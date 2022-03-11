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Тема дняМужчина умер на перроне в метро
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Полицейские поймали мужчину, укравшего у сожительницы из Новосибирска 360 тысяч, — он скрывался на Алтае

С мужчиной пострадавшая женщина познакомилась на одном из сайтов

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Мужчину поймали в соседнем регионе на краже куртки и смартфона

Мужчину поймали в соседнем регионе на краже куртки и смартфона

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В Горно-Алтайске задержан 33-летний житель Новосибирска, который обокрал свою сожительницу в Академгородке на 360 тысяч. 24 октября прошлого года женщина обратилась в полицию, рассказав, что познакомилась с мужчиной на сайте, затем съехалась с ним, а вскоре обнаружила, что тот перевел себе ее сбережения с банковского счета. Сам вор пропал вместе с деньгами и не выходил на связь.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Он был задержан полицейскими Горно-Алтайска по подозрению в очередной краже: мужчина похитил у местного жителя телефон и куртку.

— Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Местонахождение похищенного устанавливается. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе главка полиции НСО.

Недавно мы рассказывали о другом новосибирце, который украл почти миллион у своей возлюбленной. 10 марта его отправили в СИЗО. Также он пытался завладеть ее автомобилем.

Осенью 2021 года другой житель Новосибирской области ограбил подруг своей сожительницы. Мужчина пошел провожать их на поезд, а на перроне стал требовать деньги и вести себя агрессивно.

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