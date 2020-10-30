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Сибиряк пошел под суд за убийство студента, которого его попросили припугнуть

Он зарезал молодого человека, а тело закопал на поляне в Дзержинском районе

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Тело убитого студента было спрятано&nbsp;возле парка имени Дзержинского

Тело убитого студента было спрятано возле парка имени Дзержинского

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Новосибирские следователи передали в суд дело в отношении 18-летнего сибиряка (на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним). Считается, что он убил 19-летнего студента.

— В январе 2020 года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой припугнуть 19-летнего парня, с которым у последнего случился конфликт из-за девушки. 11 января обвиняемый, находясь в доме своего родственника в Дзержинском районе, взял нож, спрятал его в своей одежде и направился на встречу с обидчиком своего знакомого, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

После короткого разговора обвиняемый достал нож и ударил студента в шею около 10 раз — парень погиб на месте. Обвиняемый закопал тело погибшего в лесу, недалеко от парка имени Дзержинского.

После убийства подростки, знакомые с подозреваемым, в один голос утверждали, что задержанный был лишь исполнителем, а убийство заказал 15-летний ученик школы № 169, приревновавший к убитому свою 16-летнюю подругу. Однако следователи установили, что мальчик просил подозреваемого не убить, а припугнуть соперника, так как задержанный пользовался авторитетом.

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