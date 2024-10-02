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Бизнес истории Королева Хэллоуина: новосибирская художница создает монстров и интимные скульптуры — только для женщин

Королева Хэллоуина: новосибирская художница создает монстров и интимные скульптуры — только для женщин

Она воплощает запретные желания клиенток и превращает горожан в самых невероятных существ

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24 комментария

Алена Барамыкина, 37 лет, художница

Алёна Барамыкина — человек творческий. Она ни за что не променяет свои увлечения на скучную работу в офисе. Баллончики с краской, акварель, кисти, гипс и прочие материалы для реализации ее бурной фантазии всегда при ней. Алена работает в нескольких направлениях: как искусный гример, мастер боди-арта, аэрограф и даже скульптор интимных женских зон. Специально для НГС художница рассказала о своих творениях.

Эльфы, ангелы, демоны, раны и кровь

Алёна называет себя художником и говорит, что ее способности — от природы: она не оканчивала специальных образовательных учреждений, но периодически проходит разные курсы для повышения квалификации.

Мистические образы пользуются спросом

Грим — любимое направление Алены. Вот где можно дать волю фантазии и воплотить в реальность нечто мистическое, загадочное или даже пугающее.

Художница говорит, что ей нравится работать с фэнтезийными персонажами, потому что они многогранны. Среди многочисленных созданных ею образов можно увидеть эльфов, чародеек, русалок, ангелов, демонов и других существ.

— Это очень широкое направление, которое позволяет пофантазировать, что-то додумать, развить мысль и сделать свое, ты не ограничен. К примеру, образ демона может быть очень разным, — объясняет Алена.

Алена уделяет много внимания деталям

Популярных персонажей из поп-культуры Алена воплощает редко. Косплей не нравится ей тем, что загоняет в рамки.

 — Как-то раз в прошлом году я делала Короля ночи (персонаж из сериала «Игра Престолов». — Прим. ред.), это было непросто из-за работы с силиконом, с цветом, объемами. Ушло примерно три часа, а взяла я с клиента тогда всего 4 тысячи рублей, — вспоминает Алена.

Тот самый Король ночи

Цена за услуги гримера начинается от 500 рублей за детский грим и доходит до 5–7 тысяч рублей. Клиенты доверяют ей и приходят готовыми к тому, что в итоге увидят в зеркале невероятное. Всплеск заказов обычно случается перед Хэллоуином — это идеальное время для воплощения темных сущностей.

— Бывает, что клиенты просят реализм: кровь и раны. Были случаи, когда ко мне обращались с просьбой сымитировать побои: нарисовать синяки, ссадины — за такое я никогда не возьмусь, это уголовная ответственность, — подчеркивает художница.

Работа Алены выглядит очень достоверно

Алена говорит, что ей было бы интересно поработать гримером на съемочной площадке, кино кажется ей привлекательнее театра.

— На мой взгляд, театральный грим — это скучно. В театре много рутины, а я ее боюсь. Я не хочу перегореть, потерять интерес к работе, — объясняет девушка.

Интимный арт

Как-то раз на посиделках с подружками Алене в голову пришла безумная мысль: делать гипсовые слепки влагалища. Похихикав, художница все же приступила к реализации идеи.

Грим и боди-арт — любимые направления Алёны

После первого удачного интимного арта запустилось сарафанное радио: женщины непременно захотели получить своё то самое, да не просто так, а красиво оформленное.

— Обычно я помещаю слепок в цветок, и дорабатываю композицию, украшаю ее, — объясняет Алена. — Клиентки ставят дома для красоты. Сразу даже не поймешь, что на самом деле изображено в скульптуре.

Интимные арт-объекты для Алены, скорее, хобби

Преимущественно клиентки заказывают необычное произведение для себя, а кто-то — в подарок мужчине. Стоимость такой скульптуры начинается с 5 тысяч рублей, а верхняя планка зависит от сложности работы.

Алена говорит, что стеснения нет ни у нее, ни у клиенток — ведь гинеколог или мастер эпиляции зоны бикини их не смущает. Сибирячка арендует кабинет для работы, где женщины чувствуют себя спокойно, предвкушая результат.

К гриму художница подходит ответственно, в результате распознать, где еще человеческая кожа, а где — уже грим и краски, бывает непросто

На изготовление 3D-модели вагины обычно уходит два дня: в первый день художница делает слепок и ждет, пока он высохнет. После Алена наполняет форму гипсом, в завершении — обработка. Правда, показать, как они в итоге выглядят, мы не можем: все скульптуры — очень личные и находятся в частных коллекциях.

При этом воссоздание в скульптуре мужских гениталий не вызывает у художницы энтузиазма. К тому же, по словам Алены, создавать пенис из гипса гораздо сложнее, а работа с натурой — крайне неловкая.

Боди-арт и аэрография

Часто боди-арт заказывают для вечеринок

Еще одно излюбленное среди многообразия направлений художницы — боди-арт. В этом деле Алена руководствуется опытом и насмотренностью — говорит, специально не училась. Сибирячке всегда нравилось рисовать, так почему бы не рисовать на голом теле?

Жуткий грим популярен на Хэллоуин

Люди просят раскрашивать их тела для фотосессий, для реализации творческих номеров, нередко боди-арт заказывают компании: например, для презентации продукта — красиво разрисованные модели привлекают внимание. Цена варьируется от полутора до десяти тысяч рублей — смотря какой запрос.

— Однажды я раскрашивала пару для закрытой интим-вечеринки. Бывает, обращаются только мужчины с просьбой нарисовать там что-нибудь экстравагантное. Всякое было, — улыбается художница.

Абстрактная аэрография

Еще одно направление, в котором работает сибирячка — аэрография. Правда, за роспись машин Алена берется редко — слишком долго, от 2–3 недель и вплоть до месяца. Художница старается уводить клиентов от клишированных рисунков, но переубедить удается редко.

— Хозяин — барин, я не настаиваю, у заказчика обычно уже готовая картинка в голове. Просят пламя огня, животных. Предлагаешь им что-то другое, а в ответ: «Нет, хочу собачку», — рассказывает художница.

Алене же по душе абстракция, потому что в ней каждый раз можно видеть что-то свое и каждый раз — новое.

Про доход, мечты и баланс между личным и рабочим

У художницы постоянный поток клиентов, редко бывает затишье. В некоторые месяцы к ней невозможно попасть — все расписано. Алена говорит, что ее примерный доход равен среднестатистической зарплате новосибирца, точную цифру она назвать не может. А основной доход семьи лежит на плечах мужа.

Среди частых клиентов Алены — блогер Ольга Платонова (на фото слева)

Иногда баланс между рабочим и личным у Алены нарушается, работа забирает больше времени, чем хотелось бы — тогда на помощь приходит свекровь. Но такие случаи скорее исключение, чем закономерность. Семья для Алены на первом месте, она готова жертвовать своими перспективами и развитием в ее пользу.

В мечтах у сибирячки — небольшая мастерская, в которой она сможет творить и помогать своим клиентам реализовывать их творческие потребности.

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Заказы приходят из Москвы, а раньше были из Парижа. Модный дизайнер из северной глубинки изображает деревенский быт на тканях.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
24
ПРО
18 минут
БМВ в "мраморе" - верх безвкусицы
Bazilich
15 минут
Местных "гостей" больше всего затронула тема вагины.
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