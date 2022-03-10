Мошенники под видом спецоперации ФСБ два дня катали на такси сибирячку — это стоило ей 600 тысяч рублей

— Вечером 21 февраля я решила позвонить маме, но она что-то не брала трубку. Я уже начала волноваться, а тут еще пришло сообщение от сестры, что мама дома оставила ведро с водой и тряпкой, не домыла полы и куда-то убежала. Трубку мама взяла позже, сказала, что не может пока говорить, а расскажет всё потом. На следующий день мама объяснила, что ездила к подруге, у которой было плохо со здоровьем, чтобы ей помочь, — вспомнила события тех дней Наталья.



Что именно с ней происходило в тот день, описала сама пенсионерка Татьяна Урывкина:

— Я пришла с ночи — работаю охранником, прилегла спать, но где-то в 13:30 меня разбудил звонок. Звонила девушка, которая представилась сотрудником МТС-Банка и спросила, приходили ли мне сообщения на получение кредита. А я ей ответила, что все сообщения в последнее время удаляю, не читая. Тогда девушка сказала, что мне перезвонят. И тут же, через секунду, мне перезвонил мужчина, представившийся работником Центробанка Мироновым Константином Олеговичем. Тоже спросил про кредиты и пояснил, что хоть я ими и не воспользовалась, но мошенники пытаются с меня снять 700 тысяч. И сказал, что мне перезвонят из ФСБ, которое работает по этому делу. И тогда мне позвонил якобы Смирнов Сергей Николаевич, представившийся следователем ФСБ.

