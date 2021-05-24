«Я кричала ему: "Это же безбожно!"» Как ушлые дельцы лишают жилья новосибирцев и увозят их в далекие сёла

Детектив искал пропавшего в Новосибирске человека и обнаружил дельцов, которые лишают людей квартир
На долю того, что в полиции называют «противоправными деяниями против собственности», приходится 65–66% от числа всех преступлений в Новосибирской области. Показатель этот не меняется уже несколько
Поиски чеха, Алтай и заброшенный дом: с чего начиналась эта детективная история
В конце октября прошлого года агентство безопасности получило достаточно рядовой заказ на поиск
— С июля его след терялся. А 25 октября он вышел на связь, поздравил сына, поговорил с ним полторы минуты и успел сообщить, что находится где-то в районе Бийска в частном доме с другими людьми, — говорит детектив.
На след Евгения вышли достаточно быстро, 4 ноября установили его
Приехав в Алтайский край за Евгением, детектив попробовал обратиться к администрации этого
— Такой полузаброшенный частный дом на несколько хозяев. В нём находились примерно семь человек. Один мужчина был у них что-то типа охранника, была женщина, которая готовила еду, и вот несколько человек таких же, как Евгений. Я считаю, что их труд, так скажем, эксплуатировали. А позднее это подтвердилось в рассказах Евгения. Поскольку я не имел права войти туда, в дом зашел участковый. И почти сразу же вышел наш чех. Такой помятый, очевидно, побитый и с перегаром. Не скажу, что он был пьян, но вот накануне явно выпивал, да причем серьезно так. Я спросил у него, хочет ли он уехать отсюда в Новосибирск, он спросил: «А кому я там нужен?» И вот когда я назвал фамилию и имя близкого друга семьи, который обратился к нам, он сел в наш автомобиль. То есть я получил от него безоговорочное и однозначное согласие, — рассказал детектив.
По его словам, мужчина, охранявший Евгения и других работников, сразу же начал дозваниваться до кого-то из «своих» и рассказывать о визите нежданных гостей. Детектив вместе с помятым Евгением срочно выдвинулись в Новосибирск, причем по обходной дороге, опасаясь, что к дому в Михайловке прибудет подкрепление. Выдохнуть и сбавить скорость, говорит детектив, удалось лишь после пересечения границы областей.
Ну а дальше была судебно-медицинская экспертиза травм Евгения (диагностирован перелом носа), обращение в полицию и рассказ самого пострадавшего о том, как он оказался в домике на Алтае и как лишился квартиры.
Евгений знакомится с соседями и лишается
Евгений раньше работал плотником и отделочником, поэтому для начала решил привести в порядок студию, унаследованную после смерти отца, а затем продать ее. На вырученные деньги он планировал возвращение в Чехию.
Именно в этот период (весна 2020 года) тот знакомится со своим соседом по лестничной клетке Рустамом Рустамовым, а также его двоюродным братом Виктором Х. (он не проживает на Рубежной, но регулярно приезжает в гости к брату). Время от времени они собираются вместе, выпивают, братья помогают Евгению продуктами и пытаются подыскать ему работу.
— Виктор говорил, что он директор строительной фирмы, что у него есть ряд объектов, где необходимо делать ремонт, и что он готов привлекать Евгения к этим работам. Под предлогом осмотра этих объектов, ну и предстоящего фронта работ в целом, они вывозили его в Бийск и в Барнаул. Но работы он никакие по факту не выполнял, — объясняет детектив.
Всякий раз этому, по его словам, находилось объяснение для Евгения: работа будет, но немного позже, надо только решить несколько моментов. В итоге даже после выгодного, как казалось, знакомства с Виктором приехавший в Сибирь чех по-прежнему оставался без работы и денег. Ремонт в квартире тоже не ладился, а сам Евгений фактически жил у своей племянницы Натальи (она проживает с супругом в такой же студии на соседней улице Федора Горячева).
Летом Виктор предлагает Евгению в очередной раз съездить в
— Евгений так и говорил: «Мне квартира эта не нужна, хочу ее продать поскорее и уехать в Чехию». Тут Виктор и предложил свою помощь: «Но для того чтобы тебе помочь, вот тут поставь свою подпись». В итоге, в очередной раз поехав в Бийск, Виктор с братом Рустамом говорят, что раз уж мы тут находимся, вот ближайший МФЦ, чтобы нам не возвращаться в Новосибирск обратно, давай зайдем сюда, документы готовы, — добавляет детектив.
