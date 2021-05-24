«Я кричала ему: "Это же безбожно!"» Как ушлые дельцы лишают жилья новосибирцев и увозят их в далекие сёла

Так было до ноября, пока из Алтайского края в сопровождении детектива не вернулся Евгений. Пожилой мужчина переоделся, забрал какие-то вещи и уехал в тот же день. Спустя несколько дней детектив вновь появляется у них на пороге и задает повергший тогда Наталью в шок вопрос: «А вы знаете, что ваша квартира давно продана?»



Именно детектив рассказал супругам про расписку, которую те подписали, и объяснил, что Фаина и Виктор в этой сделке давили на скорость, на то, что всё нужно провернуть быстрее, чтобы у супругов не было возможности всё перепроверить.



А еще он выяснил, что с разницей в несколько дней после совершения сделки в МФЦ из собственности Фаины Блажевич выбыл зарегистрированный на нее автомобиль «Мерседес» стоимостью около миллиона рублей. Новым его владельцем стала Арина, сожительница Виктора.



Через две недели после сделки новая собственность появилась и у Натальи, лишившейся квартиры. Согласно выписке из Росреестра, ей стал принадлежать старый деревянный домик в селе Михайловка Алтайского края. По словам Натальи, сама она этот дом никогда в глаза не видела и ни разу в нём не была.



Почему Наталья не попробовала оспорить сделку



Тогда же, во время своего визита, детектив предлагает Наталье и Андрею попробовать вернуть жилье, переписанное на Фаину Блажевич. Агентство безопасности было готово обратить сделку по недвижимости супругов, при этом вознаграждение за свои услуги оно обещало взять только в случае положительного исхода.



— Я объяснил, что квартиру, пока она продана только раз, можно попробовать вернуть. Мы бы подключили юристов, задействовали все свои ресурсы, — говорит детектив. — Но я и сразу предупредил: жить в этой квартире вы всё равно не сможете. Вам придется ее продать, чтобы с нами рассчитаться за всё. Но у них бы остались деньги, около миллиона, чтобы попробовать устроить себе жизнь где-то в области.



Наталья обещала подумать над этим предложением детектива, но в итоге отказала.



— А вы можете себе представить, что такое — оказаться на улице? — пытается она объяснить свое решение. — На улице! А не приходило ли вам в голову, что те, кто обманул нас, могли бы обратиться к нам с какой-то жалостью, чтобы позволить иметь хоть какую-то крышу над головой? Детектив объявил нам достаточно жестко: ты продаешь квартиру и отдаешь нам целый миллион. А если эта квартира всего-то стоит два, а теперь ее с этим вирусом и вовсе за два не продать. Куда я отправлюсь? Куда мне? В собачью будку под Искитимом? Поймите меня, я не могу так. Я не могу остаться без крыши над головой из-за какого-то козла, который втерся мне в доверие.



После разговора с детективом Наталья пробовала связаться с Виктором, и однажды он взял трубку. Женщина высказала ему всё и сообщила, что квартира, сделка по которой, с его слов, не должна была пройти, продана его знакомой Фаине Блажевич. На что Виктор «засуетился», но разговора в итоге не состоялось.



— То, что у меня было в душе, я этому Виктору сказала. Я кричала ему: «Это же безбожно!» Я вот так вот стояла на остановке и орала: «О чём ты вообще думал? Ты подставил меня! Это безбожно!» Я тогда плакала и сейчас плачу. И знаете, что он мне предложил? Ехать в Михайловку. Так и сказал: «Ну давай, мы тебе на первых порах немножко поможем». А чем ты мне поможешь, дурак? Я понимаю, что мы — это отработанный материал. Тебя отработали, и всё. Они нас умасливали, продукты покупали, кошечек кормили. И что? Всё, до свидания, хату отдала — и отдала. Вот что я думаю.



В феврале этого года у бывшей квартиры Натальи и Андрея, которую они якобы продали Фаине Блажевич, появился новый собственник. Теперь студией, по данным из ЕГРН, владеет некто Антонина Блажевич.



Что дало обращение в полицию и где сейчас пострадавшие



И Евгений, и Наталья с помощью частного детектива написали заявления в полицию о мошенничестве (копии талонов заявлений есть в распоряжении редакции). Сам детектив считает, что перспектив расследования такого дела почти нет, ссылаясь на услышанное в полиции:



— Звучала фраза «Мы не потянем». Я так понял, что сотрудники полиции будут стараться передать это дело куда-нибудь в Алтайский край, чтобы этим занялись там. Однако очевидно, что заниматься должны именно в Новосибирске.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, как продвигается расследование дело о мошенничестве с квартирами.



— 26.11.2020 года вынесено представление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен в прокуратуру Кировского района города Новосибирска. 26.02.2021 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой района отменено, материал направлен для проведения дополнительной проверки в отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску, — уточнили в МВД.



В прокуратуре Новосибирской области подтвердили факт обращения к ним пострадавших от мошенничества в «Белых росах». Из ведомства прислали ответ, идентичный ответу полиции.



Как отметил детектив, Наталья и ее муж продолжают жить в квартире, которая им теперь не принадлежит.



— Это, скорее, люди такие. Живут одним днем. Живут фактически впроголодь, денег у них нет, долги за коммуналку не платят. Это вот такая глупость напополам с инфантильностью, которая и привела к потере жилья, — описывает он их положение.



По его мнению, выселять из квартиры Наталью и Андрея могут начать летом.



— Или приедут на машине и отвезут куда-нибудь на заработки, как это уже было, — делает тревожное предположение детектив.



