В Новосибирске закончилось следствие по делу об убийстве беременной женщины

Новосибирские следователи предъявили Рустаму Фатуллаеву окончательное обвинение в убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышевой в подъезде на улице Кирова.
— Следствие завершено, мы приступаем к ознакомлению с материалами дела, — рассказал корреспонденту НГС адвокат Фатуллаева Сергей Власов.
Следователи предъявили обвинение Рустаму Фатуллаеву по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности. По мнению адвоката, уголовное дело в отношении его подзащитного передадут в суд уже в январе.
Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
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