В результате посещения этого МФЦ Евгений лишается паспорта и квартиры, а новым собственником становится Рустам Рустамов (выписка из ЕГРН о переходе прав имеется в распоряжении редакции). Спустя
Сейчас, как говорит детектив, квартира на Рубежной заселена новыми
— Это обычные какие-то люди. Поменяли дверь, живут.
О том, что жилье Евгения больше не принадлежит ему, тот понял не сразу. Несколько месяцев он жил в доме в селе на Алтае, собирал шишки и хворост, периодически выпивал и пытался скопить деньги, вырученные на работах, пока к нему в ноябре не приехал детектив.
Тогда же в Новосибирске выяснилось, что Евгений не просто потерял квартиру, но и обзавелся новым кредитом на сумму в
— Видимо, у кого-то были планы на сумму побольше. Но у Евгения не самая хорошая кредитная история, так что одобрили кредит только на такую сумму, — объяснил детектив.
«А вы знаете, что ваша квартира давно
Как оказалось, без квартиры остался не только Евгений, но и его племянница Наталья Тарицкая (фамилия женщины изменена по ее просьбе. — Прим. ред.). Это частный детектив выяснил, изучая обстоятельства пропажи Евгения.
Когда-то Наталья работала парикмахером, а ее муж
Наталья и Андрей познакомились с Рустамом, Виктором и девушкой Виктора Ариной через Евгения. Свою историю знакомства с этой компанией Наталья рассказала корреспонденту НГС по
— Раньше мы и дядя жили в Калининском районе, вернее, как: мы и мой дедушка, за которым я ухаживала. Евгений жил в Чехии, приехал сюда, когда дедушка умер, продал это жилье и купил в «Белых росах», как и мы. Но мы брали для жизни, а он просто вложил деньги. У моего дяди в своей квартире был по сути склад вещей. Мы-то свою студию взяли под чистовую отделку, грубо говоря, мебель поставь и живи, а у
И вот в один прекрасный момент он знакомится со своими соседями, у них квартира прям напротив. Ну познакомились и познакомились, это апрель, наверное, был. И вот уже лето наступило, он опять за чем-то туда пошел, в квартиру. Звонит мне и говорит: «Приходи». Я пришла, он, собственно, и говорит: «Вот, смотри, это мои соседи». А там молодая пара, но оказалось потом, что они не муж с женой (имеются в виду Рустам и его сожительница. — Прим. ред.), потом брат этого соседа приехал, тот самый Виктор. У моего дяди руки откуда надо растут, он хороший отделочник, и Виктор стал ему тоже говорить, что вот я тоже занимаюсь отделкой, скупаю частные дома, которые требуют отделки, что у меня рабочие бригады работают, и вот давай, мол, как-нибудь договоримся. Время шло, сначала они все плотно сошлись с Женей, увозят его куда-то там в
Далее Виктор начинает общаться с ее мужем Андреем, которому также предлагает работу по его профилю. Но всё это, со слов Натальи, были какие-то «сомнительные
Несмотря на всё это, дружба между Виктором, Ариной, Рустамом, а также Натальей, Андреем и Евгением тем временем только крепла.
— Мы ездили, допустим, на Бердский залив. Просто так. Не загорать, не купаться, а, ну, просто. Ну вот устали все за день. Виктор звонит нам и говорит: «Устал я, упахался, давайте съездим». Ну поехали куда-то к черту на кулички. Каменистый берег, сели там, костерок, по дороге купили сосиски. То есть просто так, смотрели на воду и нюхали воздух, — вспоминает Наталья, тщательно описывая этот эпизод.
К тому моменту у нее и Андрея почти не осталось средств, поэтому такая щедрость и внимание к простым знакомым со стороны Виктора тронули Наталью. Она также вспоминает, как однажды, уже осенью, обратилась к нему с просьбой одолжить полторы тысячи на
В конце августа по приглашению всё того же Виктора Наталья с дядей отправляются шишковать. Обещанной прибыли («тысяча в день») они не получают, а потому женщина возвращается в Новосибирск, в то время как ее дядя остается где-то в Алтайском крае. Сентябрь они еще как-то созваниваются, а потом связь теряется — Евгений редко звонит, притом с чужого номера, и говорит, что находится где-то на горе, где плохо ловит связь.
