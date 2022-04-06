Как «Олеся Мясо» кинула сибирячку на 3,2 миллиона рублей. Обман длился 8 дней подряд — послушайте короткое аудио

Почему люди обманываются и как этого избежать

Сама Светлана до сих пор не понимает, почему она выполняла все указания мошенников, хотя в какой-то момент начала подозревать, что это не настоящие сотрудники ЦБ и ФСБ.



— Я сама себе не могу ответить на этот вопрос. Вроде считала себя неглупым человеком, а тем не менее делала все указания, которые мне кто-то говорил. Я не знаю, что со мной было, какое помутнение в мозгу случилось. Но психологи они конкретные: у них так хорошо развита речь, все грамотно, все четко, со знанием вот этого финансового банковского дела, хорошо владеют этими терминами… Я не знаю, почему это всё делала: мне сказали следовать неукоснительно указаниям Антипова, и я и следовала. В голове о последствиях не думалось вообще, мысль только одна: следовать указаниям, которые слышу. Я не знаю, что со мной было, — недоуменно замечает женщина.



Светлана рассказала, что имеет железнодорожное образование — заканчивала техникум железнодорожного транспорта. На РЖД работает уже более тридцати лет. О новостях в городе и мире узнаёт на корпоративном портале РЖД, из газет («Вечерний Новосибирск») и по телевидению (ОТС, «49 канал» и Россия 24). Первый канал, признаётся женщина, не очень любит — «там, как всегда, всё хорошо». На какие-то увлечения или хобби уже не хватает сил, заметила журналисту Светлана Иванова.



Психолог Максим Седов объяснил, почему люди в большинстве случаев попадаются и будут попадаться в сети мошенников.



— Чтобы отключить у человека рациональное мышление, необходимо повысить тревожность. Есть такой способ. Это так устроено эволюционно: когда повышается тревожность, мы реагируем быстро. Тревожность — это реакция на опасность. Соответственно у нас гены тех предков, кто реагировал быстро на опасность. А кто раздумывал, как отреагировать на рычащего саблезубого тигра, гены нам не оставил. При тревожности наше мышление становится автоматическим: мы пользуемся заготовками, которые у нас есть, а рациональность отключаем.



Способы, которыми мошенники повышают тревожность, самые разные. Повысить тревожность можно таким действенным методом: посягнуть на что-то значимое для человека. Вот тут (в истории Ивановой. — Прим. ред.) есть риск потерять деньги, а это уже взвинчивает тревожность, плюс обращение к таким ценностям, как патриотизм, гражданский долг, что у многих хорошо работает. Если у человека возникают какие-то рациональные проблески, начинаются апелляции, типа: как вы можете сомневаться, неужели вы не хотите помочь, ведь они могут столько людей еще кинуть и так далее. Но в любом случае: повышается тревожность, а преодоление рациональных сопротивлений делается за счет обращения к каким-то ценностям, — заметил психолог Седов.



Типичным примером, заметил специалист, могут быть известные случаи, когда человеку кто-то звонит, называется родственником, плачет, говорит, что попал в беду и нужна помощь. Порой тот, кого обманывают, сам называет звонившего по имени родственника, а мошенник лишь подтверждает озвученные догадки, продолжая поднимать уровень тревожности (рассказ о беде) и обращаться к ценностям (родственные чувства). Уровень тревожности также поднимается и ограничением по времени: так, например, работают счетчики на сайтах распродаж, которые показывают обратное время до окончания какой-то заявленной скидки.

