«Живу в глуши»: героиня «Народной премии НГС — 2019» сбежала из Новосибирска и изменила свою жизнь

Новосибирская художница в стиле ню нашла вдохновение в болотах
Известная сибирячка Анастасия Отришко — художница в стиле ню и героиня «Народной премии НГС — 2019» — сменила творческий стиль. Девушка переехала из шумного Новосибирска в область и теперь вдохновляется природой. Она показала нам свои работы и уточнила: «Такого НГС еще не видел от меня!»
Что такое «Народная премия НГС»? Каждую весну новосибирцы номинируют свои любимые компании в 10 номинациях на специальном сайте. А в конце мая проводится церемония награждения на сцене НОВАТа с участием Ивана Урганта. Лучшие компании получают памятные статуэтки. Вместе с бизнесменами на сцену поднимаются наши герои — известные новосибирцы и простые горожане, сделавшие что-то важное и полезное для города. В 2019 году среди них была и Анастасия Отришко. Третья «Народная премия НГС» идет прямо сейчас. Предложите своего кандидата! Это может быть ваш любимый салон красоты, хороший супермаркет у дома, самый классный фитнес-клуб Новосибирска или уютная кофейня.
— Мое творчество разнообразно, имеет несколько граней. Сейчас я занимаюсь тем, что далеко от жанра ню. Моя вторая любовь — это деревенские пейзажи, виды. То, что связано с моим детством, то, чего уже никак не ощутить, не вернуть, остается только замечать где-то параллели и передавать их. Они очень милые для моего сердца и дорогие. Я даже уехала из Новосибирска и живу сейчас в области, можно сказать, в глуши, далеко от цивилизации. Наслаждаюсь всякими местами — и озерами, и болотами. Охотничьи пейзажи у меня появились, домики. Вся эта колористика мне очень мила. Можно сказать, что меня захватила настоящность бытия, — рассказала НГС Анастасия Отришко.
В Новосибирск художница приезжает редко по делам и, по ее словам, с трудом дожидается вечера, чтобы вернуться обратно. Девушка признается, что в области ей спокойнее и умиротвореннее. Так она живет с прошлого лета.
— Но все мои жанры так или иначе остаются со мной. Если есть заказы на картины в стиле ню, то я их делаю. У меня есть фотограф, которому я отправляю техническое задание: он снимает человека, после я отбираю, что-то корректирую и работаю. Потом передаю готовую работу. Так что всё это можно делать дистанционно. Изоляция на мне никак не отразилась — художник всегда в своей изоляции, — пояснила Анастасия Отришко.
СЮЖЕТ
В 2019 году Анастасия Отришко жила в Новосибирске и стала героем «Народной премии НГС» — вручала награду одной из лучших компаний Новосибирска. Как это будет происходить и как предложить своего кандидата на звание лучшей компании города, читайте здесь.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирская художница Анастасия Отришко выпустила откровенные открытки со своими рисунками.