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Директору агенства недвижимости дали 3 года за мошенничество с жильем в Новосибирске

По версии следствия, он присвоил 313 млн рублей — и проходил по тому же уголовному делу, что и застройщики Коноваловы

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Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших

Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших

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В Новосибирске директору агентства недвижимости дали 3 года за мошенничество

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 33-летнему директору ООО «Агентство недвижимости «ПТК-30», которого обвиняли по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Суд установил, что риелтор в 2016–2017 годах вместе с тремя другими участниками преступной группы присвоил 313 миллионов рублей — деньги 119 дольщиков, которые вложились в строительство многоквартирного дома «Комфорт Плюс» на Овражной улице, но своих квартир так и не увидели.

Уголовное дело в отношении застройщиков Владимира и Антона Коноваловых выделено в отдельное производство. Отец и сын пойдут под суд за мошенничество на сумму более 730 миллионов рублей — они продавали квартиры в несуществующих домах.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве — он дал подробные признательные показания и объяснил, чем именно занимались другие участники преступной группы.

Суд назначил директору агентства недвижимости наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.

Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.

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