Королева Хэллоуина: новосибирская художница создает монстров и интимные скульптуры — только для женщин

Алена Барамыкина, 37 лет, художница Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Алёна Барамыкина — человек творческий. Она ни за что не променяет свои увлечения на скучную работу в офисе. Баллончики с краской, акварель, кисти, гипс и прочие материалы для реализации ее бурной фантазии всегда при ней. Алена работает в нескольких направлениях: как искусный гример, мастер боди-арта, аэрограф и даже скульптор интимных женских зон. Специально для НГС художница рассказала о своих творениях.

Эльфы, ангелы, демоны, раны и кровь

Алёна называет себя художником и говорит, что ее способности — от природы: она не оканчивала специальных образовательных учреждений, но периодически проходит разные курсы для повышения квалификации.

Мистические образы пользуются спросом Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Грим — любимое направление Алены. Вот где можно дать волю фантазии и воплотить в реальность нечто мистическое, загадочное или даже пугающее.

Художница говорит, что ей нравится работать с фэнтезийными персонажами, потому что они многогранны. Среди многочисленных созданных ею образов можно увидеть эльфов, чародеек, русалок, ангелов, демонов и других существ.

— Это очень широкое направление, которое позволяет пофантазировать, что-то додумать, развить мысль и сделать свое, ты не ограничен. К примеру, образ демона может быть очень разным, — объясняет Алена.

Алена уделяет много внимания деталям Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Популярных персонажей из поп-культуры Алена воплощает редко. Косплей не нравится ей тем, что загоняет в рамки.

— Как-то раз в прошлом году я делала Короля ночи (персонаж из сериала «Игра Престолов». — Прим. ред.), это было непросто из-за работы с силиконом, с цветом, объемами. Ушло примерно три часа, а взяла я с клиента тогда всего 4 тысячи рублей, — вспоминает Алена.

Тот самый Король ночи Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Цена за услуги гримера начинается от 500 рублей за детский грим и доходит до 5–7 тысяч рублей. Клиенты доверяют ей и приходят готовыми к тому, что в итоге увидят в зеркале невероятное. Всплеск заказов обычно случается перед Хэллоуином — это идеальное время для воплощения темных сущностей.

— Бывает, что клиенты просят реализм: кровь и раны. Были случаи, когда ко мне обращались с просьбой сымитировать побои: нарисовать синяки, ссадины — за такое я никогда не возьмусь, это уголовная ответственность, — подчеркивает художница.

Работа Алены выглядит очень достоверно Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Алена говорит, что ей было бы интересно поработать гримером на съемочной площадке, кино кажется ей привлекательнее театра.

— На мой взгляд, театральный грим — это скучно. В театре много рутины, а я ее боюсь. Я не хочу перегореть, потерять интерес к работе, — объясняет девушка.

Интимный арт

Как-то раз на посиделках с подружками Алене в голову пришла безумная мысль: делать гипсовые слепки влагалища. Похихикав, художница все же приступила к реализации идеи.

Грим и боди-арт — любимые направления Алёны Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После первого удачного интимного арта запустилось сарафанное радио: женщины непременно захотели получить своё то самое, да не просто так, а красиво оформленное.

— Обычно я помещаю слепок в цветок, и дорабатываю композицию, украшаю ее, — объясняет Алена. — Клиентки ставят дома для красоты. Сразу даже не поймешь, что на самом деле изображено в скульптуре.

Интимные арт-объекты для Алены, скорее, хобби Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Преимущественно клиентки заказывают необычное произведение для себя, а кто-то — в подарок мужчине. Стоимость такой скульптуры начинается с 5 тысяч рублей, а верхняя планка зависит от сложности работы.

Алена говорит, что стеснения нет ни у нее, ни у клиенток — ведь гинеколог или мастер эпиляции зоны бикини их не смущает. Сибирячка арендует кабинет для работы, где женщины чувствуют себя спокойно, предвкушая результат.

К гриму художница подходит ответственно, в результате распознать, где еще человеческая кожа, а где — уже грим и краски, бывает непросто Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На изготовление 3D-модели вагины обычно уходит два дня: в первый день художница делает слепок и ждет, пока он высохнет. После Алена наполняет форму гипсом, в завершении — обработка. Правда, показать, как они в итоге выглядят, мы не можем: все скульптуры — очень личные и находятся в частных коллекциях.

При этом воссоздание в скульптуре мужских гениталий не вызывает у художницы энтузиазма. К тому же, по словам Алены, создавать пенис из гипса гораздо сложнее, а работа с натурой — крайне неловкая.

Боди-арт и аэрография

Часто боди-арт заказывают для вечеринок Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Еще одно излюбленное среди многообразия направлений художницы — боди-арт. В этом деле Алена руководствуется опытом и насмотренностью — говорит, специально не училась. Сибирячке всегда нравилось рисовать, так почему бы не рисовать на голом теле?

Жуткий грим популярен на Хэллоуин Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Люди просят раскрашивать их тела для фотосессий, для реализации творческих номеров, нередко боди-арт заказывают компании: например, для презентации продукта — красиво разрисованные модели привлекают внимание. Цена варьируется от полутора до десяти тысяч рублей — смотря какой запрос.

— Однажды я раскрашивала пару для закрытой интим-вечеринки. Бывает, обращаются только мужчины с просьбой нарисовать там что-нибудь экстравагантное. Всякое было, — улыбается художница.

Абстрактная аэрография Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Еще одно направление, в котором работает сибирячка — аэрография. Правда, за роспись машин Алена берется редко — слишком долго, от 2–3 недель и вплоть до месяца. Художница старается уводить клиентов от клишированных рисунков, но переубедить удается редко.

— Хозяин — барин, я не настаиваю, у заказчика обычно уже готовая картинка в голове. Просят пламя огня, животных. Предлагаешь им что-то другое, а в ответ: «Нет, хочу собачку», — рассказывает художница.

Алене же по душе абстракция, потому что в ней каждый раз можно видеть что-то свое и каждый раз — новое.

Про доход, мечты и баланс между личным и рабочим

У художницы постоянный поток клиентов, редко бывает затишье. В некоторые месяцы к ней невозможно попасть — все расписано. Алена говорит, что ее примерный доход равен среднестатистической зарплате новосибирца, точную цифру она назвать не может. А основной доход семьи лежит на плечах мужа.

Среди частых клиентов Алены — блогер Ольга Платонова (на фото слева) Источник: alena_baramykina / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Иногда баланс между рабочим и личным у Алены нарушается, работа забирает больше времени, чем хотелось бы — тогда на помощь приходит свекровь. Но такие случаи скорее исключение, чем закономерность. Семья для Алены на первом месте, она готова жертвовать своими перспективами и развитием в ее пользу.

В мечтах у сибирячки — небольшая мастерская, в которой она сможет творить и помогать своим клиентам реализовывать их творческие потребности.

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