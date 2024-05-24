«Был коллапс»: экс-директор «Экологии-Новосибирск» впервые ответила на обвинения в мошенничестве — эксклюзив НГС

Мусор приносит большие деньги и большие проблемы Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Экс-директор бывшего мусорного регоператора Лариса Анисимова вышла на связь с корреспондентом НГС после публикации «Мертвые души: управляющий «Экологии-Новосибирск» обнаружил у компании полмиллиона фиктивных клиентов», в которой нынешний руководитель Владислав Баряев фактически обвинил её в мошенничестве на миллиард рублей. Анисимова заявила, что её оболгали и попросила дать возможность ответить на претензии в свой адрес. Впервые она рассказала, приносит ли бизнес на новосибирском мусоре прибыль, есть ли в нём «мертвые души» и почему рухнула «Экология» — в эксклюзивном материале Павла Тиунова.



Чичиков бы позавидовал

Публикация, которая задела бывшего директора «Экологии-Новосибирск» полностью основана на обращении конкурсного управляющего компании Владислава Баряева в Генеральную прокуратуру РФ. В документе он фактически обвиняет экс-руководителей бывшего мусорного регоператора в колоссальном мошенничестве.



В январе 2019 года «Экология-Новосибирск» начала свою деятельность в качестве регоператора, постепенно выйдя на солидную собираемость тарифа с населения — на уровне 230–290 миллионов рублей в месяц. Тем не менее у компании копились долги перед подрядчиками — перевозчиками, работу которых нужно было оплачивать. Сегодня задолженность перед ними оценивается в сумму около 880 миллионов рублей.



По версии Владислава Баряева, осенью 2020 года «Экология-Новосибирск» фактически замкнула процесс перевозок с вновь созданной компанией «ЭкоТранс-Н» — обе аффилированы с московской ГК «ВИС», что неоднократно подтверждали в самой группе компаний. Конкурсный управляющий отметил, что регоператор начал разыгрывать конкурсы на перевозку коммунальных отходов по укрупнённым лотам, которые были не под силу мелким компаниям.

Жители Новосибирска периодически жаловались на несвоевременный вывоз мусора Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«ЭкоТранс-Н», по его словам, заключал контракты с «Экологией-Новосибирск», дробил объём работ на субподряды и распределял меньшую нагрузку на новосибирских перевозчиков, по факту дублируя деятельность регоператора. При этом субподрядчики получали за свои услуги в среднем на 30% меньше, чем получал «ЭкоТранс-Н» от «Экологии-Новосибирск», что привело к формированию потока сверхприбыли — всего более миллиарда рублей, говорится в обращении.

Более того, Владислав Баряев уверяет, что с 2019 года в реестр, содержащий данные о долгах новосибирцев перед регоператором, руководство компании загрузило сведения о более 500 тысяч физических и юридических лиц, которых невозможно идентифицировать, — якобы «мертвые души». Впоследствии они помогли регоператору сформировать фиктивный долг населения в размере 1,5 миллиарда рублей, заморозить собственную задолженность перед перевозчиками и уйти в самобанкротство — так бенефициар схемы получил сумму около 2 миллиардов рублей, уверен управляющий.

В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление. В феврале 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.

Ответное слово

Версия произошедших событий от бывшего директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой выглядит иначе. Начислять платежи за вывоз мусора региональный оператор начал с февраля 2019-го по итогам первого месяца года. По словам Анисимовой, руководство компании ожидало, что собираемость по тарифу будет проблематичной, но никто не предполагал, что настолько.



— В феврале мы собрали всего 53 миллиона рублей, в марте — чуть больше 100 миллионов, а начисляли 220 миллионов рублей. Мы понимали, что будет сложно, поэтому в договоре с подрядчиками у нас был пункт о трёхмесячной отсрочке, — объяснила экс-директор «Экологии-Новосибирск».