Что касается Евгения, то он, как отмечают в агентстве безопасности, уехал в очередной раз на заработки. С детективом он связывался зимой, говорил, что на этот раз обратился за работой к «нормальным» людям и история с Михайловкой не повторится. С Натальей мужчина продолжает поддерживать связь.



Корреспондент НГС попыталась дозвониться до Евгения, однако в единственный раз, когда на звонок ответили, в трубке прозвучал явно нетрезвый голос — мужчина не понял, что от него хотят.



А что с другими участниками этой истории?

Связаться с другими героями также не удалось. По словам детектива, братья Виктор и Рустам слишком часто меняют телефонные номера и удаляют личные страницы в соцсетях. НГС пробовал дозвониться до Виктора по двум его последним номерам: где-то телефон уже был недоступен, где-то не брали трубку. Список номеров Рустама был еще больше, но все они тоже оказались недоступны.



Фаина Блажевич, как говорит детектив, самая темная лошадка в этой компании. Она является собственником ряда объектов в Новосибирске и Алтайском крае. В распоряжении редакции есть около десятка выписок на комнаты, небольшие квартиры и частные дома в сёлах края, все они какое-то время принадлежали Фаине Блажевич, а затем отходили другим собственникам. Найти номер ее телефона не удалось.



По данным «Контур.Фокуса», Блажевич Фаина Михайловна была руководителем и участником двух компаний с одним названием — ООО «Строй Сервис». Первая была зарегистрирована в 2008 году и ликвидирована спустя три года. Фаине Блажевич принадлежала доля в 30%, ее партнером выступал Доротов Геннадий Борисович.

Вторая компания появилась в 2009 году. Фаина Блажевич была генеральным директором в ней вплоть до 2013 года , пока ее в этой должности не сменил Хорев Виктор Викторович. Обе компании занимались строительством жилых и нежилых зданий и были зарегистрированы в Бийске, сейчас они не функционируют.



Единственным участником этой истории, который ответил на звонок корреспондента, стал Николай Кашкарёв. В выписке ЕГРН есть данные о том, что он стал владельцем квартиры на Рубежной сразу после Рустама Рустамова. Предыдущий владелец — тот самый пострадавший Евгений.



Николай Кашкарёв, как и Фаина Блажевич, — собственник множества объектов в Новосибирске и области. Ему принадлежат и принадлежали земельные участки, квартиры, нежилые помещения и дома — всего порядка 80 объектов . Все они, со слов детектива, проходят словно «транзитом» через него (выписки о переходе прав на ряд объектов также имеются в распоряжении редакции).



В разговоре с НГС Николай Кашкарёв сообщил, что не знает Евгения, а на вопрос о Рустаме Рустамове заявил, что «не помнит такого».



— Я покупаю недвижимость регулярно. У нас собственное агентство, иногда к нам приходят, продают что-нибудь, мы что-нибудь покупаем и продаем, — объяснил он.



Мужчина также сообщил, что является руководителям агентства, но не стал говорить название компании. По данным «Контур.Фокуса», Николай Кашкарёв владеет действующей компанией ООО «ВЕКТОРПРОЕКТ», которая занимается торговлей в интернете. В компании всего один человек, чистая прибыль за прошлый год — 55 тысяч рублей. Небольшая доля ему принадлежит в компании ООО «Вектор Проект» (инженерные изыскания), руководит которой Кашкарёв Сергей Николаевич. Это тоже микропредприятие.



Среди списка компаний, к которым имел отношение Николай Кашкарёв, действительно есть агентство недвижимости (ООО АН «Вектор»). В карточке компании есть такая пометка: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нём, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Причем эти недостоверные сведения были обнаружены еще в 2017 году в ходе проверки ФНС. В этом агентстве также работал один человек.

Как не оказаться покупателем подозрительной квартиры

По словам управляющего компанией «Жилфонд» Александра Чернокульского, в том, что руководитель агентства недвижимости имеет множество объектов в собственности, нет ничего необычного.



— Любой гражданин России может оформить на себя любой объект недвижимости, это никак не связано с видом деятельности этого человека. Закон никак не регламентирует, сколько у тебя может быть в собственности недвижимости. Если же ты владеешь ими, у тебя есть определенные обязательства, например платить налог на имущество, если у тебя есть в продаже недвижимость, то ты платишь налог на доходы. То есть если ты вовремя платишь налоги, то по количеству объектов ограничений нет. Единственное, если ты много покупаешь и продаешь недвижимости, это может трактоваться как предпринимательская деятельность. Но это опять же к вопросу об уплате налогов, — говорит Александр Чернокульский.



Он объяснил, что каких-то схем по отъему жилья нет, однако есть различные способы убедить владельцев недвижимости подписать договор купли-продажи.



— Что должно насторожить будущих покупателей квартиры? Вообще, если квартира меньше трех лет в собственности, то покупателю стоит проявить повышенное внимание при проведении сделки. Это как тот факт, что на нерегулируемых пешеходных переходах людей сбивают чаще, чем на регулируемых. Так и тут риск обжечься выше, — добавил он. — А второе: если несколько переходов собственности произошло в течение короткого времени, то, как правило, это почти стопроцентный маркер того, что с квартирой что-то не так. Бывают ситуации, когда история объяснима, например, если сделка проходит внутри семьи или когда один человек покупает жилье дешевле, чтобы продать подороже. Такое тоже понятно, это предпринимательская деятельность. Если при изучении истории перехода прав вам понятно, зачем каждый переход был сделан, то тогда всё объяснимо и просто. А бывает, что даже на бумаге видно, что квартира побывала в собственности у людей, которые ну никак друг с другом не связаны, и всё это за небольшой срок. Вот это и есть тот самый маркер.



В марте этого года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 33-летнему директору ООО «Агентство недвижимости ПТК-30», которого обвиняли по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

