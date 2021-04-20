Новосибирцы перевели мошенникам почти миллиард рублей: основные схемы обмана (банк деньги не вернет)

Раскрываемость у подобных преступлений очень невысокая: всего 21% .

— Раскрывать удается только каждое пятое преступление. Этому есть свои особенности. Дело не в том, что им уделяется мало внимания, на самом деле этой работе уделяется огромное значение.

Сколько денег у новосибирцев крадут за сутки?

Только за последние сутки в регионе зарегистрировали 11 киберпреступлений .

— Это не максимальное число. Иногда эта цифра доходит и до 50 в сутки. За вчера ущерб составил более 1 миллиона , а в отдельные дни он превышает 11 миллионов , — объяснил Виталий Чернов.

Он привел несколько примеров преступлений за вчерашний день: