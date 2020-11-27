Год назад группа подростков терроризировала детей в Калининском районе — к чему пришло следствие

Равно год назад, в ноябре 2019 года, жители Калининского района Новосибирска, в том числе мать одного избитого ребенка и знакомая другого пострадавшего мальчика, рассказали о нападениях на детей. Они заявили, что группа подростков нападала на младших больше года и выкладывала видео с избиением школьников в соцсетях.

После публикации в СМИ происшествием занялся Следственный комитет — мы узнали, что происходит с этим делом сейчас. Среди фигурантов сейчас два подростка и зафиксирован один пострадавший мальчик.