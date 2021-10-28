Сибиряк ограбил подруг своей сожительницы, которых пошел провожать на поезд

Житель Новосибирской области пошел провожать на поезд двух подруг своей сожительницы и ограбил их. О происшествии девушки рассказали сотрудникам патрульно-постовой службы транспортной полиции, передает пресс-служба УТ МВД России по СФО. Потерпевшие вошли в вагон на остановочной платформе Льнозавод в Новосибирской области и сообщили полицейским, что на перроне на них напал сожитель их общей подруги. Девушки пояснили, что он едет в этом же поезде.

Подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. У него нашли вещи, принадлежащие заявительницам.