— А потом началось: а нам тут холодно, а нам есть нечего. Он мне говорил, чтобы я Вите звонила и передавала это, так как он же не может там на горе до ночи сидеть, ждать, пока тот ответит. Я звонила, передавала, чтобы мужикам одежды теплой привезли. А потом: а у нас тут снег выпал, а у нас уже снега по колено. А я думаю: «Ну какие уже шишки? Где их там под снегом искать?» Я звоню Вите, а он: «Всё-всё, я понял, я поеду к ним завтра», «я поеду послезавтра», «я позвоню, чтобы их оттуда забрали», а в итоге ничего. Потом уже дядю вроде как с гор спустили, перевезли их всех в одну деревню, потом в другую… Звонит он мне уже с Михайловки, говорит, что их четверо, они тут мерзнут и решили зарабатывать. Где-то металл какой-то найдут, сдадут, господи, ну что там взять, деревня же.
К тому моменту, как объясняет Наталья, она подозревала, что происходит что-то странное, но в полицию не обращалась. Евгений несколько раз просит племянницу найти его записные книжки, но та не может попасть в
Всё это время, пока ее дядя находится на сомнительных заработках, Виктор продолжает общаться с Натальей и ее мужем. «Он мне стал немножечко помогать», — так описывает это женщина. Хотя и странности в поведении своего нового знакомого она тоже замечала.
— Как-то однажды я Вите с Рустамом жалуюсь, что денег нет, что я так в долгах этих за квартиру погрязла, а Рустам так хохотнул и говорит: «Ну и что, Витю вон Фаина на
Тогда, по словам Натальи, этот разговор ее напугал, но на ее вопросы о том, что Виктор имеет в виду, он так и не ответил. А вскоре ей представилась возможность познакомиться с той самой
— Он говорил мне, что она его обманула, кинула на деньги. Но он с ней якобы дружит, точнее, вот она думает, что они якобы дружат. А он сам хочет с нее эти деньги, которые она у него отняла, забрать. Я ему говорю: «Господи, ну как же так?» Сама думаю, ну как же такого хорошего человека, как Витя, можно взять и кинуть. Да и партнеры же, вместе начинали. Спрашивает он меня: «А ты мне можешь помочь? Давай якобы для нее оформим фиктивную сделку, якобы она получает вашу квартиру за некоторую сумму денег». Я соглашаюсь, он мне дает договор почитать, который он вроде как составил. Я почитала, ничего такого революционного не увидела. Я ему объясняю, что квартира у нас единственная и лишиться крыши над головой совсем не улыбается. Витя говорит: «Я всё предусмотрел, поговорил с юристами, спросил, как составить договор так, чтобы сделка не прошла». Говорит, что документов, которые нужны для сделки, у меня даже половины нет.
Далее Наталья проконсультировалась с несколькими юристами и риелтором, они ее убедили: для того чтобы сделка была неоспоримой, необходима нотариальная доверенность от ее супруга, на которого и зарегистрировано их жилье. Этого у Натальи не было. А еще была «куча» долгов на
— Со мной всякое бывало. Кидали меня по-всякому, я, бывало, и долги выплачивала по чужим кредиткам. Вернее, по своим, но которыми я ни разу и не пользовалась. Но чтобы так… Чтобы вот так кинул человек, который к нам по-доброму отнесся, — рассуждает она.
Сделка в итоге в МФЦ проходит. Об этом Наталья узнает не сразу, хотя начинает подозревать неладное еще в самом центре, но слишком уж доверяет Виктору. В МФЦ она подписывает необходимые документы, по которым, как оказалось позже, отчуждает квартиру в пользу Фаины Блажевич (копия договора купли-продажи с подписями Натальи, Андрея и Фаины есть в распоряжении редакции). Эта женщина тоже присутствует с Натальей в МФЦ, а вот Виктор с братом Рустамом и мужем Натальи Андреем ожидают их снаружи.
Выйдя из центра в растерянности, Наталья садится в машину Рустама, который обещает подвезти их с мужем до дома. Едва она тронулась, по словам женщины, к машине подбегает Виктор с каким-то
Так было до ноября, пока из Алтайского края в сопровождении детектива не вернулся Евгений. Пожилой мужчина переоделся, забрал какие-то вещи и уехал в тот же день. Спустя несколько дней детектив вновь появляется у них на пороге и задает повергший тогда Наталью в шок вопрос: «А вы знаете, что ваша квартира давно продана?»
Именно детектив рассказал супругам про расписку, которую те подписали, и объяснил, что Фаина и Виктор в этой сделке давили на скорость, на то, что всё нужно провернуть быстрее, чтобы у супругов не было возможности всё перепроверить.
А еще он выяснил, что с разницей в несколько дней после совершения сделки в МФЦ из собственности Фаины Блажевич выбыл зарегистрированный на нее автомобиль «Мерседес» стоимостью около миллиона рублей. Новым его владельцем стала Арина, сожительница Виктора.
