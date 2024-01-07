Заказы приходят из Москвы, а раньше были из Парижа. Модный дизайнер из северной глубинки изображает деревенский быт на тканях

Основная фишка произведений Агнии — материалы. Девушка использует не просто ткань, а части старинной одежды. Часть полотен — это платки со своей историей.



— Я такие работы не шью на новых тканях. В основном это старые платки, которые мне передали односельчане. Говорят: «Ты шьешь, значит, перешьешь». Они не любят просто выкидывать вещи. Те, что получше, я храню, а те, которые нужно выкидывать, мне жалко, и я их перешиваю.