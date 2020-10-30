Сибиряк пошел под суд за убийство студента, которого его попросили припугнуть

Новосибирские следователи передали в суд дело в отношении 18-летнего сибиряка (на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним). Считается, что он убил 19-летнего студента.

— В январе 2020 года к обвиняемому обратился знакомый с просьбой припугнуть 19-летнего парня, с которым у последнего случился конфликт из-за девушки. 11 января обвиняемый, находясь в доме своего родственника в Дзержинском районе, взял нож, спрятал его в своей одежде и направился на встречу с обидчиком своего знакомого, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

