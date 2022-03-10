Новосибирца, укравшего почти миллион у своей возлюбленной, отправили в СИЗО

Советский районный суд Новосибирска отправил под стражу 36-летнего новосибирца, который украл почти миллион рублей у своей девушки.
Как сообщили в суде, мужчину обвиняют по п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
— Обвиняется в совершении преступлений по факту хищения с банковского счета, путем перевода через приложение «Сбербанк Онлайн», денежных средств в сумме
Кроме того, подсудимый обвиняется в покушении на хищение автомобиля «Мазда-Капелла» стоимостью
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до
Осенью другой житель Новосибирской области ограбил подруг своей сожительницы. Мужчина пошел провожать их на поезд, а на перроне стал требовать деньги и вести себя агрессивно.