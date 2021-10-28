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Тема дняГромкое ДТП с Range Rover и погибшей женщиной
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Сибиряк ограбил подруг своей сожительницы, которых пошел провожать на поезд

Мужчина сел в тот же поезд, но далеко не уехал — его задержали в одном из вагонов

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30-летний мужчина был ранее неоднократно судим. Сейчас он под стражей

30-летний мужчина был ранее неоднократно судим. Сейчас он под стражей

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Житель Новосибирской области пошел провожать на поезд двух подруг своей сожительницы и ограбил их. О происшествии девушки рассказали сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции, передает пресс-служба УТ МВД России по СФО. Потерпевшие вошли в вагон на остановочной платформе Льнозавод в Новосибирской области и сообщили полицейским, что на перроне на них напал сожитель их общей подруги. Девушки пояснили, что он едет в этом же поезде.

Подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. У него нашли вещи, принадлежащие заявительницам.

Оказалось, что после домашней вечеринки сожитель хозяйки вызвался проводить гостей до железнодорожной станции. Девушки рассказали, что на перроне его как будто подменили. Мужчина стал в грубой форме требовать у них деньги в долг, а затем вырвал сумки и рюкзак. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей. Одну из потерпевших он толкнул в спину — женщина упала и ударилась головой о металлические перила. Врачи диагностировали у пострадавшей рваную рану. Отбирая вещи у другой знакомой, злоумышленник ударил ее по лицу в область глаза.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Фигурант находится под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области задержали банду грабителей-неудачников, кувалдой разворотивших банкомат Сбербанка. После неудавшейся попытки обогатиться подозреваемые сбежали с места преступления.

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уголовное делограбежкража
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