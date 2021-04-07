Исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян. У них почти нет денег

Журналисту 74.RU позвонила «сотрудница Сбербанка». То, что это развод, стало ясно с самого начала, но мы, особо ни на что не надеясь, предложили мошеннице рассказать свою историю, а она неожиданно согласилась. Аферистка призналась, что обзванивает россиян из другой страны (вы удивитесь), и 20 минут рассказывала о популярных схемах обмана и уровне своего дохода, а в конце внезапно расплакалась. И хотя мы не можем гарантировать, что всё сказанное — правда, но эту исповедь подневольной аферистки всё же стоит прочитать.
— По доходам стабильности нет, — заявляет Полина (так она представилась). — Может быть 7 тысяч долларов, а может быть 200 долларов — это в неделю. Работаем мы с 8 до 17, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем.
Условиями работы девушка явно гордится, хотя и признает — приходится потрудиться, чтобы заработать деньги.
— Из 100 ведется, наверное, процентов пять, — признает мошенница. — 95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тысяч, подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже.
К каждому собеседнику, не положившему трубку сразу, девушка пытается найти подход.
— Если вы скажете, что у вас нет Сбербанка, я могу сказать, что Сбербанк является государственным банком, и придумать, что мне нужно направить заявку о компрометации ваших данных на банки-партнеры, — рассказывает Полина. — Вы мне скажете, в каком банке обслуживаетесь. Соответственно, после этого я вам скажу, что переведу вас на сотрудника вашего банка, и у вас в это время будет играть мелодия, а потом трубочку возьмет человек, который сидит рядом со мной. Это будет «сотрудник» ВТБ или «Тинькофф», и он будет задавать такие же вопросы.
Если же карта Сбербанка у собеседника есть, доверия к мошеннице может добавить эсэмэска с номера 900.
— Говорят, что мы подделываем номер, но невозможно подделать номер. Мы реально шлем эсэмэски с официального номера, — уверяет аферистка. — Люди думают, что это работник банка отправляет СМС. Я и вам сейчас пришлю! Захожу в «Дом Клик», к партнеру Сбербанка. Я могу указать левые данные, у меня стоит «Иванов Иван Иванович, 01.01.1998», левая электронная почта, левый город и картинка с ромашками. Я вставляю просто ваш номер телефона, нажимаю «Отправить», и вам сейчас придет СМС с номера 900. Мы вам расскажем, что это страхование карты на безвозмездной основе, а на самом деле это даже не страхование карты, а ипотечное. Просто приходит эсэмэска с номера 900, а его все знают, он везде на билбордах.
СМС, к слову, действительно приходит.
— Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые, — продолжает Полина. — Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые.
То, что жертвами обмана чаще становятся старики, всего лишь стереотип, уверяет нас собеседница.
— С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит, — сокрушается девушка. — В основном денег нет ни у кого на карте. Я не знаю, что у вас произошло в России, но денег просто нет! Тогда мы шлем человека в региональное отделение, кто ему карту оформлял, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Всё!
Аферистка не зря говорит «у вас в России», ведь звонит она из-за границы.
— Я из вашей любимой страны соседней — Украины, а обманываю россиян, — посмеивается Полина. — Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, интернет, соответственно, никто меня не найдет, и всё будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней.
Откуда у жителей Украины база данных россиян? Тут, по словам мошенницы, нет ничего сложного.
— Где базу берут для нас, я точно не знаю, но данные люди сливают сами. Например, номера есть в доставке. Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес, — перечисляет мошенница. — Всё зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах. Вот у меня, например, сейчас указан ваш адрес (и она действительно называет корректные данные. — Прим. ред.). Это может быть офис, в котором просто карта оформлялась, а может быть домашний адрес. Роли это не играет.
Несколько раз по ходу разговора мы спрашиваем у девушки, не жаль ли ей обманутых людей. И каждый раз она отвечает по-новому.
— Если мне будет жаль, я не смогу тут сидеть и работать. Тут не сидят те, кому жаль. Нужно об этом не думать. Если я себе сейчас не помогу, меня не станет. А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает? — с некоторым даже вызовом говорит мошенница. — То, что правительство ворует у вас годами, считается нормальным. А когда другие люди воруют, это уже считается плохим.
Спустя некоторое время она сама возвращается к этой теме.
— Вы меня спросили, не жалко ли нам людей. Как может быть жалко человека, который сам предоставляет свои данные? Всем же говорят: «Нельзя рассказывать никому свои данные, нельзя», — словно бы оправдывается мошенница.
Она признается, что обманом людей занимается всего пару месяцев.
— У меня высшее образование — отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных, — призналась Полина. — Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать.
Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.
— То, что я официантом получала, это приблизительно тысяч 50 в рублях. Нет, тысяч 40 в месяц. Вам этого хватит, чтобы насобирать на что-то, когда у вас ничего нет? — в голосе снова появляется вызов. — Тысяч, наверное, 18 уже отложила (видимо, называет сумму в долларах. — Прим. ред.). Это учитывая то, что я купила себе многое, живу, ни в чем себе не отказываю. Если бы я полностью откладывала, то уже больше бы, чем на полквартиры, насобирала.
Свою откровенность мошенница объясняет довольно просто:
— Вы же спросили, я болтаю. Я устала просто звонить, мне хочется отвлечься чуть-чуть. Я сижу, пью кофе и очень устала уже.
Однако бравады хватает ненадолго.
— Знаете, как жалко? Людей же все-таки жалко. Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, всё равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания, — вдруг начинает плакать Полина и тут же кладет трубку.
Думаете, поверить мошеннику могут только глупцы? Пенсионерка из Челябинской области отдала неизвестным три миллиона рублей и только после этого обратилась в полицию. А до этого на слово аферистам поверила 42-летняя женщина — ее напугали тем, что доступ к счетам получили неизвестные и деньги надо спасать. Жертвами обмана становились беременные, сотрудницы полиции и медсестры.
Аферисты не боятся, что их найдут, а с предателями расправляются быстро. Почитайте откровения банковского мошенника, который обманывает людей больше двух лет.
Так как же распознать мошенника? Читайте в нашей инструкции.