а еще занять деньги у родственников, коллеги по работе и потратить всю свою зарплату. Естественно, никому из родных женщина не рассказывала, для чего она занимает, как того требовал лже-сотрудник ЦБ. Так ей удалось собрать еще около двухсот тысяч. Очередную истерику женщины с подозрением о мошенничестве приостановил лже-сотрудник ЦБ. Чтобы убедить Иванову в том, что он — реальный сотрудник, как заметила обманутая, мошенник прислал ей скан своего удостоверения.
Тем не менее сомнения в том, что она общается с реальными сотрудниками ЦБ и ФСБ, к ней возвращались. Но однажды звонившие сообщили, что «операция» закончена и у Ивановой вскоре появится новый лицевой счет. Рассказала о лицевом счете новая «сотрудница» по фамилии Смирнова. Звонила всё по тому же телефону с аватаркой Центробанка. Смирнова объяснила, что лицевой счет на Светлану Иванову будет открыт, но он будет под размер ее зарплаты: на 30 тысяч рублей. А если, мол, Ивановой вдруг переведут на счет большую сумму, то она вся не поступит: часть денег якобы поместят на спецсчет в банке, с которого забрать их будет нельзя.
— Она выразилась так: если мне надо, чтобы на лицевой счет поступала большая сумма, например, 80 или 100 тысяч, то мне нужно сейчас внести эти деньги, чтобы увеличить размер счета. <…> Тут я возмутилась, что это уже грабеж. И сообщила ей, что эти деньги я уже никогда не найду. Тогда Смирнова сказала, мол, ладно, не надо торопиться, есть 48 часов для поиска денег, а если я смогу найти их раньше, то надо просто перезвонить. <…> И тут у меня и давление поднялось, и всё на свете: и в ушах шумит, и в глазах уже помутнело, и голова кругом пошла. Я окончательно поняла, что меня обманули, — призналась женщина.
Дойдя до дома, Светлана Иванова позвонила своей подруге — экс-бухгалтеру — и спросила про лимит лицевого счета. Подруга сразу объяснила, что такого не бывает, и сказала быстрее бежать писать заявление в полицию. Раскрытие обмана произошло 12 февраля. Обманывали женщину мошенники восемь дней.
Кто звонил женщине и что предпринимают в полиции
Светлана Иванова сообщила корреспонденту НГС все телефоны, с которых раздавались странные звонки на протяжении всей спецоперации, которую проводили мошенники. Список состоял почти из двадцати номеров. Корреспондент НГС перезвонил на каждый: дозвониться ни до кого не удалось.
Почти везде после набора номера шли короткие гудки (так было постоянно) или просто наступала тишина. По одному номеру —
Один из номеров, с которых шли звонки мошенников, действительно принадлежал УФСБ по Томской области. Ранее корреспонденту НГС один работник спецслужб рассказывал, что мошенники пользуются специальной программой, которая позволяют при звонке менять номер телефона на любой другой.
21 февраля потерпевшая женщина подала заявление в
Пока женщину на допрос не вызывали, но уголовное дело, по ее словам, уже возбудили. Статью она уточнить не смогла.
Корреспондент НГС отправил запрос в полицию, но за определенный законом недельный срок редакция ответ не получила.
Почему в ВТБ дали миллион, несмотря на многочисленные кредиты
Общая сумма денег, которую мошенникам удалось вытянуть с женщины за восемь дней, — около 3,2 миллиона рублей. Здесь и кредиты, которая она оформляла в банках, и месячная зарплата, и деньги родственников с коллегой. Пока женщина не представляет, как будет справляться с ситуацией: чтобы законно не платить проценты банкам, надо подавать на банкротство, а у женщины еще не оплаченная до конца ипотека — осталось около 600 тысяч рублей. А пока получается, что ежемесячно по процентам Ивановой надо платить около 100 тысяч рублей. При ежемесячном доходе в пределах 30 тысяч. В профсоюзе на работе ей пообещали рассмотреть вопрос о выделении матпомощи в 5000 рублей.
Светлана Иванова уже предупредила банки о том, что попалась на обман мошенников. Небольшие долги перед микрофинансовыми организациями — там женщине дали всего около 60 тысяч — помогла погасить племянница.
Корреспондент НГС отправил запрос в Банк ВТБ, где обманутой выдали наличными миллион рублей, с просьбой пояснить, почему информация о двух незакрытых старых кредитах и взятых накануне 500 тысячах не остановила оформление нового займа.
В ВТБ рассказали, что всегда рекомендуют своим клиентам внимательно относиться к подозрительным телефонным звонкам и перезванивать в банк при любом подозрении.
