«Был коллапс»: экс-директор «Экологии-Новосибирск» впервые ответила на обвинения в мошенничестве — эксклюзив НГС

Экс-директор бывшего мусорного регоператора Лариса Анисимова вышла на связь с корреспондентом НГС после публикации «Мертвые души: управляющий «Экологии-Новосибирск» обнаружил у компании полмиллиона фиктивных клиентов», в которой нынешний руководитель Владислав Баряев фактически обвинил её в мошенничестве на миллиард рублей. Анисимова заявила, что её оболгали и попросила дать возможность ответить на претензии в свой адрес. Впервые она рассказала, приносит ли бизнес на новосибирском мусоре прибыль, есть ли в нём «мертвые души» и почему рухнула «Экология» — в эксклюзивном материале Павла Тиунова.
Чичиков бы позавидовал
Публикация, которая задела бывшего директора «Экологии-Новосибирск» полностью основана на обращении конкурсного управляющего компании Владислава Баряева в Генеральную прокуратуру РФ. В документе он фактически обвиняет экс-руководителей бывшего мусорного регоператора в колоссальном мошенничестве.
В январе 2019 года «Экология-Новосибирск» начала свою деятельность в качестве регоператора, постепенно выйдя на солидную собираемость тарифа с населения — на уровне 230–290 миллионов рублей в месяц. Тем не менее у компании копились долги перед подрядчиками — перевозчиками, работу которых нужно было оплачивать. Сегодня задолженность перед ними оценивается в сумму около 880 миллионов рублей.
По версии Владислава Баряева, осенью 2020 года «Экология-Новосибирск» фактически замкнула процесс перевозок с вновь созданной компанией «ЭкоТранс-Н» — обе аффилированы с московской ГК «ВИС», что неоднократно подтверждали в самой группе компаний. Конкурсный управляющий отметил, что регоператор начал разыгрывать конкурсы на перевозку коммунальных отходов по укрупнённым лотам, которые были не под силу мелким компаниям.
«ЭкоТранс-Н», по его словам, заключал контракты с «Экологией-Новосибирск», дробил объём работ на субподряды и распределял меньшую нагрузку на новосибирских перевозчиков, по факту дублируя деятельность регоператора. При этом субподрядчики получали за свои услуги в среднем на 30% меньше, чем получал «ЭкоТранс-Н» от «Экологии-Новосибирск», что привело к формированию потока сверхприбыли — всего более миллиарда рублей, говорится в обращении.
Более того, Владислав Баряев уверяет, что с 2019 года в реестр, содержащий данные о долгах новосибирцев перед регоператором, руководство компании загрузило сведения о более 500 тысяч физических и юридических лиц, которых невозможно идентифицировать, — якобы «мертвые души». Впоследствии они помогли регоператору сформировать фиктивный долг населения в размере 1,5 миллиарда рублей, заморозить собственную задолженность перед перевозчиками и уйти в самобанкротство — так бенефициар схемы получил сумму около 2 миллиардов рублей, уверен управляющий.
В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление. В феврале 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора.
Ответное слово
Версия произошедших событий от бывшего директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой выглядит иначе. Начислять платежи за вывоз мусора региональный оператор начал с февраля 2019-го по итогам первого месяца года. По словам Анисимовой, руководство компании ожидало, что собираемость по тарифу будет проблематичной, но никто не предполагал, что настолько.
— В феврале мы собрали всего 53 миллиона рублей, в марте — чуть больше 100 миллионов, а начисляли 220 миллионов рублей. Мы понимали, что будет сложно, поэтому в договоре с подрядчиками у нас был пункт о трёхмесячной отсрочке, — объяснила экс-директор «Экологии-Новосибирск».