Несколько месяцев у регоператора ушло, чтобы выстроить систему обработки информации от перевозчиков: необходимо было перепроверять данные об объёмах вывезенного мусора, которые предоставляли предприниматели. По словам Ларисы Анисимовой, оказалось, что часто перевозчики завышали объёмы, а когда им начали предъявлять претензии, то «пошли в конфликт». Сегодня продолжаются судебные споры, в частности, переплату одному из крупнейших подрядчиков со стороны «Экологии-Новосибирск» оспаривает конкурсный управляющий Владислав Баряев, уверяет экс-директор бывшего регоператора (в распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий позицию конкурсного управляющего - Прим. ред.). При этом сверка объемов, вывезенных крупнейшим перевозчиком, добавляет она, продолжается до сих пор, и задолженность перед подрядчиками в 880 миллионов рублей впоследствии может измениться.

Введение в работу компании «ЭкоТранс-Н» Лариса Анисимова объясняет необходимостью справиться с кризисом, когда в процессе формирования рынка некоторые подрядчики начали сворачивать свою деятельность. По ее словам, компания помогла закрыть образовавшиеся бреши в вывозе мусора.



— Я думаю многие помнят начало 2020 года, Ленинский район, когда одна из субподрядных организаций, уходя, забрала часть своих контейнеров, а часть перевернула. Был коллапс. У нас как у организации, которая отвечает за всё, возникли большие проблемы, — рассказала экс-директор компании. — Стало очевидно, что надо и в лизинг машины брать, чтобы у нас в любой момент была возможность подхватить самим. Организация, которая входила в группу («ВИС». — Прим.ред.) поучаствовала в конкурсе. Это тоже добавило нам устойчивости.

Мусорные кризисы, по словам Анисимовой, происходили из-за резкого ухода субподрядчиков с рынка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Специально для «ЭкоТранс-Н» никто лоты не укрупнял, уверяет она. Более того, самый крупный лот за историю работы бывшего регоператора был разыгран в 2020 году — 76% всего рынка в Новосибирской области. В конкурсе участвовали две организации: муниципальное «Спецавтохозяйство» и «Айсберг», борьба между которыми поспособствовала снижению тарифа, отметила Лариса Анисимова. Впоследствии, добавила она, когда в игру вступил «ЭкоТранс-Н», лоты были меньшего объёма — «на все категории бизнеса».



— У нас в 2021–23 гг. был один лот для крупного бизнеса 46%, еще два для «середнячков» — 19 и 10% и три для субъектов малого предпринимательства — 6, 5,5 и 2%. Всего 6%. Где укрупнение, господин Баряев? Лоты на любой вкус! Формирование лотов проверяла антимонопольная служба, нарушений не выявлено. (подтверждающий документ УФАС имеется в редакции — Прим. ред.) Тот факт, что впоследствии большинство из них попало к «ЭкоТранс-Н», объясняется нежеланием перевозчиков участвовать в публичном конкурсе с предоставлением банковской гарантии. Им проще было зайти на субподряд, где гарантию не требовали, — пояснила Лариса Анисимова.



Комментировать информацию о сверхприбыли, которая якобы формировалась у компании «ЭкоТранс-Н», платившей субподрядчикам на 30% меньше, чем получала от регоператора, она не стала. Тем не менее экс-директор «Экологии-Новосибирск» подчеркнула, что после расторжения соглашений с «ЭкоТрансом-Н» договоры перезаключили с муниципальным «Спецавтохозяйством» и субподрядчиками, которые в настоящее время продолжают возить мусор почти за те же деньги, учитывая объёмы, фигурирующие в публичных отчетах нового регоператора.

Наконец, «мёртвые души». Лариса Анисимова отметила, что в вопросе собираемости денег по тарифу с населения руководство «Экологии» рассчитывало на систему ГИС ЖКХ, которая, по идее законодателя, должна содержать данные о всех жителях региона. До сих пор, уверяет экс-директор экс-регоператора, полной информации о новосибирцах в этой системе нет.