Через две недели после сделки новая собственность появилась и у Натальи, лишившейся квартиры. Согласно выписке из Росреестра, ей стал принадлежать старый деревянный домик в селе Михайловка Алтайского края. По словам Натальи, сама она этот дом никогда в глаза не видела и ни разу в нём не была.
Почему Наталья не попробовала оспорить сделку
Тогда же, во время своего визита, детектив предлагает Наталье и Андрею попробовать вернуть жилье, переписанное на Фаину Блажевич. Агентство безопасности было готово обратить сделку по недвижимости супругов, при этом вознаграждение за свои услуги оно обещало взять только в случае положительного исхода.
— Я объяснил, что квартиру, пока она продана только раз, можно попробовать вернуть. Мы бы подключили юристов, задействовали все свои ресурсы, — говорит детектив. — Но я и сразу предупредил: жить в этой квартире вы всё равно не сможете. Вам придется ее продать, чтобы с нами рассчитаться за всё. Но у них бы остались деньги, около миллиона, чтобы попробовать устроить себе жизнь где-то в области.
Наталья обещала подумать над этим предложением детектива, но в итоге отказала.
— А вы можете себе представить, что такое — оказаться на улице? — пытается она объяснить свое решение. — На улице! А не приходило ли вам в голову, что те, кто обманул нас, могли бы обратиться к нам с какой-то жалостью, чтобы позволить иметь хоть какую-то крышу над головой? Детектив объявил нам достаточно жестко: ты продаешь квартиру и отдаешь нам целый миллион. А если эта квартира всего-то стоит два, а теперь ее с этим вирусом и вовсе за два не продать. Куда я отправлюсь? Куда мне? В собачью будку под Искитимом? Поймите меня, я не могу так. Я не могу остаться без крыши над головой из-за какого-то козла, который втерся мне в доверие.
После разговора с детективом Наталья пробовала связаться с Виктором, и однажды он взял трубку. Женщина высказала ему всё и сообщила, что квартира, сделка по которой, с его слов, не должна была пройти, продана его знакомой Фаине Блажевич. На что Виктор «засуетился», но разговора в итоге не состоялось.
— То, что у меня было в душе, я этому Виктору сказала. Я кричала ему: «Это же безбожно!» Я вот так вот стояла на остановке и орала: «О чём ты вообще думал? Ты подставил меня! Это безбожно!» Я тогда плакала и сейчас плачу. И знаете, что он мне предложил? Ехать в Михайловку. Так и сказал: «Ну давай, мы тебе на первых порах немножко поможем». А чем ты мне поможешь, дурак? Я понимаю, что
В феврале этого года у бывшей квартиры Натальи и Андрея, которую они якобы продали Фаине Блажевич, появился новый собственник. Теперь студией, по данным из ЕГРН, владеет некто Антонина Блажевич.
Что дало обращение в полицию и где сейчас пострадавшие
И Евгений, и Наталья с помощью частного детектива написали заявления в полицию о мошенничестве (копии талонов заявлений есть в распоряжении редакции). Сам детектив считает, что перспектив расследования такого дела почти нет, ссылаясь на услышанное в полиции:
— Звучала фраза «Мы не потянем». Я так понял, что сотрудники полиции будут стараться передать это дело куда-нибудь в Алтайский край, чтобы этим занялись там. Однако очевидно, что заниматься должны именно в Новосибирске.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, как продвигается расследование дело о мошенничестве с квартирами.
— 26.11.2020 года вынесено представление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен в прокуратуру Кировского района города Новосибирска. 26.02.2021 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой района отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки в отдел полиции
В прокуратуре Новосибирской области подтвердили факт обращения к ним пострадавших от мошенничества в «Белых росах». Из ведомства прислали ответ, идентичный ответу полиции.
Как отметил детектив, Наталья и ее муж продолжают жить в квартире, которая им теперь не принадлежит.
— Это, скорее, люди такие. Живут одним днем. Живут фактически впроголодь, денег у них нет, долги за коммуналку не платят. Это вот такая глупость напополам с инфантильностью, которая и привела к потере жилья, — описывает он их положение.
По его мнению, выселять из квартиры Наталью и Андрея могут начать летом.
— Или приедут на машине и отвезут куда-нибудь на заработки, как это уже было, — делает тревожное предположение детектив.
Что касается Евгения, то он, как отмечают в агентстве безопасности, уехал в очередной раз на заработки. С детективом он связывался зимой, говорил, что на этот раз обратился за работой к «нормальным» людям и история с Михайловкой не повторится. С Натальей мужчина продолжает поддерживать связь.
