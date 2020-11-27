Год назад группа подростков терроризировала детей в Калининском районе — к чему пришло следствие

Как проходит суд над бандой подростков, записывающих видео с избиениями
Равно год назад, в ноябре 2019 года, жители Калининского района Новосибирска, в том числе мать одного избитого ребенка и знакомая другого пострадавшего мальчика, рассказали о нападениях на детей. Они заявили, что группа подростков нападала на младших больше года и выкладывала видео с избиением школьников в соцсетях.
После публикации в СМИ происшествием занялся Следственный комитет — мы узнали, что происходит с этим делом сейчас. Среди фигурантов сейчас два подростка и зафиксирован один пострадавший мальчик.
— В период времени с сентября 2018 года по декабрь 2019 года несовершеннолетний 2002 года рождения и несовершеннолетний 2003 года рождения неоднократно, находясь в сквере на Народной в Новосибирске, требовали от несовершеннолетнего 2005 года рождения передать денежные средства в сумме трех тысячи рублей, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Во время вымогательства подростки избивали жертву, поэтому в октябре потерпевший передал одному из них 1500 рублей, другому — 1100 рублей.
— Также в августе 2019 года несовершеннолетний 2003 года рождения похитил у потерпевшего мобильный телефон iPhone 5S c угрозой применения насилия, — добавила Анастасия Кулешова.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 (вымогательство), одному из них также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 161 (грабеж).
— Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, в настоящее время идет судебное разбирательство, — добавила Кулешова.
Следователь избрал в отношении подростков меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними обвиняемыми — то есть за их поведением должны следить родители.
Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.