— Вынуждая оформлять кредиты в короткий период времени, мошенники пользуются тем, что обновление данных о кредитной истории заемщика в БКИ происходит позднее. <…> При выдаче кредита ВТБ внимательно оценивает каждую заявку, проверяет платежеспособность заемщика и проводит проверку предоставленной информации на достоверность. На основе всех этих данных рассчитывается кредитный лимит заемщика и возможность предоставить ему заемные средства, — прокомментировали запрос в пресс-службе Банка ВТБ.
Почему люди обманываются и как этого избежать
Сама Светлана до сих пор не понимает, почему она выполняла все указания мошенников, хотя в какой-то момент начала подозревать, что это не настоящие сотрудники ЦБ и ФСБ.
— Я сама себе не могу ответить на этот вопрос. Вроде считала себя неглупым человеком, а тем не менее делала все указания, которые мне кто-то говорил. Я не знаю, что со мной было, какое помутнение в мозгу случилось. Но психологи они конкретные: у них так хорошо развита речь, все грамотно, все четко, со знанием вот этого финансового банковского дела, хорошо владеют этими терминами… Я не знаю, почему это всё делала: мне сказали следовать неукоснительно указаниям Антипова, и я и следовала. В голове о последствиях не думалось вообще, мысль только одна: следовать указаниям, которые слышу. Я не знаю, что со мной было, — недоуменно замечает женщина.
Светлана рассказала, что имеет железнодорожное образование — заканчивала техникум железнодорожного транспорта. На РЖД работает уже более тридцати лет. О новостях в городе и мире узнаёт на корпоративном портале РЖД, из газет («Вечерний Новосибирск») и по телевидению (ОТС, «49 канал» и Россия 24). Первый канал, признаётся женщина, не очень любит — «там, как всегда, всё хорошо». На какие-то увлечения или хобби уже не хватает сил, заметила журналисту Светлана Иванова.
Психолог Максим Седов объяснил, почему люди в большинстве случаев попадаются и будут попадаться в сети мошенников.
— Чтобы отключить у человека рациональное мышление, необходимо повысить тревожность. Есть такой способ. Это так устроено эволюционно: когда повышается тревожность, мы реагируем быстро. Тревожность — это реакция на опасность. Соответственно у нас гены тех предков, кто реагировал быстро на опасность. А кто раздумывал, как отреагировать на рычащего саблезубого тигра, гены нам не оставил. При тревожности наше мышление становится автоматическим: мы пользуемся заготовками, которые у нас есть, а рациональность отключаем.
Способы, которыми мошенники повышают тревожность, самые разные. Повысить тревожность можно таким действенным методом: посягнуть на что-то значимое для человека. Вот тут (в истории Ивановой. — Прим. ред.) есть риск потерять деньги, а это уже взвинчивает тревожность, плюс обращение к таким ценностям, как патриотизм, гражданский долг, что у многих хорошо работает. Если у человека возникают какие-то рациональные проблески, начинаются апелляции, типа: как вы можете сомневаться, неужели вы не хотите помочь, ведь они могут столько людей еще кинуть и так далее. Но в любом случае: повышается тревожность, а преодоление рациональных сопротивлений делается за счет обращения к каким-то ценностям, — заметил психолог Седов.
Типичным примером, заметил специалист, могут быть известные случаи, когда человеку кто-то звонит, называется родственником, плачет, говорит, что попал в беду и нужна помощь. Порой тот, кого обманывают, сам называет звонившего по имени родственника, а мошенник лишь подтверждает озвученные догадки, продолжая поднимать уровень тревожности (рассказ о беде) и обращаться к ценностям (родственные чувства). Уровень тревожности также поднимается и ограничением по времени: так, например, работают счетчики на сайтах распродаж, которые показывают обратное время до окончания какой-то заявленной скидки.
— Как этому сопротивляться? Универсальный совет здесь такой: нужно как можно медленнее принимать решение. Время в данном случае играет как раз на руку. Именно поэтому все мошенники пытаются лишить тебя времени. Надо включать медленное мышление. Тут надо просто отвечать: «Мне надо подумать». Что касается стариков. Тут главный совет: убедить их всегда советоваться. К сожалению, старики считают, что лучше всех всё знают. Но их надо всё равно убеждать советоваться. Всегда, — подчеркнул Максим Седов.
В начале марта НГС рассказал, как мошенники обманули 66-летнюю Татьяну Урывкину. Женщина перевела преступникам на указанные счета около 600 тысяч рублей.