Несколько месяцев у регоператора ушло, чтобы выстроить систему обработки информации от перевозчиков: необходимо было перепроверять данные об объёмах вывезенного мусора, которые предоставляли предприниматели. По словам Ларисы Анисимовой, оказалось, что часто перевозчики завышали объёмы, а когда им начали предъявлять претензии, то «пошли в конфликт». Сегодня продолжаются судебные споры, в частности, переплату одному из крупнейших подрядчиков со стороны «Экологии-Новосибирск» оспаривает конкурсный управляющий Владислав Баряев, уверяет экс-директор бывшего регоператора (в распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий позицию конкурсного управляющего - Прим. ред.). При этом сверка объемов, вывезенных крупнейшим перевозчиком, добавляет она, продолжается до сих пор, и задолженность перед подрядчиками в 880 миллионов рублей впоследствии может измениться.
Введение в работу компании «ЭкоТранс-Н» Лариса Анисимова объясняет необходимостью справиться с кризисом, когда в процессе формирования рынка некоторые подрядчики начали сворачивать свою деятельность. По ее словам, компания помогла закрыть образовавшиеся бреши в вывозе мусора.
— Я думаю многие помнят начало 2020 года, Ленинский район, когда одна из субподрядных организаций, уходя, забрала часть своих контейнеров, а часть перевернула. Был коллапс. У нас как у организации, которая отвечает за всё, возникли большие проблемы, — рассказала экс-директор компании. — Стало очевидно, что надо и в лизинг машины брать, чтобы у нас в любой момент была возможность подхватить самим. Организация, которая входила в группу («ВИС». — Прим.ред.) поучаствовала в конкурсе. Это тоже добавило нам устойчивости.
Специально для «ЭкоТранс-Н» никто лоты не укрупнял, уверяет она. Более того, самый крупный лот за историю работы бывшего регоператора был разыгран в 2020 году — 76% всего рынка в Новосибирской области. В конкурсе участвовали две организации: муниципальное «Спецавтохозяйство» и «Айсберг», борьба между которыми поспособствовала снижению тарифа, отметила Лариса Анисимова. Впоследствии, добавила она, когда в игру вступил «ЭкоТранс-Н», лоты были меньшего объёма — «на все категории бизнеса».
— У нас в 2021–23 гг. был один лот для крупного бизнеса 46%, еще два для «середнячков» — 19 и 10% и три для субъектов малого предпринимательства — 6, 5,5 и 2%. Всего 6%. Где укрупнение, господин Баряев? Лоты на любой вкус! Формирование лотов проверяла антимонопольная служба, нарушений не выявлено. (подтверждающий документ УФАС имеется в редакции — Прим. ред.) Тот факт, что впоследствии большинство из них попало к «ЭкоТранс-Н», объясняется нежеланием перевозчиков участвовать в публичном конкурсе с предоставлением банковской гарантии. Им проще было зайти на субподряд, где гарантию не требовали, — пояснила Лариса Анисимова.
Комментировать информацию о сверхприбыли, которая якобы формировалась у компании «ЭкоТранс-Н», платившей субподрядчикам на 30% меньше, чем получала от регоператора, она не стала. Тем не менее экс-директор «Экологии-Новосибирск» подчеркнула, что после расторжения соглашений с «ЭкоТрансом-Н» договоры перезаключили с муниципальным «Спецавтохозяйством» и субподрядчиками, которые в настоящее время продолжают возить мусор почти за те же деньги, учитывая объёмы, фигурирующие в публичных отчетах нового регоператора.
Наконец, «мёртвые души». Лариса Анисимова отметила, что в вопросе собираемости денег по тарифу с населения руководство «Экологии» рассчитывало на систему ГИС ЖКХ, которая, по идее законодателя, должна содержать данные о всех жителях региона. До сих пор, уверяет экс-директор экс-регоператора, полной информации о новосибирцах в этой системе нет.
