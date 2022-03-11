Полицейские поймали мужчину, укравшего у сожительницы из Новосибирска 360 тысяч, — он скрывался на Алтае

В Горно-Алтайске задержан 33-летний житель Новосибирска, который обокрал свою сожительницу в Академгородке на 360 тысяч.
Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Он был задержан полицейскими Горно-Алтайска по подозрению в очередной краже: мужчина похитил у местного жителя телефон и куртку.
— Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Местонахождение похищенного устанавливается. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе главка полиции НСО.
Недавно мы рассказывали о другом новосибирце, который украл почти миллион у своей возлюбленной.
Осенью 2021 года другой житель Новосибирской области ограбил подруг своей сожительницы. Мужчина пошел провожать их на поезд, а на перроне стал требовать деньги и вести себя агрессивно.