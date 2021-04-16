«Живу в глуши»: героиня «Народной премии НГС — 2019» сбежала из Новосибирска и изменила свою жизнь

Известная сибирячка Анастасия Отришко — художница в стиле ню и героиня «Народной премии НГС — 2019» — сменила творческий стиль. Девушка переехала из шумного Новосибирска в область и теперь вдохновляется природой. Она показала нам свои работы и уточнила: «Такого НГС еще не видел от меня!»

Что такое «Народная премия НГС»? Каждую весну новосибирцы номинируют свои любимые компании в 10 номинациях на специальном сайте. А в конце мая проводится церемония награждения на сцене НОВАТа с участием Ивана Урганта. Лучшие компании получают памятные статуэтки. Вместе с бизнесменами на сцену поднимаются наши герои — известные новосибирцы и простые горожане, сделавшие что-то важное и полезное для города. В 2019 году среди них была и Анастасия Отришко. Третья «Народная премия НГС» идет прямо сейчас. Предложите своего кандидата! Это может быть ваш любимый салон красоты, хороший супермаркет у дома, самый классный фитнес-клуб Новосибирска или уютная кофейня.