Директору агенства недвижимости дали 3 года за мошенничество с жильем в Новосибирске

В Новосибирске директору агентства недвижимости дали 3 года за мошенничество
Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 33-летнему директору ООО «Агентство недвижимости «ПТК-30», которого обвиняли по
Суд установил, что риелтор в 2016–2017 годах вместе с тремя другими участниками преступной группы присвоил
Уголовное дело в отношении застройщиков Владимира и Антона Коноваловых выделено в отдельное производство. Отец и сын пойдут под суд за мошенничество на сумму более
В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве — он дал подробные признательные показания и объяснил, чем именно занимались другие участники преступной группы.
Суд назначил директору агентства недвижимости наказание в виде лишения свободы на
Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.