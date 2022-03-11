Полицейские поймали мужчину, укравшего у сожительницы из Новосибирска 360 тысяч, — он скрывался на Алтае

В Горно-Алтайске задержан 33-летний житель Новосибирска, который обокрал свою сожительницу в Академгородке на 360 тысяч. 24 октября прошлого года женщина обратилась в полицию, рассказав, что познакомилась с мужчиной на сайте, затем съехалась с ним, а вскоре обнаружила, что тот перевел себе ее сбережения с банковского счета. Сам вор пропал вместе с деньгами и не выходил на связь.



Злоумышленника объявили в федеральный розыск. Он был задержан полицейскими Горно-Алтайска по подозрению в очередной краже: мужчина похитил у местного жителя телефон и куртку.

