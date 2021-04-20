Новосибирцы перевели мошенникам почти миллиард рублей: основные схемы обмана (банк деньги не вернет)

Новосибирцы перевели мошенникам почти миллиард рублей в 2020 году
В прошлом году мошенники вытянули из жителей Новосибирской области почти миллиард рублей. В прокуратуре и полиции региона рассказали, как им это удалось и сколько преступлений раскрывается.
— Результаты работы по киберпреступности не радуют — в 2020 году зарегистрировано почти
Раскрываемость у подобных преступлений очень невысокая:
— Раскрывать удается только каждое пятое преступление. Этому есть свои особенности. Дело не в том, что им уделяется мало внимания, на самом деле этой работе уделяется огромное значение.
Сколько денег у новосибирцев крадут за сутки?
Только за последние сутки в регионе зарегистрировали
— Это не максимальное число. Иногда эта цифра доходит и до 50 в сутки. За вчера ущерб составил более
Он привел несколько примеров преступлений за вчерашний день:
— Гражданин потерял 284 тысячи рублей, потому что счел, что ему действительно полагается компенсация из пенсионного фонда. Для того чтобы ее получить, он перевел на счет преступников мифические какие-то 13%. Еще один человек потерял
Какие схемы чаще всего используют мошенники?
По данным силовиков, чаще всего сейчас мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.
— Если раньше хищения были по звонкам вроде: «Ваш сын попал в беду, и, чтобы помочь ему, перечислите деньги», то сейчас преступники переходят на новый уровень. Они звонят и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Обычно говорят, что по карте проходят транзакции. И граждане выдают им всю информацию по картам. Была пандемия, люди уходили на удаленку, и преступники активизировались. Сейчас каждое четвертое преступление совершается в IT, — рассказал замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.
Чаще всего на уловки мошенников ведутся люди пенсионного возраста.
— На граждан старше
Какие суммы мошенники выманивают у новосибирцев?
В 2021 году бухгалтер из Новосибирска отдала мошенникам почти
— Дело возбуждено меньше двух месяцев назад. Женщина совершила огромное количество операций, чтобы сохранить свои средства по совету мошенников. Человек образованный, бухгалтер. И никаких сомнений, что она делает что-то не так, у нее не возникло, — объяснил Виталий Чернов. — В другом случае преступник представился сотрудником Сбербанка — человек потерял
Почему банк не вернет списанные средства?
Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер сообщил, что по стране за 2020 год банки вернули более миллиарда похищенных денег.
— Проблема в том, что по факту человек сам предоставляет все свои персональные данные и данные карт, коды из СМС и тем самым нарушает договор банковского обслуживания. При таком нарушении у банка нет оснований возмещать похищенные деньги. Но мы всё равно рекомендуем при хищении обязательно обращаться в банк и правоохранительные органы, — отметил Павел Вернер.
Главный совет всех специалистов в таких ситуациях — никогда не сообщать по телефону своих конфиденциальных данных и стараться сразу же завершать разговор с подозрительными собеседниками.
На прошлой неделе мошенники «из службы безопасности Сбербанка» дозвонились до одного из его руководителей — почитайте, что он им ответил.
До этого НГС публиковал исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян (и даже расплакалась во время разговора).
Большой резонанс вызвала также история, в которую попал журналист Илья Калинин. Мошенники предложили ему подработку в Amazon за