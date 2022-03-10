Мошенники под видом спецоперации ФСБ два дня катали на такси сибирячку — это стоило ей 600 тысяч рублей

Пенсионерку Татьяну Урывкину мошенники обманули почти на 600 тысяч рублей. Причем не просто украли у нее деньги со счета, а организовали целую операцию: длилась она два дня, пожилую женщину возили на такси, а всё происходящее представляли как спецоперацию ФСБ. Корреспондент НГС Илья Калинин восстановил ход «спецоперации» и даже дозвонился по номерам, с которых мошенники общались с женщиной.
Пенсионерка на «спецоперации»
Татьяне Владимировне Урывкиной 66 лет. Ее дочь Наталья рассказывает корреспонденту НГС, что мать прекрасно осведомлена о телефонных мошенниках и постоянно обрывает общение на полуслове, когда с ней в очередной раз пытаются поговорить «из банка». Но в этот раз что-то пошло не так.
— Вечером 21 февраля я решила позвонить маме, но она что-то не брала трубку. Я уже начала волноваться, а тут еще пришло сообщение от сестры, что мама дома оставила ведро с водой и тряпкой, не домыла полы и куда-то убежала. Трубку мама взяла позже, сказала, что не может пока говорить, а расскажет всё потом. На следующий день мама объяснила, что ездила к подруге, у которой было плохо со здоровьем, чтобы ей помочь, — вспомнила события тех дней Наталья.
Что именно с ней происходило в тот день, описала сама пенсионерка Татьяна Урывкина:
— Я пришла с ночи — работаю охранником, прилегла спать, но где-то в 13:30 меня разбудил звонок. Звонила девушка, которая представилась сотрудником МТС-Банка и спросила, приходили ли мне сообщения на получение кредита. А я ей ответила, что все сообщения в последнее время удаляю, не читая. Тогда девушка сказала, что мне перезвонят. И тут же, через секунду, мне перезвонил мужчина, представившийся работником Центробанка Мироновым Константином Олеговичем. Тоже спросил про кредиты и пояснил, что хоть я ими и не воспользовалась, но мошенники пытаются с меня снять 700 тысяч. И сказал, что мне перезвонят из ФСБ, которое работает по этому делу. И тогда мне позвонил якобы Смирнов Сергей Николаевич, представившийся следователем ФСБ.
Лжеследователь ФСБ и лжепредставитель Центробанка убедили пожилую женщину, что проводится спецоперация по задержанию этих мошенников, и Татьяна Владимировна может помочь органам. Для этого ей надо посетить несколько банков, взять на свое имя небольшие кредиты и перевести деньги по указанным реквизитам. Причем, убеждали мошенники Урывкину, взятые кредиты ей закроют сразу. Мошенники настолько были уверены в успехе, что вызвали к дому Татьяны Владимировны такси и возили ее между всеми точками — банками и терминалами оплаты, постоянно держа связь по телефону.
— Вызвали к дому такси, но сначала спросили про зарядку. Я сказала, что заряд на телефоне у меня кончается. Тогда они завезли меня на Ленина, 1, чтобы я купила зарядное устройство и подзаряжала телефон. Потом вызвали другое такси, назвали мне [по телефону] цвет, марку, номер. И повезли дальше — в МТС-Банк. Сказали мне, что по банкам идет проверка, что в банках якобы работают сотрудники-мошенники, что это всё конфиденциально и никто не должен знать, — сообщила Татьяна Урывкина.
Мошенники объяснили, что надо взять кредит на 700 тысяч рублей, но такую сумму в банке женщине не дали — только 400 тысяч. После получения денег сибирячку снова на такси довезли до Главпочтамта, где она через терминал перевела деньги на указанный QIWI-кошелек. На звонки родственников, говорит женщина, она даже ответить не могла, настолько ее плотно вели по телефону.