— Если в городе, где есть многоквартирные дома, где есть управляющие компании, ТСЖ, мы быстро смогли получить информацию о жителях, то по частному сектору Новосибирска и особенно в глубинке у нас появились безымянные лицевые счета, — рассказала она. — Например, есть дом. Он фигурирует в отчетах рпервозчиков по ситеме ГЛОНАСС. Мы точно видим, что 2−3 раза в неделю приезжают машины, собирают мусор, но мы не знаем, кто в этом доме живет. Услуга оказывается — по закону владелец должен платить, а данных нельзя получить вообще нигде. Мы пробовали ходить в обходы с милицией и так далее, но кто нам даст паспортные данные? Мы писали в миграционные службы, в прокуратуру, в Госдуму и так далее — огромная кипа писем. Никто не помог. И сейчас региональный оператор сталкивается с теми же самыми проблемами.
Обезличенных счетов, на которые «Экология-Новосибирск» начисляла платежи, в 2019 году набралось порядка 300 тысяч, а к 2022 году их количество снизилось до 113 тысяч, отметила Лариса Анисимова. Часть неопознанных потребителей исправно оплачивает услугу по перевозке мусора (подтверждающий документ имеется в распоряжении редакции — Прим. ред.).
— Заявления Баряева о фиктивной дебиторской задолженности в размере 1,5 млрд не соответствуют действительности. Это можно очень просто проверить — в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) он сам разместил акты инвентаризации, где эта дебиторская задолженность подтверждена. В открытом доступе есть отчетность «Экологии» за 2022 и 2023 год, уже подписанная Баряевым. Там она тоже есть, — подчеркнула Лариса Анисимова.
По словам экс-директора бывшего регоператора, сегодня этой базой данных продолжает пользоваться нынешний региональный оператор — муниципальное «Спецавтохозяйство», который также столкнулся с проблемой обезличенных счетов.
Почему рухнула «Экология»?
Как заметила Лариса Анисимова, отладить рабочий процесс на заре становления мусорной реформы удаётся далеко не всем — об этом свидетельствует практика во многих российских регионах. Где-то компании, не справившись с задачей, сменили собственников или вовсе ушли с рынка, говорит она.
При этом Анисимова уверена, что «Экологии-Новосибирск» было под силу вывести бизнес из долгов, но её подкосило одно обстоятельство. В декабре 2019 года департамент по тарифам Новосибирской области установил мусорный тариф на 2020 год на 40% ниже, чем в 2019-м: 59,88 рубля против 90,52 рубля. «Экология-Новосибирск» обратилась в прокуратуру с требованием проверить решение тарифного регулятора, прокуратура перенаправила обращение в антимонопольную службу, которая под конец 2020 года увидела в решении департамента ошибку и приписала её исправить. Осенью тариф вырос на 30%, но убытки за 10 месяцев по сниженному тарифу, по оценке ФАС и судов, составили 690 миллионов рублей.
— Мы бы выкарабкались, если бы в 2020 году нам поступили эти 690 миллионов. Мы бы успели рассчитаться с перевозчиками за 2019 год и стабильно платили бы 2020-й год. Совсем было бы всё по-другому. Надо спросить, зачем это было сделано? В феврале 2023 года Баряев направил в адрес Министерства ЖКХ Новосибирской области уведомление, в котором самостоятельно, без решения кредиторов отказался от имени «Экологии» от статуса регионального оператора. Почему это было сделано, если собираемость уже была под 300 млн, банковская гарантия согласована, депозит оплачен ВИСом, а большая часть договоров с «Экотран-Н» была уже расторгнута? — задаётся вопросами Лариса Анисимова, подчеркивая, что готова к публичным дебатам с конкурсным управляющим «Экологии-Новосибирск».
Сегодня Лариса Анисимова проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве (ст.159 УК РФ). Следователи ставят в вину неоплату одному из перевозчиков 30 млн рублей за оказанные услуги по вывозу мусора. Опубликованная ранее информация о том, что Лариса Анисимова находится под домашним арестом не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что «Экология-Новосибирск» была лишена статуса регионального оператора в феврале 2023 года. Сегодня организацией вывоза коммунальных отходов в регионе занимается муниципальное «Спецавтохозяйство». В апреле 2024 года силовики задержали директора организации Андрея Зыкова, которого обвинили в особо крупной растрате.
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