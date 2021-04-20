20 апреля вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 76.25
eur 91.48
Тема дняКак сибирячка открыла с нуля 29 салонов

Все новости

Все новости

Новосибирцы перевели мошенникам почти миллиард рублей: основные схемы обмана (банк деньги не вернет)

Преступники пугают людей уголовными делами, а те безоговорочно верят

6 495
40Обсудить

Поделиться

А вы когда-нибудь становились жертвой мошенничества? Расскажите об этом в комментариях

А вы когда-нибудь становились жертвой мошенничества? Расскажите об этом в комментариях

Поделиться

Новосибирцы перевели мошенникам почти миллиард рублей в 2020 году

В прошлом году мошенники вытянули из жителей Новосибирской области почти миллиард рублей. В прокуратуре и полиции региона рассказали, как им это удалось и сколько преступлений раскрывается.

— Результаты работы по киберпреступности не радуют — в 2020 году зарегистрировано почти 12 тысяч. Число таких мошенничеств и краж увеличилось на 126%. За три месяца этого года их число превысило 2 тысячи. Но, по сравнению с другими регионами, темп прироста у нас минимальный — 23%. Хотя абсолютные цифры очень большие, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов. — В 2020 году общий ущерб составил 940 миллионов рублей.

Раскрываемость у подобных преступлений очень невысокая: всего 21%.

— Раскрывать удается только каждое пятое преступление. Этому есть свои особенности. Дело не в том, что им уделяется мало внимания, на самом деле этой работе уделяется огромное значение.

Сколько денег у новосибирцев крадут за сутки?

Только за последние сутки в регионе зарегистрировали 11 киберпреступлений.

— Это не максимальное число. Иногда эта цифра доходит и до 50 в сутки. За вчера ущерб составил более 1 миллиона, а в отдельные дни он превышает 11 миллионов, — объяснил Виталий Чернов.

Он привел несколько примеров преступлений за вчерашний день:

— Гражданин потерял 284 тысячи рублей, потому что счел, что ему действительно полагается компенсация из пенсионного фонда. Для того чтобы ее получить, он перевел на счет преступников мифические какие-то 13%. Еще один человек потерял 11 тысяч рублей, когда перечислил их псевдопродавцу за товар на сайте «Авито». Другой человек потерял 70 тысяч, когда хотел сохранить их по звонку «сотрудника банка». Другой гражданин потерял карту ВТБ, и ей воспользовались злоумышленники — украли 240 тысяч рублей. Видимо, на карте были нанесены сведения о ПИН-коде. Потом игра на бирже — 290 тысяч рублей. Человек перечислил деньги непонятно кому, чтобы получить огромные проценты, которые ему пообещали. Еще один случай — племянник воспользовался картой своего дедушки и перечислил себе 6 тысяч рублей. Тоже совершил преступление.

Какие схемы чаще всего используют мошенники?

По данным силовиков, чаще всего сейчас мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

— Если раньше хищения были по звонкам вроде: «Ваш сын попал в беду, и, чтобы помочь ему, перечислите деньги», то сейчас преступники переходят на новый уровень. Они звонят и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Обычно говорят, что по карте проходят транзакции. И граждане выдают им всю информацию по картам. Была пандемия, люди уходили на удаленку, и преступники активизировались. Сейчас каждое четвертое преступление совершается в IT, — рассказал замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

Чаще всего на уловки мошенников ведутся люди пенсионного возраста.

— На граждан старше 60 лет приходится более 30% хищений. Преступники получают деньги путем обмана, а не взлома систем. Первый способ — злоумышленники покупают базу данных, чаще всего говорят, что люди могут потерять накопления. Сценарии постоянно меняются. Сейчас целью стали депозитные средства. Предлагают перевести вклад на «защищенный счет» или говорят, что деньги можно потерять. С точки зрения мошенников, вклады гораздо интереснее, чем остатки по счету, потому что можно получить большие суммы. В конце года появилась еще одна схема обмана: человеку звонят из «правоохранительных органов» и говорят, что на него открыто уголовное дело по заявлению Банка России. Напомню, что регулятор не подает таких заявлений, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер

Какие суммы мошенники выманивают у новосибирцев?

В 2021 году бухгалтер из Новосибирска отдала мошенникам почти 9 миллионов рублей.

— Дело возбуждено меньше двух месяцев назад. Женщина совершила огромное количество операций, чтобы сохранить свои средства по совету мошенников. Человек образованный, бухгалтер. И никаких сомнений, что она делает что-то не так, у нее не возникло, — объяснил Виталий Чернов. — В другом случае преступник представился сотрудником Сбербанка — человек потерял 6,7 миллиона рублей. В аналогичном случае гражданин потерял 5,5 миллиона рублей.

Почему банк не вернет списанные средства?

Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер сообщил, что по стране за 2020 год банки вернули более миллиарда похищенных денег.

— Проблема в том, что по факту человек сам предоставляет все свои персональные данные и данные карт, коды из СМС и тем самым нарушает договор банковского обслуживания. При таком нарушении у банка нет оснований возмещать похищенные деньги. Но мы всё равно рекомендуем при хищении обязательно обращаться в банк и правоохранительные органы, — отметил Павел Вернер.

Главный совет всех специалистов в таких ситуациях — никогда не сообщать по телефону своих конфиденциальных данных и стараться сразу же завершать разговор с подозрительными собеседниками.

На прошлой неделе мошенники «из службы безопасности Сбербанка» дозвонились до одного из его руководителей — почитайте, что он им ответил.

До этого НГС публиковал исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян (и даже расплакалась во время разговора).

Большой резонанс вызвала также история, в которую попал журналист Илья Калинин. Мошенники предложили ему подработку в Amazon за 20–25 тысяч в месяц. Как он их раскрыл — послушайте аудио (или почитайте расшифровку).

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мошенникикиберпреступники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (40)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...