Операция по изъятию денег продолжилась и на следующий день. Мошенники возили пенсионерку на такси между банками и терминалами QIWI-кошелька. В общей сложности женщина набрала кредитов в Тинькофф Банке, Альфа-Банке и Сбере на 600 тысяч рублей. И почти все их перевела на указанные мошенниками счета. Не успела переслать только семь тысяч да попросила разрешения оставить себе тысячу рублей в счет трат на пауэрбанк, который купила в начале операции. Тысячу оставить себе мошенники разрешили.
— Я всё время сомневалась… Но почему его (мошенника. — Прим. ред.) слушала и исполняла инструкции — даже не знаю, — вздыхает пожилая женщина.
Окончательное отрезвление наступило только 23 февраля, когда пенсионерка обо всём рассказала подруге. После этого Татьяна Урывкина сразу же подала заявление в полицию.
— Девушка-дежурная в РОВД сказала, что, скорее всего, я буду всё выплачивать, потому что по Новосибирской области и Новосибирску дела такие не раскрываются, — вздыхает пожилая женщина.
Кто скрывается за телефонными номерами
Корреспондент НГС изучил телефоны, с которых мошенники постоянно звонили пожилой женщине, и обнаружил среди них реальные номера: МТС-Банка, крупной строительной компании и телефон доверия УФСБ России по Новосибирской области. Некоторые из неизвестных номеров были недоступны или робот сообщал, что они не обслуживаются. Два телефонных номера, видимо, уже не первый раз фигурировали в подобных историях. С них мошенники координировали действия пенсионерки от лица лжесотрудника Центробанка «Константина Миронова»: +7 958 885-38-57 (оператор Ростелеком, Курганская и Тюменская области) в приложении Getcontact помечен как «Развод. Доставка Авито», а номер +7 977 899-64-01 (Теле2, Москва и Московская область) в Getcontact вообще подписан нецензурными словами «С*** П***».
Что говорят в силовых структурах
Источник в силовых структурах рассказал корреспонденту НГС, что эта мошенническая схема стала известна в последнее время.
— Мошенники таким образом уже обманули достаточное количество жителей. Эта схема известная, — сообщил источник.
Он пояснил: настоящими телефонными номерами мошенники подменяют свои номера, чтобы у жертвы создавалась иллюзия звонков из реальных структур, в данном случае — из МТС-Банка и ФСБ. А осуществляется это через специальную программу.
— Да, это программа, которая подменяет номер. Мошенники используют кибертелефонию. Это уже освещалось, но люди всё равно на это ведутся. Вместо того чтобы просто взять и перезвонить [в реальную организацию], — заметил источник.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), но какие-либо подробности раскрывать не стали, сославшись на статью 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»).
По статистике ГУ МВД России по Новосибирской области, за 12 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 5767 случаев мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, из них с помощью мобильного телефона совершили 2359 преступлений, расследовано 694 преступления. За два месяца 2022 года зарегистрировано 829 преступлений, предусмотренных этой же 159-й статьей и совершенных в этой же сфере, из них посредством мобильного телефона — 349 преступлений. Расследовано 38 преступлений.
— Согласно статистическим данным ГУ МВД России по Новосибирской области, за 12 месяцев 2021 года на территории области зарегистрировано 5767 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, из них посредством мобильного телефона 2359 преступлений, расследовано 694 преступления. За два месяца 2022 года зарегистрировано 829 преступлений, предусмотренных этой же статьей и совершенных в этой же сфере, из них посредством мобильного телефона 349 преступлений. Расследовано 38 преступлений, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В начале февраля НГС опубликовал большое расследование о мошеннической схеме оформления микрокредитов на граждан без их ведома. Эта схема действует по всей России, займы оформляются под брендом «VIVA Деньги», а разбирательство выводит на кипрские офшоры, «королей госзаказов», фигурантов «дела полковника Захарченко» и друзей экс-главы РЖД Владимира Якунина. После публикации материала микрофинансовая организация, через которую был оформлен фальшивый заем, отказалась от претензий к героине расследования НГС.