Корреспондент НГС попыталась дозвониться до Евгения, однако в единственный раз, когда на звонок ответили, в трубке прозвучал явно нетрезвый
А что с другими участниками этой истории?
Связаться с другими героями также не удалось. По словам детектива, братья Виктор и Рустам слишком часто меняют телефонные номера и удаляют личные страницы в соцсетях. НГС пробовал дозвониться до Виктора по двум его последним номерам: где-то телефон уже был недоступен, где-то не брали трубку. Список номеров Рустама был еще больше, но все они тоже оказались недоступны.
Фаина Блажевич, как говорит детектив, самая темная лошадка в этой компании. Она является собственником ряда объектов в Новосибирске и Алтайском крае. В распоряжении редакции есть около десятка выписок на комнаты, небольшие квартиры и частные дома в сёлах края, все они какое-то время принадлежали Фаине Блажевич, а затем отходили другим собственникам. Найти номер ее телефона не удалось.
По данным «Контур.Фокуса», Блажевич Фаина Михайловна была руководителем и участником двух компаний с одним
Вторая компания появилась в 2009 году. Фаина Блажевич была генеральным директором в ней вплоть до
Единственным участником этой истории, который ответил на звонок корреспондента, стал Николай Кашкарёв. В выписке ЕГРН есть данные о том, что он стал владельцем квартиры на Рубежной сразу после Рустама Рустамова. Предыдущий
Николай Кашкарёв, как и Фаина Блажевич, — собственник множества объектов в Новосибирске и области. Ему принадлежат и принадлежали земельные участки, квартиры, нежилые помещения и
В разговоре с НГС Николай Кашкарёв сообщил, что не знает Евгения, а на вопрос о Рустаме Рустамове заявил, что «не помнит такого».
— Я покупаю недвижимость регулярно. У нас собственное агентство, иногда к нам приходят, продают что-нибудь, мы что-нибудь покупаем и продаем, — объяснил он.
Мужчина также сообщил, что является руководителям агентства, но не стал говорить название компании. По данным «Контур.Фокуса», Николай Кашкарёв владеет действующей компанией ООО «ВЕКТОРПРОЕКТ», которая занимается торговлей в интернете. В компании всего один человек, чистая прибыль за прошлый
Среди списка компаний, к которым имел отношение Николай Кашкарёв, действительно есть агентство недвижимости (ООО АН «Вектор»). В карточке компании есть такая пометка: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нём, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Причем эти недостоверные сведения были обнаружены еще в
Как не оказаться покупателем подозрительной квартиры
По словам управляющего компанией «Жилфонд» Александра Чернокульского, в том, что руководитель агентства недвижимости имеет множество объектов в собственности, нет ничего необычного.
— Любой гражданин России может оформить на себя любой объект недвижимости, это никак не связано с видом деятельности этого человека. Закон никак не регламентирует, сколько у тебя может быть в собственности недвижимости. Если же ты владеешь ими, у тебя есть определенные обязательства, например платить налог на имущество, если у тебя есть в продаже недвижимость, то ты платишь налог на доходы. То есть если ты вовремя платишь налоги, то по количеству объектов ограничений нет. Единственное, если ты много покупаешь и продаешь недвижимости, это может трактоваться как предпринимательская деятельность. Но это опять же к вопросу об уплате налогов, — говорит Александр Чернокульский.
Он объяснил, что каких-то схем по отъему жилья нет, однако есть различные способы убедить владельцев недвижимости подписать договор купли-продажи.
— Что должно насторожить будущих покупателей квартиры? Вообще, если квартира меньше трех лет в собственности, то покупателю стоит проявить повышенное внимание при проведении сделки. Это как тот факт, что на нерегулируемых пешеходных переходах людей сбивают чаще, чем на регулируемых. Так и тут риск обжечься выше, — добавил он. — А второе: если несколько переходов собственности произошло в течение короткого времени, то, как правило, это почти стопроцентный маркер того, что с квартирой что-то не так. Бывают ситуации, когда история объяснима, например, если сделка проходит внутри семьи или когда один человек покупает жилье дешевле, чтобы продать подороже. Такое тоже понятно, это предпринимательская деятельность. Если при изучении истории перехода прав вам понятно, зачем каждый переход был сделан, то тогда всё объяснимо и просто. А бывает, что даже на бумаге видно, что квартира побывала в собственности у людей, которые ну никак друг с другом не связаны, и всё это за небольшой срок. Вот это и есть тот самый маркер.
В марте этого года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 33-летнему директору ООО «Агентство недвижимости ПТК-30», которого обвиняли по
Суд установил, что риелтор в 2016–2017 годах вместе с тремя другими участниками преступной группы присвоил