— Если в городе, где есть многоквартирные дома, где есть управляющие компании, ТСЖ, мы быстро смогли получить информацию о жителях, то по частному сектору Новосибирска и особенно в глубинке у нас появились безымянные лицевые счета, — рассказала она. — Например, есть дом. Он фигурирует в отчетах рпервозчиков по ситеме ГЛОНАСС. Мы точно видим, что 2−3 раза в неделю приезжают машины, собирают мусор, но мы не знаем, кто в этом доме живет. Услуга оказывается — по закону владелец должен платить, а данных нельзя получить вообще нигде. Мы пробовали ходить в обходы с милицией и так далее, но кто нам даст паспортные данные? Мы писали в миграционные службы, в прокуратуру, в Госдуму и так далее — огромная кипа писем. Никто не помог. И сейчас региональный оператор сталкивается с теми же самыми проблемами.



Обезличенных счетов, на которые «Экология-Новосибирск» начисляла платежи, в 2019 году набралось порядка 300 тысяч, а к 2022 году их количество снизилось до 113 тысяч, отметила Лариса Анисимова. Часть неопознанных потребителей исправно оплачивает услугу по перевозке мусора (подтверждающий документ имеется в распоряжении редакции — Прим. ред.).

— Заявления Баряева о фиктивной дебиторской задолженности в размере 1,5 млрд не соответствуют действительности. Это можно очень просто проверить — в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) он сам разместил акты инвентаризации, где эта дебиторская задолженность подтверждена. В открытом доступе есть отчетность «Экологии» за 2022 и 2023 год, уже подписанная Баряевым. Там она тоже есть, — подчеркнула Лариса Анисимова.

По словам экс-директора бывшего регоператора, сегодня этой базой данных продолжает пользоваться нынешний региональный оператор — муниципальное «Спецавтохозяйство», который также столкнулся с проблемой обезличенных счетов.

Почему рухнула «Экология»?

Как заметила Лариса Анисимова, отладить рабочий процесс на заре становления мусорной реформы удаётся далеко не всем — об этом свидетельствует практика во многих российских регионах. Где-то компании, не справившись с задачей, сменили собственников или вовсе ушли с рынка, говорит она.



При этом Анисимова уверена, что «Экологии-Новосибирск» было под силу вывести бизнес из долгов, но её подкосило одно обстоятельство. В декабре 2019 года департамент по тарифам Новосибирской области установил мусорный тариф на 2020 год на 40% ниже, чем в 2019-м: 59,88 рубля против 90,52 рубля. «Экология-Новосибирск» обратилась в прокуратуру с требованием проверить решение тарифного регулятора, прокуратура перенаправила обращение в антимонопольную службу, которая под конец 2020 года увидела в решении департамента ошибку и приписала её исправить. Осенью тариф вырос на 30%, но убытки за 10 месяцев по сниженному тарифу, по оценке ФАС и судов, составили 690 миллионов рублей.

До строительства мусороперерабатывающих предприятий, предусмотренных заключенными концессиями, у «Экологии-Новосибирск» руки так и не дошли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Мы бы выкарабкались, если бы в 2020 году нам поступили эти 690 миллионов. Мы бы успели рассчитаться с перевозчиками за 2019 год и стабильно платили бы 2020-й год. Совсем было бы всё по-другому. Надо спросить, зачем это было сделано? В феврале 2023 года Баряев направил в адрес Министерства ЖКХ Новосибирской области уведомление, в котором самостоятельно, без решения кредиторов отказался от имени «Экологии» от статуса регионального оператора. Почему это было сделано, если собираемость уже была под 300 млн, банковская гарантия согласована, депозит оплачен ВИСом, а большая часть договоров с «Экотран-Н» была уже расторгнута? — задаётся вопросами Лариса Анисимова, подчеркивая, что готова к публичным дебатам с конкурсным управляющим «Экологии-Новосибирск».

Сегодня Лариса Анисимова проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Следователи ставят в вину неоплату одному из перевозчиков 30 млн рублей за оказанные услуги по вывозу мусора. Опубликованная ранее информация о том, что Лариса Анисимова находится под домашним арестом не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» была лишена статуса регионального оператора в феврале 2023 года. Сегодня организацией вывоза коммунальных отходов в регионе занимается муниципальное «Спецавтохозяйство». В апреле 2024 года силовики задержали директора организации Андрея Зыкова, которого обвинили в особо крупной растрате.

