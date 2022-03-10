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Новосибирца, укравшего почти миллион у своей возлюбленной, отправили в СИЗО

Кроме того, он пытался украсть ее машину

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Под стражей он будет находиться до начала мая

Под стражей он будет находиться до начала мая

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Советский районный суд Новосибирска отправил под стражу 36-летнего новосибирца, который украл почти миллион рублей у своей девушки.

Как сообщили в суде, мужчину обвиняют по п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

— Обвиняется в совершении преступлений по факту хищения с банковского счета, путем перевода через приложение «Сбербанк Онлайн», денежных средств в сумме 995 000 рублей, в крупном размере, — сообщили в суде.

Кроме того, подсудимый обвиняется в покушении на хищение автомобиля «Мазда-Капелла» стоимостью 197 000 рублей.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 5 мая.

Осенью другой житель Новосибирской области ограбил подруг своей сожительницы. Мужчина пошел провожать их на поезд, а на перроне стал требовать деньги и вести себя агрессивно.

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