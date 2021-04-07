Исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян. У них почти нет денег

К каждому собеседнику, не положившему трубку сразу, девушка пытается найти подход.



— Если вы скажете, что у вас нет Сбербанка, я могу сказать, что Сбербанк является государственным банком, и придумать, что мне нужно направить заявку о компрометации ваших данных на банки-партнеры, — рассказывает Полина. — Вы мне скажете, в каком банке обслуживаетесь. Соответственно, после этого я вам скажу, что переведу вас на сотрудника вашего банка, и у вас в это время будет играть мелодия, а потом трубочку возьмет человек, который сидит рядом со мной. Это будет «сотрудник» ВТБ или «Тинькофф», и он будет задавать такие же вопросы.



Если же карта Сбербанка у собеседника есть, доверия к мошеннице может добавить эсэмэска с номера 900.



— Говорят, что мы подделываем номер, но невозможно подделать номер. Мы реально шлем эсэмэски с официального номера, — уверяет аферистка. — Люди думают, что это работник банка отправляет СМС. Я и вам сейчас пришлю! Захожу в «Дом Клик», к партнеру Сбербанка. Я могу указать левые данные, у меня стоит «Иванов Иван Иванович, 01.01.1998», левая электронная почта, левый город и картинка с ромашками. Я вставляю просто ваш номер телефона, нажимаю «Отправить», и вам сейчас придет СМС с номера 900. Мы вам расскажем, что это страхование карты на безвозмездной основе, а на самом деле это даже не страхование карты, а ипотечное. Просто приходит эсэмэска с номера 900, а его все знают, он везде на билбордах.