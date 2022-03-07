Житель Новосибирска украл почти миллион рублей с карты своей возлюбленной

У жительницы Советского района Новосибирска с банковской карты украли 995 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию 5 марта. Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний сожитель заявительницы, сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Оказалось, что сибиряк имел доступ к онлайн-приложению банка и перевел деньги с карты подруги на несколько счетов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража в крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.
25 февраля в Новосибирской области мужчина зарезал 34-летнюю беременную сожительницу. Мы сообщали, что ему грозит.