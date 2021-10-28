Сибиряк ограбил подруг своей сожительницы, которых пошел провожать на поезд

Житель Новосибирской области пошел провожать на поезд двух подруг своей сожительницы и ограбил их. О происшествии девушки рассказали сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции, передает пресс-служба УТ МВД России по СФО. Потерпевшие вошли в вагон на остановочной платформе Льнозавод в Новосибирской области и сообщили полицейским, что на перроне на них напал сожитель их общей подруги. Девушки пояснили, что он едет в этом же поезде.
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Оказалось, что после домашней вечеринки сожитель хозяйки вызвался проводить гостей до железнодорожной станции. Девушки рассказали, что на перроне его как будто подменили. Мужчина стал в грубой форме требовать у них деньги в долг, а затем вырвал сумки и рюкзак. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей. Одну из потерпевших он толкнул в спину — женщина упала и ударилась головой о металлические перила. Врачи диагностировали у пострадавшей рваную рану. Отбирая вещи у другой знакомой, злоумышленник ударил ее по лицу в область глаза.
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